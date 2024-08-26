Расписание первого этапа Гран-при среди юниоров в Риге
С 29 по 31 августа в Риге пройдет первый этап Гран-при среди юниоров.
Гран-при среди юниоров
1-й этап
Рига, Латвия
29 августа, четверг
Девушки, короткая программа
11:00
Пары, короткая программа
16:40
Юноши, короткая программа
19:00
30 августа, пятница
Танцы на льду, ритм-танец
11:00
Пары, произвольная программа
13:35
Девушки, произвольная программа
15:50
31 августа, суббота
Юноши, произвольная программа
11:00
Танцы на льду, произвольный танец
15:35
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Трансляции – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.