Загитова про самое тяжелое падение на льду: «Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову»

Алина Загитова ответила на вопрос о самом тяжелом падении на льду.

«Это надо еще вспомнить. Потому что... Скорее всего, я отбила там голову. Это был такой момент, когда я учила новые прыжки, новые элементы. Естественно, ты очень сильно и больно падаешь.

И как-то раз я упала и заработала себе сотряс мозга. Я не помню такого, чтобы мне было страшно. Ну, такое случается», – сказала олимпийская чемпионка в эфире радио «Русский хит».

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

В шоу Загитовой ее называют самой титулованной фигуристкой мира. Но это не так!