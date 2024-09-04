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Гейниш и Чигирев заняли 2-е место в короткой программе на турнире John Nicks Pairs Challenge в США

Екатерина Гейниш и Дмитрий Чигирев стали 2-ми в короткой программе турнира в США

Спортивная пара представляет Узбекистан с нынешнего сезона. Турнир проходит с 3 по 4 сентября в Нью-Йорке.

John Nicks Pairs Challenge 2024

Нью-Йорк, США

Пары, короткая программа

1. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 67,46

2. Екатерина Гейниш – Дмитрий Чигирев (Узбекистан) – 64,62

3. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 64,61

4. Алиса Ефимова - Миша Митрофанов (США) – 63,44

5. Келли-Энн Лорин – Лукас Этьер (Канада) – 60,97

6. Изабелла Гамес – Александр Коровин (Филиппины) – 57,28

7. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 56,64

8. Юна Нагаока – Сумитада Моригути (Япония) – 55,92

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная Канады
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Финляндии
пары
Дэнни О’Ши
Александр Коровин
сборная Филиппин
сборная Узбекистана
Филиппо Амброзини
Алиса Ефимова
Ребекка Гиларди
Миша Митрофанов
Дмитрий Чигирев
Изабелла Гамес
Екатерина Гейниш
Сумитада Моригути
Келли-Энн Лорин
Лукас Этьер
Элли Кам
John Nicks Pairs Challenge
Юна Нагаока
Милания Ваананен
Филиппо Клеричи
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