Алина Загитова споет в ледовом шоу: «Песня будет своего сочинения»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова музыка ледовые шоу Фигурное катание

Алина Загитова заявила, что будет петь в своем ледовом шоу.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет петь в своем ледовом шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 августа в Казани.

«В моем шоу будем много всего намешано. Я там буду и летать, и кататься, естественно. И мы установим рекорд в России.

Какой? А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу. Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь. 

На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».

«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное

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78 комментариев
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Рабочее название песни - "Мозоли на губах"
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"А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу."

Остановите ее...невозможно столько смеяться...))
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Песня будет своего сочинения - серьезная угроза!
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Алина у тебя и так две трети зала еще пустые, не стоит оставшихся так пугать ))))
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Неужели она сама не понимает, что над ней смеётся половина страны?
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Отец проверяет дневник сына: физика — 2, химия — 2, история — 2, литература — 2, пение — 5.
— Господи, этот идиот еще и поет..
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"Песня будет своего сочинения" - Это и пугает.
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она это сообщила для тех кто собирался на шоу и им ещё можно передумать, т.к. пение загитовой да ещё и песни собственного сочинения не каждый выдержит))))))))
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Эксклюзивчик - рекордик по кринжику!
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Ужас
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Ответ ezhik38
"А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу." Остановите ее...невозможно столько смеяться...))
дипломированный специалист, отличница, косноязычие не лечится
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Звучит как предупреждение. Ещё не поздно сдать билеты))
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Ответ mbauer
Неужели она сама не понимает, что над ней смеётся половина страны?
она уверена, что ей только завидуют, ЧСВ знаете ли штука такая))
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О господи, опять 😂
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Ответ Деревянная рука
Ужас
Я считаю, что в ее ближайшем окружении есть злые силы, которые побуждают ее унижаться.
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Петь? Ленивыми намазоленными губами? Песня своего сочинения на татарском языке, которого она не знает? Страашно..
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Это будет отвратительно)
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Слова из песни "Ведь безызбежно у меня появились мозоли на губах и это не большой факап"
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Спортс, почему удаляешь мои комментарии? Я тебе кусок песни выкладываю, созданный исключительно из слов самой Алины:

Я знаю точно: безызбежное избежно
Певицей быть и журналисткой столь успешной
И на губах иметь мозольки днём и ночью
Всё безызбежное - избежно, знаю точно
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Ответ mbauer
Неужели она сама не понимает, что над ней смеётся половина страны?
Тут 2 варианта,либо ей создали такой имидж,либо человек просто невероятно тупой,уровнем развития младшей группы садика
+9
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"И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать"
то есть, она понимает, что не умеет это делать, но все равно подчеркивает, что сама песню сочинила. Да ещё и на татарском, которого не знает. Да гений просто!)
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"В моем шоу будет много всего намешано"...как-то неуважительно про моешоу.)
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Ответ Kerghoodoo
Мозолегубы тебя ласкают, мозолегубы шепчут тебе
Что ты одна ты одна такая факапом стала сама себе 😆
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За две недели решается вопрос на каком языке будет фанера?
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Уберите ЭТО...
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Ответ Юрий Плотников
Тут 2 варианта,либо ей создали такой имидж,либо человек просто невероятно тупой,уровнем развития младшей группы садика
Не могут быть такие тупые имиджмейкеры, так, что скорее второй вариант))
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Мозолегубы тебя ласкают, мозолегубы шепчут тебе
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Я пока не нашёл, как поставить фильтр на фигурку на спортсе, но ищу. Красивый вид спорта, но всё что рядом с ним - чудовищно
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И, естественно, песня будет своего сочинения.

Может, уж тогда моего сочинения? Она о себе рассказывает или о ком? Кто сочинил-то? Нет, эта девушка никогда не научится нормально говорить...
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Ответ ретроградный меркурий
Звучит как предупреждение. Ещё не поздно сдать билеты))
Это угроза.
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