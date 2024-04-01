Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Жарова и Ибатуллин, Загребаева и Башуров выступят с произвольными танцами

Теги сборная России результаты танцы на льду Георгий Трубкин Мария Сорокина Арсений Антропов Полина Жарова Ранэль Ибатуллин Мария Фефелова Артем Валов София Загребаева Вениамин Башуров Ева Плесовских Марк Желтышев Зоя Пестова Сергей Лагутов Анна Соболева Матвей Чураков Анна Елисеева Михаил Числов Ирина Скопина Елизавета Хорт Гордей Читипаховян Дарья Дрожжина Иван Тельнов Камилла Шарафутдинова Родион Мурасалимов Полина Пантелеева Дмитрий Симонов Эвелина Валиева Игнат Пахомов Вероника Шульпина Глеб Солович первенство России старшего возраста Фигурное катание

2 апреля на первенстве России старшего возраста дуэты представят произвольные танцы.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляцияздесь.

Первая разминка

1. Анна Елисеева – Михаил Числов

2. Анна Соболева – Матвей Чураков

3. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

4. Ева Плесовских – Марк Желтышев

5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Вторая разминка

6. Вероника Шульпина – Глеб Солович

7. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов

9. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Третья разминка

11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

12. Мария Фефелова – Артем Валов

13. София Загребаева – Венемиан Башуров

14. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

15. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Положение после ритм-танца

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 67,69

2. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 65,78

3. София Загребаева – Венемиан Башуров – 64,39

4. Мария Фефелова – Артем Валов – 63,69

5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 60,10

6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,81

7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 58,58

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 58,56

9. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 57,95

10. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 57,37

11. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 53,88

12. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 53,86

13. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,53

14. Анна Соболева – Матвей Чураков – 48,81

15. Анна Елисеева – Михаил Числов – 44,05

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий