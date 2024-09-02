Первенство Москвы. Лазарев, Вадим и Добромир Вороновы, Артем Федотов, Колесников представят произвольные программы

3 сентября на первенстве Москвы юноши выступят с произвольными программами

Первенство Москвы

Юноши

Произвольная программа

Начало – 12:45 по московскому времени, прямая трансляция – здесь .

Третья разминка

13. Павел Савченко

14. Матвей Бугаев

15. Добромир Воронов

16. Даниил Жолобов

17. Георгий Лихачев

18. Марк Лукин

Четвертая разминка

19. Илья Малышев

20. Климентий Толчинский

21. Николай Колесников

22. Артем Федотов

23. Вадим Воронов

24. Лев Лазарев

Положение после короткой программы

1. Лев Лазарев – 82,14

2. Вадим Воронов – 80,40

3. Артем Федотов – 74,12

4. Николай Колесников – 72,43

5. Климентий Толчинский – 71,86

6. Илья Малышев – 68,80

7. Марк Лукин – 66,88

8. Георгий Лихачев – 64,89

9. Даниил Жолобов – 64,62

10. Добромир Воронов – 63,25