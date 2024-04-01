Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Жарова и Ибатуллин, Загребаева и Башуров выступят с произвольными танцами

2 апреля на первенстве России старшего возраста дуэты представят произвольные танцы.

Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)

Казань

Танцы на льду, КМС

Произвольный танец

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.

Первая разминка

1. Анна Елисеева – Михаил Числов

2. Анна Соболева – Матвей Чураков

3. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин

4. Ева Плесовских – Марк Желтышев

5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов

Вторая разминка

6. Вероника Шульпина – Глеб Солович

7. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов

9. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов

10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов

Третья разминка

11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян

12. Мария Фефелова – Артем Валов

13. София Загребаева – Венемиан Башуров

14. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин

15. Зоя Пестова – Сергей Лагутов

Положение после ритм-танца

1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 67,69

2. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 65,78

3. София Загребаева – Венемиан Башуров – 64,39

4. Мария Фефелова – Артем Валов – 63,69

5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 60,10

6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,81

7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 58,58

8. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 58,56

9. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 57,95

10. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 57,37

11. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 53,88

12. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 53,86

13. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,53

14. Анна Соболева – Матвей Чураков – 48,81

15. Анна Елисеева – Михаил Числов – 44,05