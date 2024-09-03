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Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

С 5 по 7 сентября в Остраве пройдет второй этап Гран-при среди юниоров

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

5 сентября, четверг

Юноши, короткая программа

11:30

Пары, короткая программа

16:00

Девушки, короткая программа

18:40

6 сентября, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

12:30

Пары, произвольная программа

15:40

Юноши, произвольная программа

18:35

7 сентября, суббота

Девушки, произвольная программа

11:00

Танцы на льду, произвольный танец

17:20

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
танцы на льду
пары
мужское катание
женское катание
logoГран-при среди юниоров
расписание турниров
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