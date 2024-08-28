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Гран-при среди юниоров. Накамура, Ли Чжэ Гын, Такахаши, Паради, Гартунг представят короткие программы

29 августа на юниорском Гран-при в Риге юноши покажут короткие программы

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

Юноши

Короткая программа

Начало – 19:00 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

2. Лукаш Вацлавик (Словакия)

3. Генрих Гартунг (Германия)

Вторая разминка

9. Александр Феган (США)

Третья разминка

12. Никита Шейко (Израиль)

13. Антони Паради (Канада)

Четвертая разминка

16. Шунске Накамура (Япония)

18. Ли Чжэ Гын (Южная Корея)

Пятая разминка

24. Ю Тон Хан (Южная Корея)

25. Сена Такахаши (Япония)

Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
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мужское катание
logoГран-при среди юниоров
сборная Словакии
Шунске Накамура
Лукаш Вацлавик
Антони Паради
Генрих Гартунг
Александр Феган
Ли Чжэ Гын
Ю Тон Хан
Сена Такахаши
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