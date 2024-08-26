Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге

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С 29 по 31 августа в Риге пройдет первый этап Гран-при среди юниоров.

Гран-при среди юниоров

1-й этап

Рига, Латвия

29 августа, четверг

Девушки, короткая программа

11:00

Пары, короткая программа

16:40

Юноши, короткая программа

19:00

30 августа, пятница

Танцы на льду, ритм-танец

11:00

Пары, произвольная программа

13:35

Девушки, произвольная программа

15:50

31 августа, суббота

Юноши, произвольная программа

11:00

Танцы на льду, произвольный танец

15:35

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

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8 комментариев
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спасибо за рамсписание.
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Ура. Начинаются соревы. Всем удачи!
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А почему в расписании две пятницы? Одна- черная? Спортс обычный спортс. Как какую то фигню выкладывать ( типа куда едет Трусова) - в первых рядах, а как что-то, имеющее отношение к соревам - одни ляпы.
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Ответ Black&White
Кто там выступать-то будет? хоть пару имен хедлайнеров напишите
А какой вид интересен? Мао Шимада к примеру. Гримм- Савицкий.
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Ответ unknownman
За деньги? Не на Youtube?
Почему за деньги? На ютубе у ИСУ было два канала: основной, где транслировали конькобежный спорт и главные старты ФК, и второй для юниорского фк, там ЮГП показывали. Теперь юниоров тоже на основном (может второй вообще прикрывают). В посте просто указана ссылка на юниорский канал, а трансляции с этого года будут на другом канале, но тоже на ютубе.
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Только теперь трансляции будут на основном канале ИСУ.
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Ответ luisita
Только теперь трансляции будут на основном канале ИСУ.
За деньги? Не на Youtube?
+3
-2
+1
Кто там выступать-то будет? хоть пару имен хедлайнеров напишите
+1
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