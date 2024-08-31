«Вдохновлялась я мировыми звездами, а не «Русалочкой». Режиссер шоу Загитовой ответила Рудковской

Режиссер шоу Загитовой ответила на критику Яны Рудковской.

29 августа в Казани прошло шоу Алина Загитовой «Хранители времени». На следующий день продюсер Яна Рудковская намекнула , что в шоу олимпийской чемпионки использовались идеи из шоу Евгения Плющенко «Русалочка».

«Режиссер шоу Загитовой явно сидел в первом ряду на нашей «Русалочке», – написала Рудковская.

«Госпожа Рудковская предположила, что я сидела на первом ряду во время проведения ее шоу «Русалочка». К сожалению, не видела ни одного шоу данного коллектива ввиду своей многолетней занятости в эти даты. Но если будет повтор шоу, то обязательно схожу!

Я очень уважаю труд коллег, ведь наше дело весьма не простое, и считаю, что все, кто занимаются постановками, – невероятно крутые.

А вообще, если вернуться к мнению, то Шекспир все уже давно сказал, и колесо придумали очень давно!

Мне несвойственно воровать чужие идеи. Бог подарил возможность развиваться, учиться, и я всегда учусь у лучших и работаю с лучшими!

Я безумно люблю Navka show, Татьяну и благодарю ее за мой опыт, благодаря которому мне удалось не подвести себя и Алину», – написала Светлана Краюшкина.

«Вдохновлялась я мировыми звездами, а не «Русалочкой», – добавила она.

Я сходил на шоу Загитовой. Ну и как?