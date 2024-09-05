Первый канал объявил кастинг участников «Ледникового периода». Теперь на шоу смогут выступить любители
Первый канал объявил кастинг участников «Ледникового периода»
«Впервые в истории «Ледникового периода» к участию в легендарном шоуприглашаются все желающие! Да, теперь и у простых зрителей появится уникальная возможность встать в пары с олимпийскими чемпионами по фигурному катанию.
Если вам больше 21 года и вы хорошо катаетесь на коньках, но не являетесь профессиональным фигуристом – это ваш шанс стать звездой «Ледникового периода». Заполняйте анкету на сайте Первого канала и приезжайте на кастинг. Кто знает, а вдруг именно вам Татьяна Анатольевна Тарасова скажет свое знаменитое: «Потрясающе!» – говорится в анонсе.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Sports
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