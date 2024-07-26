Ренат Лайшев: «У Валиевой есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Камилу»
Ренат Лайшев рассказал, что у Камилы Валиевой есть предложения из разных вузов.
В этом году фигуристка окончила школу «Самбо-70». Сообщалось, что она будет учиться в Московском государственном университете спорта и туризма.
Отец Валиевой Валерий Рамазанов накануне также рассказал о планах фигуристки поступить в МГИМО в следующем году.
«Камила – популярный человек. У нее есть предложения из различных вузов, потому что для учебного заведения престижно принять Валиеву. Хорошо, что в стране есть тенденция, когда люди встают на защиту интересов личностей и героев нашей страны. Камилу рады видеть в МГУСиТ, да и для МГИМО она достойный человек.
Не знаю, где в итоге окажется Валиева. Это выбор ее самой и семьи. Сейчас, как в советское время, вузам престижно иметь олимпийскую чемпионку. Это здорово и правильно, потому что учебные заведения должны биться за популярность человека, ведь потом это дает им престижность.
Камила – умница. Хотел бы видеть ее с красивой и интересной судьбой и жизнью. Валиева этого достойна», – сказал президент «Самбо-70».
«Не виделись 10 лет». Объявился отец Камилы Валиевой
Валиева вернулась: обошла бан в шоу Навки, ее представили как «чемпионку наших сердец»
Лайшев?! А при чëм тут Валиева?
Ты бабу ЕГУ сдал?)
Так что да, учебные заведения этим кичатся