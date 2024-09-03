Лев Лазарев: «Планирую усложнения. Намерен добавить тройной аксель в произвольную программу, а потом уже посмотрим»

Фигурист Лев Лазарев рассказал о планах усложнить контент в произвольной

Сегодня Лазарев выиграл первенство Москвы.

«Первые соревнования, немного волнительно, и именно из-за этого, я думаю, у меня были помарки на некоторых прыжках, а так, я рад, что уже смог восстановить все свои четверные и что могу уже сейчас выступать.

Будут ли усложнения? Усложнения я, конечно, планирую, сначала намерен добавить тройной аксель в произвольную программу, а потом уже посмотрим.

Подготовка к сезону прошла как обычно, я вышел из отпуска 10 июня, начал восстанавливать прыжки, все прошло как обычно, никаких трудностей не было», – сказал Лазарев

Фигурист рассказал, что идеи программ принадлежат его тренеру Сергею Давыдову.

«Мы вместе нашли музыку на короткую программу, и Сергей Дмитриевич предложил мне на произвольную взять музыку из фильма «Парфюмер», потом поставили программу, мне все объяснили и все получилось, я фильм не смотрел», – добавил Лазарев.