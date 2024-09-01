Даниил Глейхенгауз: «Мы не зря поменяли Щербаковой короткую программу в середине олимпийского сезона. Это сыграло, помогло Ане»

Глейхенгауз рассказал, почему фигуристу могут поменять программу в ходе сезона.

– Что должно произойти, чтобы поменяли программу топ-спортсмену в середине соревновательного сезона?

– Я так понимаю, отсылка к олимпийскому сезону? Это один из случаев, когда уже был на соревнованиях в Будапеште с Аней Щербаковой и Майей Хромых. После короткой или после тренировки – точно не помню – ехал в автобусе и наткнулся на этот трек (Dangerous Affairs – олимпийская короткая Щербаковой). Он мне очень понравился.

Начал придумывать идею – со струнами, с душой, мы потом об этом рассказывали. Подумал, что это программа на следующий сезон. Но так случилось, и, думаю, мы не зря поменяли короткую в середине сезона. Это сыграло, помогло Ане, помню наши разговоры на эту тему.

Бывает, что все с программой хорошо, спортсмену нравится, вместе выбрали музыку, хореографию, какие-то новые штучки. Но не пошло – не легло и не создало ту атмосферу.

В любом случае, я считаю, что как бы классно ни смотрелась программа во время постановки, запоминающейся она становится во время проката на соревнованиях при полном зале. Ответственный момент и, дай бог, чистый прокат – огромные эмоции, зрители.

Именно такие прокаты мы и пересматриваем: победные прокаты, олимпийские. В том случае мне как будто не хватило соединения спортсмена со зрителями и судьями. Поэтому решили поменять короткую в середине сезона, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.