Алина Загитова споет в ледовом шоу: «Песня будет своего сочинения»
Алина Загитова заявила, что будет петь в своем ледовом шоу.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет петь в своем ледовом шоу «Хранители времени», которое пройдет 29 августа в Казани.
«В моем шоу будем много всего намешано. Я там буду и летать, и кататься, естественно. И мы установим рекорд в России.
Какой? А вот это не могу сказать, потому что я уже вам кое-что сейчас расскажу. Это будет, наверное, эксклюзивчик. Потому что в своем шоу я буду еще и петь.
На русском или на татарском? Вот сейчас решается этот вопрос. Скорее всего, на двух языках. И, естественно, песня будет своего сочинения. Совместно с людьми, которые это умеют делать», – сказала Загитова в эфире радио «Русский хит».
«Делаем в мусульманском стиле, но с элементами фэшна». С шоу Загитовой что-то подозрительное
Остановите ее...невозможно столько смеяться...))
— Господи, этот идиот еще и поет..
Я знаю точно: безызбежное избежно
Певицей быть и журналисткой столь успешной
И на губах иметь мозольки днём и ночью
Всё безызбежное - избежно, знаю точно
то есть, она понимает, что не умеет это делать, но все равно подчеркивает, что сама песню сочинила. Да ещё и на татарском, которого не знает. Да гений просто!)
Может, уж тогда моего сочинения? Она о себе рассказывает или о ком? Кто сочинил-то? Нет, эта девушка никогда не научится нормально говорить...