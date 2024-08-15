Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступают с произвольными программами
15 августа на контрольных прокатах сборной юниоры покажут произвольные программы.
Контрольные прокаты юниорской сборной России
Новогорск
Юноши
Произвольная программа
Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Участники
1. Арсений Федотов
2. Лев Лазарев
3. Михаил Тихонов
4. Вадим Воронов
5. Николай Угожаев
6. Михаил Алексахин
7. Иван Рамзенков
8. Макар Пузин
9. Эдуард Карартынян
собс-но, вчера эти два лидера и понравились.
два бриллианта, а Арсений еще и эстетически безупречен - стройный, красивая осанка, красивые линии...
очень жаль, что эти два бриллианта не могут явить себя всему международному фигурнокатательному миру.
уверена, что борьба за золото и серебро на ючм решалась бы в битве этих двух талантливейших российских мальчишек.
Арсений признался, что из-за роста не все в порядке с четверными…
Сегодня будет очень интересно.
Всем ребятам удачи, это только начало, но и оно захватывает. Тех возможности этих ребят впечатляют. Лев и Арсений стабильнее Вадима, действо ждет интересное
Арс открывает)
Есть два лидера Лев и Арсений и еще нравится Вадим.
Удачи их парням. Оба хороши