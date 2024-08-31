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  • Плишкин о произвольном танце Дрожжиной и Тельнова: «Ваня у нас старичок, а Даша – внучка, которая приезжает к дедушке в гости, он очень ее ждет»
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Плишкин о произвольном танце Дрожжиной и Тельнова: «Ваня у нас старичок, а Даша – внучка, которая приезжает к дедушке в гости, он очень ее ждет»

Тренеры рассказали о новых программах дуэта Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

– Ваша пара Дарья Дрожжина – Иван Тельнов отличается своей непохожестью, самобытностью. Можно ли говорить о том, что у ребят постепенно складывается собственный стиль?

Екатерина Рублева: Думаю, да, потому что у этой пары явно вырисовывается свое лицо. По пластике тела Ваня с Дашей способны на многие вещи, чего не делают другие. Хотя ребята катаются вместе не так давно, чуть больше года назад, в июле, они встали в пару.

– У ребят интересные программы. Как шла работа над ними?

Сергей Плишкин: Все требования к ритм-танцу были описаны, задана тематика – музыка 50-70-х годов. Мы выбрали для Вани с Дашей – семидесятые, взяли композиции «икон диско» – Shining Star – Earth, Wind&Fire.

В правилах ритм-танца на этот сезон было обозначено – социальные танцы. Как мы это поняли, подразумевается, что каждый сможет эти движения, танец повторить у себя дома или где-то еще, когда возникнет желание просто потанцевать.

Работать было очень интересно. Про себя могу сказать, что я не ставил эту программу – я ее танцевал.

– Как родилась идея произвольной программы?

Плишкин: В этом году для произвольного танца мы взяли отечественную музыку «ИЛЬЯМАЗО». Это музыкальный проект автора-исполнителя Ильи Мазо, в котором со временем появились и другие участники. Мне приглянулся их трек под названием «Единичка», где автор задается философским вопросом, что было вначале – яйцо или курица? И сам поясняет: нолик – яичко, птенчик – единичка. И ведь на самом деле до сих пор ведутся разговоры, с какой цифры вести отсчет – с нуля или единицы?

Все эти вопросы и рассуждения у меня в голове плавно переросли в тему новой произвольной для Даши с Ваней – о цикличности нашей жизни, точнее о том, что дети не могут без родителей, бабушек, дедушек, что нам всем необходимы их любовь и тепло. Но проходит время, мы взрослеем, они стареют и теперь уже старики очень нуждаются в нашей заботе, любви и поддержке.

Маленькие детки тянутся к бабушкам, дедушкам, быстрее находят с ними общий язык, потому что и те, и другие умеют радоваться всему – просто житейским мелочам, который мы подчас не замечаем. Родительская любовь – ответственная, а у бабушек и дедушек – любовь безусловная. Они просто любят своих внуков, и это другое.

Вот из этих мыслей и родились образы программы, что Ваня у нас старичок, а Даша – внучка, которая приезжает к дедушке в гости, он очень ее ждет. Вот на этом, вокруг этого все и завертелось.

Рублева: Я эту программу больше чувствую, чем могу описать словами, и она вызывает у меня нежную грусть, потому что, как рассказал Сергей Сергеевич, эта программа об очень важных вещах – о преемственности поколений, о любви стариков к своим детям, внукам, об ответной любви к ним, заботе о них. И это не громкие слова и не лозунги.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ФФККР
logoсборная России
танцы на льду
Екатерина Рублева
Сергей Плишкин
Дарья Дрожжина
Иван Тельнов
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