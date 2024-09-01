Даниил Глейхенгауз: «Никому не предлагаем пятерной прыжок, даже на удочке не пробовали. Не вижу возможности постоянно делать его в программе»

Даниил Глейхенгауз считает, что пятерные прыжки не будут исполнять регулярно

– Хотелось бы, что пятерной прыжок первым исполнил кто-то из вашей группы?

– Честно говоря, я пока не уверен в том, что это будет так же, как с четверными. Как и четверной аксель Ильи Малинина, это что-то невероятное. Если к четверному акселю придут все и будут прыгать его, тогда я, скорее, удивлюсь.

Что касается пятерных, не вижу возможности делать его постоянно в программе. В целом, это совсем куда-то далеко.

Возможно, я просто отстал и пятерные в какой-то момент нужно будет прыгать. Мы пока никому не предлагаем пятерной, даже на удочке не пробовали, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.