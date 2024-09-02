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Первенство Москвы. Лазарев, Вадим и Добромир Вороновы, Артем Федотов, Колесников представят произвольные программы

3 сентября на первенстве Москвы юноши выступят с произвольными программами

Первенство Москвы

Юноши

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Третья разминка

13. Павел Савченко

14. Матвей Бугаев

15. Добромир Воронов

16. Даниил Жолобов

17. Георгий Лихачев

18. Марк Лукин

Четвертая разминка

19. Илья Малышев

20. Климентий Толчинский

21. Николай Колесников

22. Артем Федотов

23. Вадим Воронов

24. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 82,14

2. Вадим Воронов – 80,40

3. Артем Федотов – 74,12

4. Николай Колесников – 72,43

5. Климентий Толчинский – 71,86

6. Илья Малышев – 68,80

7. Марк Лукин – 66,88

8. Георгий Лихачев – 64,89

9. Даниил Жолобов – 64,62

10. Добромир Воронов – 63,25

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
мужское катание
logoНиколай Колесников
Марк Лукин
первенство Москвы
Лев Лазарев
Вадим Воронов
Георгий Лихачев
Илья Малышев
Павел Савченко
Артем Федотов
Добромир Воронов
Климентий Толчинский
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