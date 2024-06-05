Татьяна Тарасова: «По какому поводу Трусова и Щербакова должны были попасть в сборную? У нас же есть правила»

Тарасова высказалась о непопадании в сборную России Трусовой и Щербаковой.

Федерация фигурного катания России опубликовала списки сборной на сезон-2024/25. Анна Щербакова не вошла в состав сборной России впервые за 8 лет, Александра Трусова – впервые за 7. Обе последний раз выходили на соревнования в 2022 году.

«В список попали те, кто должен был попасть. Все сильнейшие там.

Щербакова и Трусова? По какому поводу они должны были попасть? У нас же есть правила. Если бы они выступали на соревнованиях, то могли бы и попасть в состав», – сказала Татьяна Тарасова.