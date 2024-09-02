Первенство Москвы. Лазарев, Колесников, Лукин, Артем Федотов, Воронов, Толчинский представляют короткие программы

2 сентября на первенстве Москвы юноши представляют короткие программы

Первенство Москвы (старший возраст)

Юноши

Короткая программа

Начало – 10:30 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Положение после трех разминок

1. Вадим Воронов – 80,40

2. Артем Федотов – 74,12

3. Климентий Толчинский – 71,86

4. Марк Лукин – 66,88

5. Даниил Жолобов – 64,62

6. Матвей Бугаев – 61,37

7. Марк Соколов – 58,44

8. Тимофей Бочков – 57,88

9. Артемий Маринин – 57,53

10. Алдар Самбуев – 54,97

11. Михаил Бондарев – 51,28

12. Андрей Стефунько – 50,57

13. Владислав Скворцов – 48,54

14. Александр Котов – 48,25

15. Никита Прокофьев – 44,90

Четвертая разминка

16. Георгий Лихачев

17. Илья Малышев

18. Илья Молянов

19. Алексей Земский

20. Добромир Воронов

Пятая разминка

21. Савелий Жариков

22. Леонтий Камзолов

23. Павел Савченко

24. Алексей Ефременко

25. Николай Колесников

26. Лев Лазарев