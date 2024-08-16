Загитова про самое тяжелое падение на льду: «Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову»
Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду.
«Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову. Это был такой момент, когда я учила новые прыжки, новые элементы. Естественно, ты очень сильно и больно падаешь.
И как-то раз я упала и заработала себе сотряс мозга. Я не помню такого, чтобы мне было страшно. Ну, такое случается», – сказала олимпийская чемпионка в эфире радио «Русский хит».
«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное
В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!
Хотя ....
Всё стало ясно. И почему через месяц название собственноручно написанной дипломной работы не помнится тоже.
Построение предложений от трижды лучше ведущей года заслуживает отдельных аплодисментов.
На губах мозоли
Алина готовится к шоу
(Из неяпонской поэзии)