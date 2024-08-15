Контрольные прокаты юниорской сборной России. Федотов, Лазарев, Угожаев, Рамзенков и Карартынян выступают с произвольными программами

15 августа на контрольных прокатах сборной юниоры покажут произвольные программы.

Контрольные прокаты юниорской сборной России

Новогорск

Юноши

Произвольная программа

Начало – 15.00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Участники

1. Арсений Федотов

2. Лев Лазарев

3. Михаил Тихонов

4. Вадим Воронов

5. Николай Угожаев

6. Михаил Алексахин

7. Иван Рамзенков

8. Макар Пузин

9. Эдуард Карартынян