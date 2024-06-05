Базылюк, Двоеглазова, Федотов, Лазарев, Щербакова и Гончаров вошли в состав юниорской сборной России на сезон-2024/25

Стал известен состав юниорской сборной России по фигурному катанию.

В одиночном катании в основной состав на сезон-2024/25 вошли Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Лидия Плескачева, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Арсений Федотов.

В парном катании – Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Кира Доможирова и Илья Вегера, Варвара Медведева и Павел Астахов, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Валерия Ходыкина и Алексей Белкин, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.

В танцах на льду в состав включены Арина Горшенина и Илья Макаров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Зоя Пестова и Сергей Лагутов, Анна Щербакова и Егор Гончаров.