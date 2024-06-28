Ренат Лайшев: «Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было»

Ренат Лайшев рассказал об оценках в аттестате Камилы Валиевой.

Фигуристка окончила школу «Самбо-70», сегодня ей вручили аттестат.

«Сегодня уже вручили аттестат. Валиева закончила школу на «хорошо» и «отлично», без троек. При этом никаких поблажек ей не было. Она большая умница, хорошо и прилежно училась. У Этери Тутберидзе получаются такие образованные и грамотные ученицы.

Наша школа существует уже больше 50 лет, поэтому у нас есть большой опыт совмещения сборов, соревнований и учебного процесса. Поэтому никаких трудностей у Валиевой не было. Мы стабильно регулируем этот вопрос.

Для нас нормальное явление, что Камила иногда могла пропускать занятия. Главное, мы акцентируем спортсмена на образование не только у нас в школе, чтобы в будущем они не относились к этому спустя рукава, как в анекдотах.

Точно не знаю, какие баллы у Валиевой по ЕГЭ. Скажу, что все спокойно и хорошо. Камила уже практически поступила в МГУСиТ (Московский государственный университет спорта и туризма) на профессию тренера», – сказал президент « ».