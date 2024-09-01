Глейхенгауз о программах фигуристов: «Вечером закончили постановку, нам все понравилось. Приходим на утреннюю тренировку и думаем – что это вообще такое?»
– Сколько программ поставили этим летом и есть ли какой-то рекорд у вас в группе?
– Вообще Этери Георгиевна ведет в блокнотике таблицу, где ставит плюсики напротив фамилий спортсменов, которым поставили программы. Плюс за короткую и плюс за произвольную.
Точно не считал, но абсолютно не рекорд. Были года, когда ставили намного больше программ. В этом году сил хватало, идей и музык тоже.
– Идеи ищутся во время сезона или даете мозгу отдохнуть, например, в мае?
– Процесс постановки идет весь год, в любое время суток. Скорее, как только я заканчиваю все постановки, стараюсь какое-то время не слушать музыку в машине. Еду и наслаждаюсь тишиной.
Нет такого, что я круглый год ищу что-то целенаправленно. Я уже настолько к этому привык... Едешь в машине — или по радио услышишь, или специально отслушиваешь альбомы исполнителей.
Идешь в кино расслабиться и получить удовольствие – услышал музыку, сразу же в Shazam. Весь год я в этом процессе. Это здорово, не жалуюсь.
– Многие считают, что программу поставили – и на этом все заканчивается. А впереди сезон, идет работа над постановкой.
– Это даже работает так. Вечером закончили постановку, нам с Этери Георгиевной все понравилось. Приходим на утреннюю тренировку и думаем: «Что это вообще такое? Где все то, что нам вчера понравилось?»
Поэтому не работает так, что поставил программу – и больше никогда ее не видел и не отрабатывал со спортсменом каждое движение. В любом случае, что-то прикатывается, затирается.
Каждый спортсмен уникален в том, чтобы подстроить программу под себя, убрав все оттуда, по его мнению, ненужное, лишнее и неудобное. За этим надо следить. Если пускать на самотек, то от программы останется процентов 30, – сказал хореограф и тренер группы Этери Тутберидзе.
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