Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят»

Медведева допустила, что будет комментировать фигурное катание в новом сезоне

Фигуристка периодически комментирует старты с 2021 года.

«Конечно, буду следить, это же мой вид спорта. Я от него никуда не денусь и не хочу деваться. Я обожаю комментировать и думаю, что разговоры по этому поводу мне еще предстоят.

Все-таки это ближе к концу осени – началу зимы, и приглашают комментировать уже ближе к дате. Поэтому сейчас не могу ничего сказать», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.