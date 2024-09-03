Лев Лазарев: «Планирую усложнения. Намерен добавить тройной аксель в произвольную программу, а потом уже посмотрим»
Сегодня Лазарев выиграл первенство Москвы.
«Первые соревнования, немного волнительно, и именно из-за этого, я думаю, у меня были помарки на некоторых прыжках, а так, я рад, что уже смог восстановить все свои четверные и что могу уже сейчас выступать.
Будут ли усложнения? Усложнения я, конечно, планирую, сначала намерен добавить тройной аксель в произвольную программу, а потом уже посмотрим.
Подготовка к сезону прошла как обычно, я вышел из отпуска 10 июня, начал восстанавливать прыжки, все прошло как обычно, никаких трудностей не было», – сказал Лазарев
Фигурист рассказал, что идеи программ принадлежат его тренеру Сергею Давыдову.
«Мы вместе нашли музыку на короткую программу, и Сергей Дмитриевич предложил мне на произвольную взять музыку из фильма «Парфюмер», потом поставили программу, мне все объяснили и все получилось, я фильм не смотрел», – добавил Лазарев.
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