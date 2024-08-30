Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Ко На Ен, Гойдина, Шифрина, Бранденбург выйдут на лед с произвольными программами
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
Девушки
Произвольная программа
Начало – 15:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU.
Пятая разминка
17. Анастасия Бранденбург (Швейцария)
Шестая разминка
27. Юлия Ловренчич (Словения)
28. Карина Иннос (Финляндия)
29. Анника Чао (США)
30. Софья Шифрина (Израиль)
31. Анна Герке (Германия)
Седьмая разминка
32. Сарина Йоос (Италия)
33. Лулу Лин (Канада)
34. Элина Гойдина (Эстония)
35. Ко На Ен (Южная Корея)
36. Икура Кушида (Япония)
37. Мао Шимада (Япония)
После короткой программы
1. Мао Шимада (Япония) – 71,67
2. Икура Кушида (Япония) – 66,36
3. Ко На Ен (Южная Корея) – 64,04
4. Элина Гойдина (Эстония) – 62,05
5. Лулу Лин (Канада) – 59,05
6. Сарина Йоос (Италия) – 56,69
7. Анна Герке (Германия) – 55,68
8. Софья Шифрина (Израиль) – 53,98
9. Анника Чао (США) – 51,94
10. Карина Иннос (Финляндия) – 51,26
11. Юлия Ловренчич (Словения) – 49,22...
17. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 46,43
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