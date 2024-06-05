Татьяна Тарасова: «По какому поводу Трусова и Щербакова должны были попасть в сборную? У нас же есть правила»

Теги Татьяна Тарасова сборная России женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Тарасова высказалась о непопадании в сборную России Трусовой и Щербаковой.

Федерация фигурного катания России опубликовала списки сборной на сезон-2024/25. Анна Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет, Александра Трусова – впервые за 7. Обе последний раз выходили на соревнования в 2022 году. 

«В список попали те, кто должен был попасть. Все сильнейшие там.

Щербакова и Трусова? По какому поводу они должны были попасть? У нас же есть правила. Если бы они выступали на соревнованиях, то могли бы и попасть в состав», – сказала Татьяна Тарасова.

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6 комментариев
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ТАТ и правила это оксюмурон. ТАТ всегда действала "по понятиям"
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Комментарии про Жилину будут?
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А Жилина в каких соревнованиях в этом сезоне выступала, что попала в состав? Почему это никто не комментирует, что Нику в очередной раз протащили через головы других в сборную!
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Лучше бы бомонд втолковал нам, по какому поводу в сборную попала Жилина. Но нет, мусолить в обзвонах будем Трусову с Щербаковой.
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Ответ Raduga
Комментарии про Жилину будут?
Спросят- будут.
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Ответ EmperorNazer
Лучше бы бомонд втолковал нам, по какому поводу в сборную попала Жилина. Но нет, мусолить в обзвонах будем Трусову с Щербаковой.
Так задайте бомонду вопрос, не стесняйтесь.
Если т.н. журнализды мусолят в обзвонах Трусову с Щербаковой- с чего бы вдруг опрашиваемый начал толковать о Жилиной?
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