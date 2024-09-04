Гейниш и Чигирев заняли 2-е место в короткой программе на турнире John Nicks Pairs Challenge в США
Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев стали 2-ми в короткой программе турнира в США
Спортивная пара представляет Узбекистан с нынешнего сезона. Турнир проходит с 3 по 4 сентября в Нью-Йорке.
John Nicks Pairs Challenge 2024
Нью-Йорк, США
Пары, короткая программа
1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 67,46
2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 64,62
3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,61
4. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 63,44
5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,97
6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 57,28
7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 56,64
8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 55,92
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости