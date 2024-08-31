Глейхенгауз о постановках нового сезона: «Будут две программы, где будет русский текст. Интересно, как воспримут это зрители»
«Я точно не считал, сколько программ поставил этим летом. Но это абсолютно не рекорд. Были времена, когда ставил больше программ. Поиск образов и идей – это процесс, который идет весь год. Но нет такого, чтобы я целый год целенаправленно искал что-то. Во время прослушивания музыки в машине или кино что-то замечаешь для себя.
Бывает, что мы закончили постановку, приходим на утреннюю тренировку и думаем: «Что это вообще? Где то, что нам нравилось?» Программа притирается. Любой спортсмен старается убрать что-то ненужное. Это не нужно пускать на самотек. Очень много работаем над спортсменами, чтобы они были уверены в себе на соревнованиях.
Волнение всегда появляется в момент соревнований, когда спортсмен выходит на лед. Заранее сложно сказать о волнении. Так как турнир не международный, то спортсмену нужно находить силы в себе, чтобы развиваться. Мы должны делать так, чтобы спортсмены не опускали уровень, который демонстрировали ранее. У нас нет проблем с мотивацией. Каждая тренировка должна делать тебя лучше. Если ты выложился на максимуме, то ты сделал шаг вперед.
От этого сезона я жду чистого катания от спортсменов. Мне интересно посмотреть на реакцию зрителей на некоторые программы, потому что никогда не использовал в постановках и в музыке русский текст. Сейчас будут две программы, где будет русский текст. Мне интересно было поработать с этим впервые, интересно, как воспримут это зрители», – сказал Глейхенгауз.
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