Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве
С 5 по 7 сентября в Остраве пройдет второй этап Гран-при среди юниоров
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
5 сентября, четверг
Юноши, короткая программа
11:30
Пары, короткая программа
16:00
Девушки, короткая программа
18:40
6 сентября, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
12:30
Пары, произвольная программа
15:40
Юноши, произвольная программа
18:35
7 сентября, суббота
Девушки, произвольная программа
11:00
Танцы на льду, произвольный танец
17:20
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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