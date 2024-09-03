Расписание второго этапа Гран-при среди юниоров в Остраве

С 5 по 7 сентября в Остраве пройдет второй этап Гран-при среди юниоров

Гран-при среди юниоров 1-й этап Рига, Латвия 5 сентября, четверг Юноши, короткая программа 11:30 Пары, короткая программа 16:00 Девушки, короткая программа 18:40 6 сентября, пятница Танцы на льду, ритм-танец 12:30 Пары, произвольная программа 15:40 Юноши, произвольная программа 18:35 7 сентября, суббота Девушки, произвольная программа 11:00 Танцы на льду, произвольный танец 17:20 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале Skating ISU.