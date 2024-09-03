«Позор ему. Такие вещи недопустимы». Депутат Свищев об украинском паралимпийце, оскорбившем россиянина
Депутат Свищев назвал позором слова украинского паралимпийца в адрес россиянина
Накануне на Паралимпиаде в Париже россиянин Евгений Торсунов выиграл золото в прыжках в длину. Украинец Александр Литвиненко стал третьим и после соревнований оскорбил соперника: »Скребет на душе, потому что я проиграл этому недоразумению».
«Как говорится, в семье не без урода. Прежде всего я считаю, что это зависть, зависть за проигранное золото россиянину. Такие вещи неприемлемы в современном обществе.
Жаль, что за такие слова нельзя дисквалифицировать. Я бы дисквалифицировал. Такие вещи недопустимы. Пусть ты не любишь нашу страну, по-своему относишься к ситуации между странами, но оскорблять человека, которому ты проиграл, – это недопустимая вещь. Позор ему», – сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: News.ru
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