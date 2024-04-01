Первенство России старшего возраста. Пестова и Лагутов, Жарова и Ибатуллин, Загребаева и Башуров выступят с произвольными танцами
2 апреля на первенстве России старшего возраста дуэты представят произвольные танцы.
Первенство России среди девушек и юношей (старший возраст)
Казань
Танцы на льду, КМС
Произвольный танец
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – здесь.
Первая разминка
1. Анна Елисеева – Михаил Числов
2. Анна Соболева – Матвей Чураков
3. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин
4. Ева Плесовских – Марк Желтышев
5. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов
Вторая разминка
6. Вероника Шульпина – Глеб Солович
7. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов
8. Мария Сорокина – Арсений Антропов
9. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов
10. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов
Третья разминка
11. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян
12. Мария Фефелова – Артем Валов
13. София Загребаева – Венемиан Башуров
14. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин
15. Зоя Пестова – Сергей Лагутов
Положение после ритм-танца
1. Зоя Пестова – Сергей Лагутов – 67,69
2. Полина Жарова – Ранэль Ибатуллин – 65,78
3. София Загребаева – Венемиан Башуров – 64,39
4. Мария Фефелова – Артем Валов – 63,69
5. Елизавета Хорт – Гордей Читипаховян – 60,10
6. Камилла Шарафутдинова – Родион Мурасалимов – 59,81
7. Дарья Дрожжина – Иван Тельнов – 58,58
8. Мария Сорокина – Арсений Антропов – 58,56
9. Эвелина Валиева – Игнат Пахомов – 57,95
10. Вероника Шульпина – Глеб Солович – 57,37
11. Ирина Скопина – Дмитрий Симонов – 53,88
12. Ева Плесовских – Марк Желтышев – 53,86
13. Полина Пантелеева – Георгий Трубкин – 53,53
14. Анна Соболева – Матвей Чураков – 48,81
15. Анна Елисеева – Михаил Числов – 44,05