«Прощаю?» Шинкаренко показала видео с горящей футболкой Ангелопола. В июне распался их дуэт в танцах

Теги сборная России танцы на льду видео Валерий Ангелопол Александра Шинкаренко Фигурное катание

Бывшая партнерша Валерия Ангелопола показала видео с его горящей футболкой.

17-летняя фигуристка Александра Шинкаренко, которая тренировалась вместе с Ангелополом в танцах на льду, опубликовала ролик в соцсети.

На первом кадре задается вопрос: «Как ты так быстро все прощаешь?» Затем следует ответная реплика: «Прощаю?», а вместе с ней – видео с брошенной в огонь футболкой. На одежде видна фамилия Ангелопола.

Дуэт фигуристов распался в июне. Они готовились к сезону под руководством Натальи Линичук в академии «Ангелы Плющенко».

Ангелополу 20 лет, он победитель финала Гран-при России-2023 вместе с Василисой Кагановской. Они прекратили совместные выступления в августе прошлого года.

ВИДЕО

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37 комментариев
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Почему о нашей фигурке еще не сняли сериал?
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+35
Ответ Anna Vishenka
Пацанские цитаты Валеры перекинулись на Шинкаренко только в другом выражении. Конечно, тут и ежу понятно, что Саша потратила своё драгоценное время напрасно, а главное, сколько ушло усилий на создание пары, а ничего не вышло с дуэтом.
Ну там явно еще что-то личное, чисто по делу никто футболки жечь наверное не будет))
+26
0
+26
Детский сад.
+23
0
+23
Пацанские цитаты Валеры перекинулись на Шинкаренко только в другом выражении. Конечно, тут и ежу понятно, что Саша потратила своё драгоценное время напрасно, а главное, сколько ушло усилий на создание пары, а ничего не вышло с дуэтом.
+22
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Вот это страсти
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Ответ Аля Иванова
Детский сад.
17 лет это дети, да )
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Когда мерч не зашел )
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Громко сказано про бывшую партнершу Такая трагедия,как будто уже давно в пару встали и не один сезон откатали.Они тренировались несколько месяцев и даже ни на одном соревновании не выступили
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Ответ hqdsgyj5xc
Эффектно, но хочу больше пикантных подробностей!
ну, он ее, видимо, матросил, а потом бросил) старо, как мир)
+13
-1
+12
Эффектно, но хочу больше пикантных подробностей!
+13
-1
+12
Ответ hqdsgyj5xc
Почему о нашей фигурке еще не сняли сериал?
А зачем? Ребята и без помощи отлично справляются!
+11
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+11
ФФККР давно нужно было создать Агентство психологической помощи. Страсти кипят такие, что даже лёд охладить не в состоянии.
+9
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Драма queen
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+8
Я не специалист, но мне кажется, в этой ситуации эффектнее смотрелись бы трусы. Просто как способ подтвердить маскулинность сабжа.
+11
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Представили, как Валера - драма квин - Ангелопол смотрит это видео и щастлив)))) такие страсти из за него)))
+6
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Мне честно уже даже самой интересно. Что там за мущщщина такой роковой, что сначала все штабелями перед ним укладываются, а потом в очереди к психологу стоят. Что он с ними делает там?))
+7
-1
+6
А говорят, в межсезонье скучно)
+6
-1
+5
Спасибо, что только футболку сожгла.
+5
0
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Потому что надо девушке сообщать о распаде пары лично, а не через СМИ.

Интересно, как Валерик будет расходиться с Дашей?:)

Пока после каждой партнёрши (разве что, кроме Арины, с которой они всего пару месяцев катались) остаётся отдельный кейс)) Но, что характерно, все они так или иначе связаны с одеждой))
+5
0
+5
Ответ hqdsgyj5xc
Почему о нашей фигурке еще не сняли сериал?
потому что Санта-Барбара уже была )))
+5
0
+5
Вот это страсти
+4
0
+4
По ходу они не только готовились вместе к сезону
+5
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+4
Ответ Мороженко
Если Ангелопулос продолжает карьеру, смысл было с Шинкаренко расходиться? Новая партнёрша - Даша тоже вырасти может, ей 16 лет всего
Пока Даша вырастет, Валера пару партнёрш сменить успеет
+4
0
+4
Ответ Iuliia Timofeyeva
ну, он ее, видимо, матросил, а потом бросил) старо, как мир)
Но как матросил! Как матросил!!)
+5
-1
+4
Сгорела футболка, гори и память о дуэте... Прощай !
+2
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Ответ papadok
Я не специалист, но мне кажется, в этой ситуации эффектнее смотрелись бы трусы. Просто как способ подтвердить маскулинность сабжа.
Шнурки
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Какие огненные страсти.
+1
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Ответ Аля Иванова
Детский сад.
С языка сняли.
И мы всему этому вынуждены быть свидетелями, бо фигурное катание есть детский нынче вид спорта
+1
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Детский сад.... Валера в подготовительной группе, девушка в старшей.
+1
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Ответ Андрей Масловский
Но как матросил! Как матросил!!)
))
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