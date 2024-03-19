Евгения Медведева: «Когда я начинала комментировать, мое окружение настаивало, чтобы я изучала работы Уткина. Он был одним из лучших комментаторов за все время»

Теги Василий Уткин сборная России происшествия женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, как на нее повлиял Василий Уткин.

Спортивный журналист и комментатор Уткин скончался сегодня в возрасте 52 лет.

«Мы не так давно познакомились с Василием на совместном проекте, но я понимала масштаб личности этого человека. Когда я только начинала комментировать, мое окружение настаивало на том, чтобы я изучала работы именно Василия.

Словарный запас, скорость мышления, багаж знаний, острый ум, чувство юмора. Ни я, ни большинство из нас никогда не дорастут до такого уровня.

В последнее время Василий был успешным спортивным блогером. Но в первую очередь он был одним из лучших комментаторов за все время.

Мои соболезнования семье и всем близким. Очень жаль, что такие люди уходят так рано…» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Медведева.

Умер Василий Уткин. Что он значил для вас?

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31 комментарий
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Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
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В вашем окружении все-таки есть умные люди, Евгения
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+29
Царствие небесное! Отличный был комментатор и журналист
+25
-3
+22
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
ну и как не плакать ?(
+20
-3
+17
Соболезную родным и близким. Замечательный, талантливый человек. Светлая память🙏
+13
0
+13
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Я в том году заканчивал 11 класс и на следующий день после матча весь первый урок химии мы с друзьями его обсуждали. Как же грустно, эх.. 😢
+13
-1
+12
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Спасибо! Именно та игра, благодаря которой я и полюбил эту игру. 2003 год, маленький ещё был, отец отправил спать, но игру записал на видеокассету. Пересматривал ее потом до дыр в том числе из за гениальных комментариев двух великих спортивных журналистов. Пишу и слезы падают, спасибо тебе за все, Василий
+14
-3
+11
Очень жаль 😞 Талантливый был человек
Светлая память 🙏
+14
-4
+10
Царствие небесное! Соболезную близким Василия.
+12
-2
+10
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Причем здесь способности Медведевой? Она как раз высоко оценила одаренность Василия и отдала дань памяти. А вы под таким постом разводите....(((
+12
-2
+10
Соболезнования родным и близким, земля пухом
+10
-1
+9
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Я помню его на кассету записывал с НТВ будучи школьником и неоднократно пересматривал
Сейчас конечно же смотрю в очередной раз с удовольствием
+9
0
+9
Мастер слова! Очень рано. Светлая память!
+10
-2
+8
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Ну по крайней мере со словарным запасом у нее порядок, не то что у некоторых, а во вторых, она и не профкомментатор. А также, как и многие фигуристы составляют компанию комментаторам в эфирах.
+19
-12
+7
Надо не репортажи Уткина или кого-то другого слушать, а много читать, причем, именно художественную литературу. Тогда речь станет лучше и разнообразнее
+8
-2
+6
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Эх, были времена…
+7
-2
+5
Светлая память талантливому человеку , соболезнования всем родным и близким .
+6
-1
+5
Неординарная личность. Всегда привлекало то, с каким беспристрастием он высказывал свое мнение. А Евгении респект за теплые слова в адрес Василия и высокую оценку его комментаторского таланта.
+8
-3
+5
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Болею за Реал) в детстве смотрел и щас смотрю) все таки тот футбол роднее и ближе сердцу. Прекрасный матч и лучшие комментаторы! Какая ностальгия…
+4
0
+4
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Футбол был ярче , какие игроки
+2
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+2
Ответ Milorada K
Половина дани памяти опять отдано яканью. Как, впрочем, и ее комментирование.
Принято говорить о своих воспоминаниях о человеке, в чем он был и остаётся примером для подражания, но вы везде найдёте к чему прицепиться
+4
-2
+2
А какой смысл кому-то изучать работы Василия?
Он уникален в своём стиле, повторить это невозможно.
+2
-1
+1
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Мне тогда было 10. Ко мне в руки случайно попала кассета с записью этого матча - из-за разницы во времени (6 или 7 часов, не помню точно) даже мой отец не смотрел эту игру. До этого я с трудом мог высидеть 20 минут матча, а Манчестер Юнайтед для меня был не просто командой, а целыми двумя - Манчестер и Юнайтед😂 Но как будто какими-то магически чарами эта игра затянула меня, а Уткин и Розанов были магистрами, которые рассказывали что происходит и сами поражались происходящему
Помню Розанов и Уткин обсуждали кто в этой паре (МЮ-Реал) круче и пришли к выводу что такой вопрос нельзя задать в этом случае. И что этот матч самоценен и будет жить даже по окончанию времени матча, также как и картина Ван Гога, которую он писал чтобы получить кусок съедобного.
Виртуозное владение языком, виртуозное умение примагнитить внимание и простыми словами объяснять происходящее без занудства, истерик и словоблудия.
Жаль что этот комментаторский дуэт остался только в записи
Уверен, в небесной лиге понимают какие комментаторы воссоединились
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Ответ private dancer
Шта ? )))) Это шутка такая ? И да, а зачем с "некоторыми другими" сравнивать ? Давайте лучше сравним с людьми действительно имеющими хороший словарный запас . А таких немало, я вас уверяю.
Совесть хорошее дело , уймитесь , хотя бы под постом памяти хорошего человека .
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Великий был комментатор, мастер своего слова. Очень жаль его по-человечески. Светлая ему память.
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Как то даже низко ставить в один ряд Уткина и Медведеву. Упоминание Василия и что-то там когда делала Евгения.
+1
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0
Ответ Arthurino
Там МатчТВ неожиданно решили вместо дартса показать тот самый матч МЮ-Реал с комментариями Уткина и Розанова. Если кто-то до сих пор не видел, то очень рекомендую. Ну а болельщикам Реала и МЮ, которые еще не смотрели, обязательно к ознакомлению. Один из величайших матчей в истории, если не величайший!
Вместо фильмов с Сигалом решили дартс убрать , все ясно
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Комментарий удален пользователем
Ответ Milorada K
Половина дани памяти опять отдано яканью. Как, впрочем, и ее комментирование.
на костях готовы плясать от ненависти, это уже за гранью человечности, опомнитесь!
+4
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Ответ Tytti
Принято говорить о своих воспоминаниях о человеке, в чем он был и остаётся примером для подражания, но вы везде найдёте к чему прицепиться
Вы абсолютно правы.
Личные воспоминания об ушедшем человеке, его ценность для тебя - в такой ситуации именно это важно сказать.
А не безликие, стандартные фразы
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