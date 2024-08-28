Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на этап Гран-при в Польше

Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на Гран-при.

Титова, сменившая российское гражданство на армянское, должна была выступить на пятом этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. 27 августа сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал список участников этапа, Титовой в нем не оказалось.

«Опоздали чуть-чуть с заявкой Софьи Титовой. Этот вопрос будет рассматриваться на уровне руководства ISU.

Будет отдельно рассматриваться вопрос, допустят ее или нет», – заявили в федерации.

Пятый этап юниорского Гран-при в Гданьске пройдет 25-28 сентября.