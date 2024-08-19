Татьяна Тарасова: «Тяжело возвращаться в спорт, но Трусова девушка талантливая, сможет. Дай бог, чтобы и Щербакова смогла»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Анна Щербакова Александра Игнатова (Трусова) контрольные прокаты Спорт-Экспресс Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала фигуристок, чьего возвращения она ждет больше всего.

«Возвращение какой фигуристки жду больше всего? Появление Александры Трусовой (после свадьбы сменила фамилию, став Игнатовой – Sports) и Анны Щербаковой, если хочет вернуться. Они бы украсили турнир.

Контрольные прокаты скоро, вот и увидим Сашу. Тяжело возвращаться в спорт. Но она девушка талантливая, сможет. Дай бог, чтобы и Аня смогла вернуться», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Щербакова – олимпийская чемпионка и чемпионка мира, Трусова – серебряный призер ОИ и бронзовый призер ЧМ. Обе спортсменки не выступают на соревнованиях с 2022 года.

Трусова намерена принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 13–14 сентября.

От «Трусова вернулась в спорт» до «Речи о возвращении в спорт не идет» за месяц! Мастер-класс от Плющенко

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43 комментария
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Ане-то зачем возвращаться? Это у Саши незакрытый гештальт.
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Плющенко: Трусова в спорт НЕ возвращается.

Аня: восстанавливается уже несколько месяцев после операции, получила все солидные взрослые титулы, кроме ФГП, с удовольствием занимается кучей вещей, для которых не нужно надевать коньки.

Тарасова: Ждём!
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Всем болельщикам Ани очень хотелось бы ее возвращения в спорт - сколько смотрю соревнования, никто и близко не вызывал таких эмоций. Но будем реалистами, для Ани это уже перевёрнутая страница. Учитывая ее проблемы со здоровьем, ей возвращаться не просто незачем, но строго противопоказано. Здоровье у человека одно и даётся на всю жизнь. И если над ним издеваться, то уж точно не ради мордовских узоров.
Щербакова востребована на телевидении, она попробовала себя в роли тренера, ее всегда ждут в ледовых шоу - скорее всего, так будет и дальше. Вряд ли лёд отпустит Аню далеко, не поверю, что она уйдет куда-то из фигурного катания. В будущем хочется видеть ее профессиональным тренером - возможно, в Китае (почему бы и нет, учитывая потенциал страны и то, как ее там любят). А может, лет через 5-10 мы увидим на юниорских контрольных прокатах, как Аня готовит к выходу на лёд своего ученика, как Юля Липницкая
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Щербаковой после операций внутренние соревнования не нужны, не вижу причин и Игнатовой идти в сезон.
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Аню в новом сезоне мы точно увидим. Как минимум в качестве ведущей и интервьюера на соревнованиях по фигурному катанию на Первом канале. Она сама это анонсировала в шоу „Кто хочет стать миллионером?“, эфир которого с её участием был позавчера: https://telesco.pe/The_Soul_AS/1359
И это хорошие новости, я считаю.
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Анне то зачем возвращаться? ) Она все выиграла и всех победила... Три раза подряд Чемпионка России, в самой дикой конкуренции в истории...
Это круче любых олимпийских игр.
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Да не вернётся Трусова к соревнованиям, это бред.
Не уверена, что появится и на открытых прокатах, разве что на трибуне в качестве болельщика.
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А зачем им возвращаться? Они сделали себе имя и теперь спокойно можно тего монетизировать... единственное, что Саша может захотеть что-то крупное таки выиграть... А Ане смысла нет, пускай катается в мюзиклах за большие деньги и получает кайф от жизни
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Плю уже ясно сказал, что никуда Саша не возвращается
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Ответ Elizaveta Queen
как спортсменка она была ,есть и будет Трусова.
Мария Ласицкене когда-то была Кучиной - многие этого уже и не помнят
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Уже вроде не Трусова, уже вроде Игнатова)))
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Татьяне Анатольевне не известно, что прокат на ОП - разовая акция и о возвращении речь не идёт?
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Полагаю, вопрос «возвращения» Трусовой можно решить через кассу Яны
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Ответ Елена Зубарева
Ради чего им возвращаться?
Трусовой, теперь уже Игнатовой, есть прямой резон - подогрев аудитории. Она уже довольно давно активно развивает свои соцсети, поэтому и заигрывает постоянно с аудиторией и всю личную жизнь транслирует на публику. В этой связи возвращение в спорт - отличный способ держать в тонусе свою аудиторию. Пост с квадлутцем на тренировке собрал больше лайков в инсте, чем ее же фото с Олимпиады, не говоря уже об амурных постах
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Ответ Zhuuuzhik
Писали, что 2 квада в ПП готовит)
Ну да, два 4L
Сразу после медового месяца на Мальдивах)
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С таким же успехом вернётся Слуцкая. Шансы примерно одинаковые.
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Как же я хочу, чтобы Спша удачно откатала и зацепилась за сезон! Квады у неӗ есть, опыт огромный, внешне изменилась в сторону прекрасного, преуспела во многом. Она может уверенно кататься.
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Ответ Elizaveta Queen
как спортсменка она была ,есть и будет Трусова.
РИА-Спорт считает иначе - https://rsport.ria.ru/20240819/trusova-1966991838.html
+2
0
+2
Ответ ретроградный меркурий
Трусовой, теперь уже Игнатовой, есть прямой резон - подогрев аудитории. Она уже довольно давно активно развивает свои соцсети, поэтому и заигрывает постоянно с аудиторией и всю личную жизнь транслирует на публику. В этой связи возвращение в спорт - отличный способ держать в тонусе свою аудиторию. Пост с квадлутцем на тренировке собрал больше лайков в инсте, чем ее же фото с Олимпиады, не говоря уже об амурных постах
Ну разве что. Ане то точно не за чем.
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Ответ volens-docens
Что значит "да Бог"? Может быть, "дай Бог"?
Ну да, забавно. Совершенно разные случаи. Ну это в стиле ТАТ, даже если опечатка 😁
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Ответ Флер де Лис
ЧЕ?
и ЧЕ после дисквала Валиевой
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Ответ Katerina Sunny
Щербаковой после операций внутренние соревнования не нужны, не вижу причин и Игнатовой идти в сезон.
Да даже безо всякой операции. Опять мучатся и каждую милликалорию считать, чтобы что - чтобы соревнуясь с 13-леними получить шанс выиграть условный Кубок Ижевска?

Уходить нужно вовремя, что Анна и сделала.
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Ответ Elizaveta Queen
как спортсменка она была ,есть и будет Трусова.
Это лично вы так решили? И все остальные должны вашим с вашими фантазиям соглашаться?
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Ответ ретроградный меркурий
Мария Ласицкене когда-то была Кучиной - многие этого уже и не помнят
Я её исключительно как Машу Кучину помню)))
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Ответ Katerina Sunny
Щербаковой после операций внутренние соревнования не нужны, не вижу причин и Игнатовой идти в сезон.
как спортсменка она была ,есть и будет Трусова.
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Тарасова как обычно) Щербакова возвращаться не собиралась. Она и не тренируется толком, т.к. лечилась долгое время. Даже в шоу не выступала
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Что значит "да Бог"? Может быть, "дай Бог"?
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Возвращаться плохая примета!
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Саша пошутила где-то, подбодренная Женей Плющенко, что я ещё ого-го, держите меня семеро - вернусь! А все приняли за чистую монету. Теперь и отказываться не удобно, все ждут, билеты купили, ставки сделали, откомментировали, слова напутствия сказали...
В общем "облако-рай" в реальной жизни.
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Да бог — это дай бог?🙈
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