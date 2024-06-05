Базылюк, Двоеглазова, Федотов, Лазарев, Щербакова и Гончаров вошли в состав юниорской сборной России на сезон-2024/25

Теги сборная России танцы на льду пары мужское катание женское катание Марк Лукин Арсений Федотов Дмитрий Студеникин Алиса Двоеглазова Евгений Артющенко Матвей Самохин Павел Астахов Лев Лазарев Эдуард Карартынян Анна Щербакова (танцы) Егор Гончаров Елизавета Малеина Милана Кузьмина Алексей Карпов Арина Горшенина Илья Макаров Иван Рамзенков Михаил Тихонов Лидия Плескачева Василиса Григорьева Анастасия Чернышова София Дзепка Алексей Белкин Кира Трофимова Маргарита Базылюк Валерия Ходыкина Кира Доможирова Илья Вегера Владислав Вильчик Зоя Пестова Сергей Лагутов Алиса Блинникова Екатерина Ципухина Влада Селиванова Виктор Потапов Варвара Медведева Фигурное катание

Стал известен состав юниорской сборной России по фигурному катанию.

В одиночном катании в основной состав на сезон-2024/25 вошли Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, София Дзепка, Лидия Плескачева, Кира Трофимова, Екатерина Ципухина, Эдуард Карартынян, Лев Лазарев, Марк Лукин, Иван Рамзенков, Михаил Тихонов, Арсений Федотов.

В парном катании – Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Кира Доможирова и Илья Вегера, Варвара Медведева и Павел Астахов, Влада Селиванова и Виктор Потапов, Валерия Ходыкина и Алексей Белкин, Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик.

В танцах на льду в состав включены Арина Горшенина и Илья Макаров, Василиса Григорьева и Евгений Артющенко, Милана Кузьмина и Дмитрий Студеникин, Елизавета Малеина и Матвей Самохин, Зоя Пестова и Сергей Лагутов, Анна Щербакова и Егор Гончаров.

8 комментариев
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Ответ RusVector
Щербакову опять включили? А Трусову опять прокатили? Этот блат никогда не закончится!
Фамилию знакомую увидели? Попробуйте разобраться о ком речь...
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Надеюсь, что Цыпухину и двоеглазову пустят на взрослые этапы.
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рада за кирочку Трофимову, удачи всем юниором в новом сезоне!
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Ответ Lana-shu
Надеюсь, что Цыпухину и двоеглазову пустят на взрослые этапы.
Да возрастной разрыв от 12 до почти 16.
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Ответ Железная Леди
нет Костылевой, нет Ляшенко Очень жаль. . А кто в запасе? Понятно , что классных юниоров много, а мест 6. и опять одни москвичи.
И Костылева и Ляшенко есть.
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