Валентин Писеев: «Обласова постоянно устраивала скандалы и проблемы, бегала голой по гостинице. Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя»
Писеев отреагировал на слова Обласовой про употребление допинга Слуцкой.
Чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова в интервью «Чемпионату» рассказала о конфликтах с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, а также заявила, что та употребляла допинг.
«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты», – отметила Обласова.
«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали.
Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у нее эти проблемы не прошли», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.
А вообще круто. Она ныряла в бассейн, а они ее разыскивали.
А ещё про Слуцкую что-то говорит. У самой вишь какая дыхалка - нырнула и найти не могли! 🤷♀️
— Я действительно была не святая. Всё время нарушала режим, позволяла себе то, чего, возможно, позволять нельзя где-то. Опаздывала на тренировки. Всякое бывало. Но в целом, какая бы я ни пришла, я всегда хорошо тренировалась, всё выполняла.
Поэтому в слова Писеева верится очень охотно))
Когда ты голая по гостишке ходишь
(С)
походу кристина и про него может кое-что поведать,
да и одну её посылали на старты похоже не просто так)
оттого и этот привентивный вброс: не верьте той, которая бегала голой по гостинице...от кого бегала-то?)
p.s.в том вью и про ледниковый период исчерпывающе одним словом от первого мужа кристины...алкопорнотур)
А еще я читал, что Обласова так клеилась к Жуберу)
ходила голой на улицу © 😆
Относительно Писеева я думаю, что лучше бы он отказался комментировать эту тему. Не по чину, и не по возрасту ввязываться в бабские (извините) разборки.
ОИ и ЧМ? Тогда да, её там не было.