Первый канал объявил кастинг участников «Ледникового периода». Теперь на шоу смогут выступить любители

Первый канал объявил кастинг участников «Ледникового периода»

«Впервые в истории «Ледникового периода» к участию в легендарном шоуприглашаются все желающие! Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.

Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом – это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода». Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!» – говорится в анонсе.