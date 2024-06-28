Ренат Лайшев: «Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев рассказал об оценках в аттестате Камилы Валиевой.

Фигуристка окончила школу «Самбо-70», сегодня ей вручили аттестат.

«Сегодня уже вручили Камиле аттестат. Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась. У Этери Тутберидзе получаются такие образованные и грамотные ученицы.

Наша школа существует уже больше 50 лет, поэтому у нас есть большой опыт совмещения сборов, соревнований и учебного процесса. Поэтому никаких трудностей у Валиевой не было. Мы стабильно регулируем этот вопрос.

Для нас нормальное явление, что Камила иногда могла пропускать занятия. Главное, мы акцентируем спортсмена на образование не только у нас в школе, чтобы в будущем они не относились к этому спустя рукава, как в анекдотах.

Точно не знаю, какие баллы у Валиевой по ЕГЭ. Скажу, что все спокойно и хорошо. Камила уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера», – сказал президент «Самбо-70».

Материалы по теме

19 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
поблажек не было потому что и в школе ее не было 😂😂😂😂😂
+17
-4
+13
А Валиева хотя бы раз была в сей школе ?
Или только по фото ?
+6
-2
+4
Ну хватит врать-то. Явно у девочки слабое образование.
+4
-2
+2
А я думал на формацефта пойдет !.
+9
-8
+1
Болтун
+1
0
+1
Иногда? Ну да.
+1
-1
0
Надо бы её на допинг проверить, вдруг деда экзамены сдавал 🤨
+7
-7
0
При этом никаких поблажек ей не было» --- и её там не было.
+2
-2
0
Вот это всё рассказывает сказочки в глаза, и ждёт, что кто-то поверит ))
+2
-2
0
Врёт, и не моргает.....
+1
-1
0
Раз сами начинают про «поблажек не было», значит были. Хорошо если не по всем предметам. А так конечно какое нам дело до ее успеваемости
+1
-1
0
Верим! Как же господину Лайшеву можно не верить?!
+1
-1
0
Редко кто из топовых спортсменов действительно хорошо образован. 90 % поступают в физкультурный вуз, и этим все сказано.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий