Евгения Медведева: «Когда я начинала комментировать, мое окружение настаивало, чтобы я изучала работы Уткина. Он был одним из лучших комментаторов за все время»
Евгения Медведева рассказала, как на нее повлиял Василий Уткин.
Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.
«Мы не так давно познакомились с Василием на совместном проекте, но я понимала масштаб личности этого человека. Когда я только начинала комментировать, мое окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия.
Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня.
В последнее время Василий был успешным спортивным блогером. Но в первую очередь он был одним из лучших комментаторов за все время.
Мои соболезнования семье и всем близким. Очень жаль, что такие люди уходят так рано…» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.
Светлая память 🙏
Сейчас конечно же смотрю в очередной раз с удовольствием
Он уникален в своём стиле, повторить это невозможно.
Помню Розанов и Уткин обсуждали кто в этой паре (МЮ-Реал) круче и пришли к выводу что такой вопрос нельзя задать в этом случае. И что этот матч самоценен и будет жить даже по окончанию времени матча, также как и картина Ван Гога, которую он писал чтобы получить кусок съедобного.
Виртуозное владение языком, виртуозное умение примагнитить внимание и простыми словами объяснять происходящее без занудства, истерик и словоблудия.
Жаль что этот комментаторский дуэт остался только в записи
Уверен, в небесной лиге понимают какие комментаторы воссоединились
Личные воспоминания об ушедшем человеке, его ценность для тебя - в такой ситуации именно это важно сказать.
А не безликие, стандартные фразы