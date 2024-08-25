«Прощаю?» Шинкаренко показала видео с горящей футболкой Ангелопола. В июне распался их дуэт в танцах

Бывшая партнерша Валерия Ангелопола показала видео с его горящей футболкой.

17-летняя фигуристка Александра Шинкаренко, которая тренировалась вместе с Ангелополом в танцах на льду, опубликовала ролик в соцсети.

На первом кадре задается вопрос: «Как ты так быстро все прощаешь?» Затем следует ответная реплика: «Прощаю?», а вместе с ней – видео с брошенной в огонь футболкой. На одежде видна фамилия Ангелопола.

Дуэт фигуристов распался в июне. Они готовились к сезону под руководством Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко».

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Они прекратили совместные выступления в августе прошлого года.

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