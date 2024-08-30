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Гран-при среди юниоров. Шимада, Кушида, Ко На Ен, Гойдина, Шифрина, Бранденбург выйдут на лед с произвольными программами

30 августа девушки покажут короткие программы на Гран-при среди юниоров в Риге.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Девушки

Произвольная программа

Начало – 15:50 по московскому времени. Прямая трансляция – на ютуб-канале ISU. 

Пятая разминка

17. Анастасия Бранденбург (Швейцария) 

Шестая разминка

27. Юлия Ловренчич (Словения) 

28. Карина Иннос (Финляндия)

29. Анника Чао (США) 

30. Софья Шифрина (Израиль) 

31. Анна Герке (Германия) 

Седьмая разминка

32. Сарина Йоос (Италия)

33. Лулу Лин (Канада) 

34. Элина Гойдина (Эстония)

35. Ко На Ен (Южная Корея)

36. Икура Кушида (Япония) 

37. Мао Шимада (Япония)

После короткой программы

1. Мао Шимада (Япония) – 71,67

2. Икура Кушида (Япония) – 66,36

3. Ко На Ен (Южная Корея) – 64,04

4. Элина Гойдина (Эстония) – 62,05

5. Лулу Лин (Канада) – 59,05

6. Сарина Йоос (Италия) – 56,69

7. Анна Герке (Германия) – 55,68

8. Софья Шифрина (Израиль) – 53,98

9. Анника Чао (США) – 51,94

10. Карина Иннос (Финляндия) – 51,26

11. Юлия Ловренчич (Словения) – 49,22...

17. Анастасия Бранденбург (Швейцария) – 46,43

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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женское катание
logoГран-при среди юниоров
logoсборная Эстонии
Софья Шифрина
Мао Шимада
Икура Кушида
Сарина Йоос
Анника Чао
Лулу Лин
Ко На Ен
Элина Гойдина
Анастасия Бранденбург
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