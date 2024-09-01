Тарасова о Медведевой в роли комментатора: «Евгения – человек, который со всем будет справляться. У нее неплохой язык, плюс она ко всему относится серьезно»

Татьяна Тарасова заявила, что Медведева серьезно относится к комментированию

Двукратная чемпионка мира периодически комментирует соревнования с 2021 года.

«Евгения – такой человек, который со всем будет справляться. Какую бы цель она перед собой ни поставила, сделает все профессионально.

К сожалению, мне не доводилось слышать ее в эфире, поскольку сама комментирую, но не сомневаюсь в ее успешности.

Думаю, у нее неплохой язык, плюс она серьезно относится ко всему, чем занимается. Рада за нее, что она пробует разные направления», – сказала заслуженный тренер СССР.

Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят»