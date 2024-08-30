Алексей Горшков о ритм-танце у юниоров: «Для меня загадка, как можно брать пасодобль и не брать, например, Испанию, фламенко»
Горшков: У ребят новая произвольная программа на музыку из фильма «Дюна». Музыка в оригинальной современной обработке, интересная постановка.
– Почему «Дюна»?
Горшков: Идея этой программы родилась у нас с Катей Рязановой. Помогали нам в работе Алена Самарская, Амира Душкина, другие наши специалисты. Перед тем, как приступить к постановке, мы реально всей нашей командой на большом экране пересмотрели обе части «Дюны». Даже дизайнер костюмов Наталья Покровская приобщилась.
Решили, что еще не было очень успешных программ в танцах на льду на музыку из «Дюны» и захотели попробовать сделать что-то оригинальное, что запомнится.
Основа программы была сделана в середине июля. Все элементы расставлены по своим местам в музыкальные акценты. Так что времени до прокатов, чтобы накатать программу было достаточно.
– Как шла работа над ритм-танцем?
Рязанова: Ритм-танец мы доделывали на летнем сборе в Новогорске. Начали ставить его в конце сезона. Тогда мы нашли музыку для первой части – «Beatles», «Come Together». Поставили дорожку. Над остальным работали позже на сборе, подобрав другие отрывки из музыки «Beatles».
Горшков: В этом сезоне тема ритм-танца – музыка 50-70-х. В качестве обязательной части – у юниоров пасодобль. Если честно, для меня загадка, как можно брать пасодобль и не брать, например, Испанию, фламенко, прочее, а вписывать пасодобль в общую канву музыки 50, 60, 70-х? Но это тема для отдельного разговора.
Мы постарались показать пасодобль в новом прочтении. Ритм-танец будет состоять из двух частей и между этими частями мы сделали быстрый и насыщенный переход, хотя это было и рискованно. В этой программе нам хочется попробовать интересные вещи, потому что ребята сами по себе творческие.
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