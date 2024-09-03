«Если он считает нашего спортсмена недоразумением, то он сам никто и звать его никак». Тарасова об украинском паралимпийце Литвиненко
Накануне на Паралимпиаде в Париже россиянин Евгений Торсунов выиграл золото в прыжках в длину. Украинец Александр Литвиненко стал третьим и после соревнований оскорбил соперника: «Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению».
«Кто же он сам, если считает, что проиграл недоразумению? Постоянно в нашу сторону кивают, им что, заняться уже больше нечем? Если он считает нашего спортсмена недоразумением, то он сам никто и звать его никак.
Если по-другому не понимают, может быть, и наказывать. Мы же сами не можем наказать, а Международный паралимпийский комитет может. А разве этот комитет не замечает, что нас оскорбляют? Хотя вряд ли они знают такое оскорбительное слово, как «недоразумение», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тарасова.
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