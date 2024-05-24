«Секрета успеха нет. Надо просто очень много работать». Медведева посетила телепремию «Дай пять!»

Фигуристка Евгения Медведева высказалась о секрете успеха.

23 мая двукратная чемпионка мира посетила церемонию вручения телепремии «Дай пять!». Она проходила в большом концертном зале Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Дети от 8 до 18 лет выбирали любимых звезд в восьми номинациях.

«Я очень жалею, что в прошлом году из-за своего гастрольного графика не смогла лично получить премию, когда стала победителем в спортивной номинации. Потому что я вижу, насколько невероятная атмосфера тут в зале.

Примерно с этого возраста (в это время на экране показали фото Медведевой в возрасте 3-4 лет – Sports) как на этой фотографии я уже начала заниматься фигурным катанием. В 4 года у меня уже было первое соревнование. У меня были и другие хобби, но спорт, соревнования и лед уже не отпускали меня.

И если кто-то из зрительного зала ждет секрета успеха от меня, то его нет. Надо просто очень много работать. Если у вас есть мечта, то обязательно идите к ней. Не бойтесь своих желаний, потому что они имеют свойство сбываться», – сказала Медведева.