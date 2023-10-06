Гран-при среди юниоров. Мартынов, Накамура, Кулиш, Феган, Куперман и Данильянц покажут произвольные программы

7 октября юниоры выступят с произвольными программами на Гран-при в Ереване.

После короткой программы лидирует Даниэль Мартынов из США.

Гран-при среди юниоров

7-й этап

Ереван, Армения

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 13:15 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале ISU Junior Grand Prix.

Вторая разминка

6. Микаел Салазарян (Армения)

7. Денис Круглов (Бельгия)

8. Оскар Оливер (Польша)

9. Пак Хен Со (Южная Корея)

10. Джедидайя Линкольн (Великобритания)

Третья разминка

11. Дэвид Ли (Канада)

12. Илья Гогитидзе (Франция)

13. Семен Данильянц (Армения)

14. Лука Имедашвили (Литва)

15. Олег Мельников (Казахстан)

Четвертая разминка

16. Александр Феган (США)

17. Тамир Куперман (Израиль)

18. Сехэи Лоу (Канада)

19. Шунске Накамура (Япония)

20. Федор Кулиш (Латвия)

21. Даниэль Мартынов (США)

После короткой программы

1. Даниэль Мартынов (США) – 79,24

2. Шунске Накамура (Япония) – 77,30

3. Федор Кулиш (Латвия) – 65,23

4. Александр Феган (США) – 64,01

5. Сехэи Лоу (Канада) – 60,83

6. Тамир Куперман (Израиль) – 59,90

7. Семен Данильянц (Армения) – 58,63

8. Лука Имедашвили (Литва) – 57,37

9. Олег Мельников (Казахстан) – 54,93

10. Илья Гогитидзе (Франция) – 54,74

11. Дэвид Ли (Канада) – 54,71

12. Пак Хен Со (Южная Корея) – 53,15

Расписание седьмого этапа Гран-при среди юниоров в Ереване