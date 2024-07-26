Ренат Лайшев: «У Валиевой есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Камилу»

Теги сборная России женское катание Камила Валиева Ренат Лайшев Самбо-70 Фигурное катание

Ренат Лайшев рассказал, что у Камилы Валиевой есть предложения из разных вузов.

В этом году фигуристка окончила школу «Самбо-70». Сообщалось, что она будет учиться в Московском государственном университете спорта и туризма.

Отец Валиевой Валерий Рамазанов накануне также рассказал о планах фигуристки поступить в МГИМО в следующем году.

«Камила – популярный человек. У нее есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Валиеву. Хорошо, что в стране есть тенденция, когда люди встают на защиту интересов личностей и героев нашей страны. Камилу рады видеть в МГУСиТ, да и для МГИМО она достойный человек.

Не знаю, где в итоге окажется Валиева. Это выбор ее самой и семьи. Сейчас, как в советское время, вузам престижно иметь олимпийскую чемпионку. Это здорово и правильно, потому что учебные заведения должны биться за популярность человека, ведь потом это дает им престижность.

Камила – умница. Хотел бы видеть ее с красивой и интересной судьбой и жизнью. Валиева этого достойна», – сказал президент «Самбо-70».

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53 комментария
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В нынешних реалиях не студенту престижно учиться в известном Вузе, а Вузу кровь из носу надо заполучить известную личность. Дожили.
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А в правилах приема прям так и написано, что для университета - это престижно, поэтому некую Камилу Валиеву принимаем без конкурса?
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Так пусть сразу ей диплом выдадут, всё равно все знают как это происходит.
+17
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А чего истерим? Вон даже калина красная Роднина высказалась, что допингистку правильно дисквалифицировали, чистосердечное есть, решение суда есть. Гражданка Валиева должна бы стать нерукопожатной, ан нет, за нее вузы бьются
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Спасибо, Вы возвращаете мне веру в преподавателей
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Мы угораем от деверсии с поездами в Париже, мы так довольны когда французский пловец оступился перед Макроном, только у нас доппингистку называют олимпийской чемпионкой и только у нас она сидит рядом с вождём. Мы все «Недоросли « Фонвизина
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Что за цирк по второму кругу?
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Ответ RAJAN GOSLINK
Комментарий скрыт
Так если у человека не получается адекватно подготовиться к экзаменам, то нечего ему в вузе делать. Не набирает проходной бал - и до свидания. Можно в техникум тогда пойти. На повара, там.
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/Сейчас, как в советское время, вузам престижно иметь олимпийскую чемпионку/
Лайшев?! А при чëм тут Валиева?
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Ответ BVB Ultras
А в правилах приема прям так и написано, что для университета - это престижно, поэтому некую Камилу Валиеву принимаем без конкурса?
Ну это как некто кабаева, которая вдруг из гимнасток в один день стала гендиректором крупнейшего медиахолдинга в стране.
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По сути Валиева просто мошенница, которая выдаёт себя за якобы чемпионку.
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Я по наивности думала, что поестижность учебного заведения определяется уровнем образования, а вот как оказывается.
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Свадебная генеральша (
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А я думал, ВУЗам интересен рейтинг QS. Сколько наличие в ВУЗе Камилы Валиевой в этом рейтинге баллов добавит? Ректор МГИМО каждый день с утра на почту бегает, нет ли письмеца от Камилы.
+8
-1
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Вчера папу заткнули, теперь другие люди подключились
+8
-2
+6
А где олимпийская чемпионка?
+6
0
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Ответ Адриана
А что такое "ЭГЭ"?
мне бабушка в своё время, когда я сдавал, вопрос задала:
Ты бабу ЕГУ сдал?)
+6
-1
+5
Не Валиева будет подавать документы в вузы и проходить вступительные экзамены, а вузы будут ей подавать свои документы и проходить у нее вступительные испытания.
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Вообще-то она не олимпийская чемпионка. Но если так утрируют факты, почему бы сразу диплом ей не дать?
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Круто. Перспективно. Скоро о каком-то ВУЗе будут говорить: "Шарага, где даже Валиева диплом получила"...
+4
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Пойдёт в космонавты.
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Интересно, остались ли в наше время уважаемые учебные учреждения, которые берут к себе не за имя, а за знания и способности (не спортивные, а интеллектуальные)?
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В старом добром фильме " Баламут" с замечательным артистом Андреевым в главной роли была такая фраза преподавателя английского языка: Опять баскетбольную команду набираем!
+4
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Ответ Melnikov1968
В нынешних реалиях не студенту престижно учиться в известном Вузе, а Вузу кровь из носу надо заполучить известную личность. Дожили.
Когда работал в РЖД, был на дне открытых дверей в УрГУПСе. Там какая-то тётя на серьёзных щах заявила: Наш ВУЗ выпустил много известных людей... а актера, Сергея Светлакова...
Так что да, учебные заведения этим кичатся
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Никогда бы не подумал по вашим комментариям, что вы преподаватель)
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Ну вообще не фигуристов должно быть престижном заполучить, а золотых медалистов. И призеров олимпиады по учебе .
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Допинг жрать при поступлении не придется
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предложения из различных вузов" --- Ахренеть!
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Валиева говорила хочет сниматься, так там еще Гитис, Щепка и студия-Мхат включились в конкурентную борьбу за именитого абитуриента. Да и, что там говорить, в лучшие времена Йель и Гарвард сочли бы за честь. Только по факту все может закончиться физкультурным)))
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Хм... и давно уже ВУЗы "предлагают" места абитуриентам, а не наоборот?
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