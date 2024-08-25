«Прощаю?» Шинкаренко показала видео с горящей футболкой Ангелопола. В июне распался их дуэт в танцах
Бывшая партнерша Валерия Ангелопола показала видео с его горящей футболкой.
17-летняя фигуристка Александра Шинкаренко, которая тренировалась вместе с Ангелополом в танцах на льду, опубликовала ролик в соцсети.
На первом кадре задается вопрос: «Как ты так быстро все прощаешь?» Затем следует ответная реплика: «Прощаю?», а вместе с ней – видео с брошенной в огонь футболкой. На одежде видна фамилия Ангелопола.
Дуэт фигуристов распался в июне. Они готовились к сезону под руководством Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко».
Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Они прекратили совместные выступления в августе прошлого года.
Интересно, как Валерик будет расходиться с Дашей?:)
Пока после каждой партнёрши (разве что, кроме Арины, с которой они всего пару месяцев катались) остаётся отдельный кейс)) Но, что характерно, все они так или иначе связаны с одеждой))
И мы всему этому вынуждены быть свидетелями, бо фигурное катание есть детский нынче вид спорта