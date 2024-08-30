Евгения Медведева: «Обожаю комментировать фигурное катание. Думаю, разговоры по этому поводу мне еще предстоят»
Медведева допустила, что будет комментировать фигурное катание в новом сезоне
Фигуристка периодически комментирует старты с 2021 года.
«Конечно, буду следить, это же мой вид спорта. Я от него никуда не денусь и не хочу деваться. Я обожаю комментировать и думаю, что разговоры по этому поводу мне еще предстоят.
Все-таки это ближе к концу осени – началу зимы, и приглашают комментировать уже ближе к дате. Поэтому сейчас не могу ничего сказать», – сказала двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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