Тарасова о Медведевой в роли комментатора: «Евгения – человек, который со всем будет справляться. У нее неплохой язык, плюс она ко всему относится серьезно»
Татьяна Тарасова заявила, что Медведева серьезно относится к комментированию
Двукратная чемпионка мира периодически комментирует соревнования с 2021 года.
«Евгения – такой человек, который со всем будет справляться. Какую бы цель она перед собой ни поставила, сделает все профессионально.
К сожалению, мне не доводилось слышать ее в эфире, поскольку сама комментирую, но не сомневаюсь в ее успешности.
Думаю, у нее неплохой язык, плюс она серьезно относится ко всему, чем занимается. Рада за нее, что она пробует разные направления», – сказала заслуженный тренер СССР.
Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
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