Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступают с произвольными программами

Теги сборная России мужское катание контрольные прокаты Арсений Федотов Николай Угожаев Лев Лазарев Эдуард Карартынян Макар Пузин Иван Рамзенков Михаил Тихонов Вадим Воронов Михаил Алексахин Фигурное катание

15 августа на контрольных прокатах сборной юниоры покажут произвольные программы.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Участники

1. Арсений Федотов

2. Лев Лазарев

3. Михаил Тихонов

4. Вадим Воронов

5. Николай Угожаев

6. Михаил Алексахин

7. Иван Рамзенков

8. Макар Пузин

9. Эдуард Карартынян

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25 комментариев
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В предвкушении программ Арсения и Льва.
+14
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+13
В ПП ребятам при нынешней готовности будет сложнее выкатывать программу, но всем удачи. С интересом будем ожидать выступления Лёвы и Арсения.
+14
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+13
есть два явно выраженных лидера - Арсений и Лев, остальные пока не дотягивают до их уровня.
собс-но, вчера эти два лидера и понравились.
два бриллианта, а Арсений еще и эстетически безупречен - стройный, красивая осанка, красивые линии...
очень жаль, что эти два бриллианта не могут явить себя всему международному фигурнокатательному миру.
уверена, что борьба за золото и серебро на ючм решалась бы в битве этих двух талантливейших российских мальчишек.
+13
-1
+12
Там вышел влог с Аней - интервью мальчиков после прокатов. Лучше б его выложили, чем …опы от ЕМ обсуждать.
Арсений признался, что из-за роста не все в порядке с четверными…
Сегодня будет очень интересно.
+11
-1
+10
Ответ Чернокожий
Комментарий скрыт
Не смотрите)) а нам очень интересны наши детки)
+8
0
+8
Очень интересно , что покажут Арсений, Лев , Вадим .
Всем ребятам удачи, это только начало, но и оно захватывает. Тех возможности этих ребят впечатляют. Лев и Арсений стабильнее Вадима, действо ждет интересное
+6
0
+6
Мальчикам удачи сегодня.
+7
-1
+6
Ждём от ребят классных выступлений, по сложности, думаю, борьба будет не детская! Успехов!
+5
0
+5
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Пусть Евгений Викторович для начала своего сынулю хоть на одно приличное соревнование заявит с сильнейшими соперниками
+7
-3
+4
Удачи, всем участникам!
Арс открывает)
+4
0
+4
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Где Сарновские? Давайте подпишем петицию, чтобы из забрать у Плюща
+5
-2
+3
Всем хорошего дня и просмотров. Парням удачи.
Есть два лидера Лев и Арсений и еще нравится Вадим.
+2
0
+2
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Кто бы вас куда- нибудь забрал...
+3
-1
+2
Ребята вполне могут соревноваться со взрослыми. Удачи им всем .
+2
0
+2
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
ну Колесникова уже забрали... и Марк Лукин тоже из "забранных"
+2
-1
+1
Какой же бальзам эти фанфары)..
+1
0
+1
И Дудаков и Давыдов привычно сосредоточены.
Удачи их парням. Оба хороши
+1
0
+1
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Пусть тебя заберут, в АД!
+2
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Muse неисчерпаемый источник для ФК)))
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Ребятам удачных выступлений!
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Всем здравствуйте!
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Всем доброго дня! Ребятам удачи и гладкого льда.
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