Алина Загитова споет в ледовом шоу: «Песня будет своего сочинения»

Алина Загитова заявила, что будет петь в своем ледовом шоу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет петь в своем ледовом шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 августа в Казани.

«В моем шоу будем много всего намешано. Я там буду и летать, и кататься, естественно. И мы установим рекорд в России.

Какой? А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу. Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь.

На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».

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