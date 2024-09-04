Гейниш и Чигирев заняли 2-е место в короткой программе на турнире John Nicks Pairs Challenge в США

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев стали 2-ми в короткой программе турнира в США

Спортивная пара представляет Узбекистан с нынешнего сезона. Турнир проходит с 3 по 4 сентября в Нью-Йорке. John Nicks Pairs Challenge 2024 Нью-Йорк, США Пары, короткая программа 1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 67,46 2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 64,62 3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,61 4. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 63,44 5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,97 6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 57,28 7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 56,64 8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 55,92