Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на этап Гран-при в Польше
Федерация фигурного катания Армении опоздала с подачей заявки Титовой на Гран-при.
Титова, сменившая российское гражданство на армянское, должна была выступить на пятом этапе Гран-при среди юниоров в польском Гданьске. 27 августа сайт Международного союза конькобежцев (ISU) опубликовал список участников этапа, Титовой в нем не оказалось.
«Опоздали чуть-чуть с заявкой Софьи Титовой. Этот вопрос будет рассматриваться на уровне руководства ISU.
Будет отдельно рассматриваться вопрос, допустят ее или нет», – заявили в федерации.
Пятый этап юниорского Гран-при в Гданьске пройдет 25-28 сентября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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