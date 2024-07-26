Ренат Лайшев: «У Валиевой есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Камилу»

Ренат Лайшев рассказал, что у Камилы Валиевой есть предложения из разных вузов.

В этом году фигуристка окончила школу «Самбо-70». Сообщалось, что она будет учиться в Московском государственном университете спорта и туризма.

Отец Валиевой Валерий Рамазанов накануне также рассказал о планах фигуристки поступить в МГИМО в следующем году.

« – популярный человек. У нее есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Валиеву. Хорошо, что в стране есть тенденция, когда люди встают на защиту интересов личностей и героев нашей страны. Камилу рады видеть в МГУСиТ, да и для МГИМО она достойный человек.

Не знаю, где в итоге окажется Валиева. Это выбор ее самой и семьи. Сейчас, как в советское время, вузам престижно иметь олимпийскую чемпионку. Это здорово и правильно, потому что учебные заведения должны биться за популярность человека, ведь потом это дает им престижность.

Камила – умница. Хотел бы видеть ее с красивой и интересной судьбой и жизнью. Валиева этого достойна», – сказал президент « ».

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