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Анжелика Крылова: «Кагановская и Некрасов катаются в основном у Горшкова. Я бы желала с ними больше работать»

Крылова рассказала, что хотела бы больше работать с Кагановской и Некрасовым

Василиса Кагановская и Максим Некрасов выступят на контрольных прокатах сборной России 14-15 сентября.

«Я считаю, что удалось достаточно неплохо скататься Кагановской и Некрасову, Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано, обе пары уже год катаются вместе, уже намного лучше, чем это было в начале.

Программы еще надо накатывать, тем не менее сделали все возможное, чтобы подготовиться к прокатам, и очень рады, что обе пары туда пригласили. Очень разные стили у пар, не буду про программы говорить, чтобы интригу сохранить. Я считаю, что обе пары получились очень контрастные, интересные, лиричные и динамичные – все будет.

Программы Пасечник и Чиризано ставили мы с Максимом Стависким, Кагановской с Некрасовым каркас произвольной тоже сделали с Максимом, ритмический танец ставил Алексей Горшков. Так как они сейчас катаются в основном у Алексея Горшкова в Одинцове, конечно, много чего от него идет, много переделанных моментов. Сейчас основную часть они катаются там.

Как идет разделение? Именно для меня сложновато идет, я бы желала с ними больше работать и считаю, что у меня много чего есть, что могу им дать, но пока процесс идет так. Мы корректируем и, конечно, общаемся с Алексеем Горшковым и с ребятами, но в работе я хотела бы уделить время больше», – сказала Анжелика Крылова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Максим Ставиский
Алексей Горшков
logoсборная России
танцы на льду
logoАнжелика Крылова
logoМаксим Некрасов
logoДарио Чиризано
logoЕлизавета Пасечник
logoВасилиса Кагановская
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