Загитова про самое тяжелое падение на льду: «Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду.

«Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову. Это был такой момент, когда я учила новые прыжки, новые элементы. Естественно, ты очень сильно и больно падаешь.

И как-то раз я упала и заработала себе сотряс мозга. Я не помню такого, чтобы мне было страшно. Ну, такое случается», – сказала олимпийская чемпионка в эфире радио «Русский хит».

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!

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82 комментария
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Теперь все встало на свои места
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Это троллинг ?
Хотя ....
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Это троллинг ? Хотя ....
Всякий раз, когда Алина считает, что искусно троллит, она на самом деле высмеивает саму себя
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А мы так и поняли
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Иногда лучше молчать. В этом случае, лучше молчать всегда…
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Пазл сложился
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Вот и объяснение.
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Многое объясняет
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Будем снисходительны к Алине: она часто падала на голову, поэтому нейронные связи в мозгу немного нарушены. Отсюда и безызбежный кринж
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Ответ Ебздрогыч
Будем снисходительны к Алине: она часто падала на голову, поэтому нейронные связи в мозгу немного нарушены. Отсюда и безызбежный кринж
Нет, кринж оттого, что школу бросила после второго класса.
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Ещё несколько вью, и зрителей для шоу добрать будет ещё сложнее.
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Ответ Ебздрогыч
Будем снисходительны к Алине: она часто падала на голову, поэтому нейронные связи в мозгу немного нарушены. Отсюда и безызбежный кринж
Будем снисходительны ко всем фигуристам: фигурное катание - это такой вид спорта, где, спортсмены, падая на лед, ломают кости, коньками пробивают кости черепа партнёрам и пр....
+9
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Алина, поправляйся! (без шуток)
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Теперь последствия этого падения переживают её подписчики.
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Ответ worn-out sneakers
Автору Полине, не обязательно тоже биться головой, чтобы хайповать на этой фигуристке. Но она уверенно продолжает это делать
Автор Полина цитирует первоисточник, а не даёт свои оценки.
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Поняли, приняли.

Всё стало ясно. И почему через месяц название собственноручно написанной дипломной работы не помнится тоже.

Построение предложений от трижды лучше ведущей года заслуживает отдельных аплодисментов.
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Ну вот все и прояснилось...
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Ответ Серей Рафиков
Теперь все встало на свои места
Видимо, нужно еще раз сильно упасть, чтобы там тоже все стало на свои места.
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Вот всё и выяснилось
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Чистосердечное признание!)
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Попробуй еще удариться, может вернется на место то что пошатнулось.
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Зато честно😀👍‼️
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Ответ Малик Яралиев
На мой взгляд, это был лучший ответ, что она могла дать в данном случае. Надо быть объективными, тут - браво!
это мог быть отличный ответ для другого человека, а если рядом с этим ответом прочитать что она про губы умудрилась ляпнуть – то это уже клиника.
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Ответ n.newmail123456
Иногда лучше молчать. В этом случае, лучше молчать всегда…
На мой взгляд, это был лучший ответ, что она могла дать в данном случае. Надо быть объективными, тут - браво!
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Ну вот неужели нет ни одного близкого человека, кто мог бы объяснить, что не надо давать интервью девушке…
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Вот всё и прояснилось
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Ответ Тайга86
Ещё несколько вью, и зрителей для шоу добрать будет ещё сложнее.
Да отменят ещё одно шоу и дело с концом.
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Ответ Ебздрогыч
Будем снисходительны к Алине: она часто падала на голову, поэтому нейронные связи в мозгу немного нарушены. Отсюда и безызбежный кринж
БезЫзбезно - это навсегда.
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Голова отбита
На губах мозоли
Алина готовится к шоу
(Из неяпонской поэзии)
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Ларчик просто открывался!
+6
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