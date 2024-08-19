Татьяна Тарасова: «Тяжело возвращаться в спорт, но Трусова девушка талантливая, сможет. Дай бог, чтобы и Щербакова смогла»
Татьяна Тарасова назвала фигуристок, чьего возвращения она ждет больше всего.
«Возвращение какой фигуристки жду больше всего? Появление Александры Трусовой (после свадьбы сменила фамилию, став Игнатовой – Sports) и Анны Щербаковой, если хочет вернуться. Они бы украсили турнир.
Контрольные прокаты скоро, вот и увидим Сашу. Тяжело возвращаться в спорт. Но она девушка талантливая, сможет. Дай бог, чтобы и Аня смогла вернуться», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
Щербакова – олимпийская чемпионка и чемпионка мира, Трусова – серебряный призер ОИ и бронзовый призер ЧМ. Обе спортсменки не выступают на соревнованиях с 2022 года.
Трусова намерена принять участие в контрольных прокатах сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 13–14 сентября.
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Аня: восстанавливается уже несколько месяцев после операции, получила все солидные взрослые титулы, кроме ФГП, с удовольствием занимается кучей вещей, для которых не нужно надевать коньки.
Тарасова: Ждём!
Щербакова востребована на телевидении, она попробовала себя в роли тренера, ее всегда ждут в ледовых шоу - скорее всего, так будет и дальше. Вряд ли лёд отпустит Аню далеко, не поверю, что она уйдет куда-то из фигурного катания. В будущем хочется видеть ее профессиональным тренером - возможно, в Китае (почему бы и нет, учитывая потенциал страны и то, как ее там любят). А может, лет через 5-10 мы увидим на юниорских контрольных прокатах, как Аня готовит к выходу на лёд своего ученика, как Юля Липницкая
И это хорошие новости, я считаю.
Это круче любых олимпийских игр.
Не уверена, что появится и на открытых прокатах, разве что на трибуне в качестве болельщика.
Сразу после медового месяца на Мальдивах)
Уходить нужно вовремя, что Анна и сделала.
В общем "облако-рай" в реальной жизни.