Валентин Писеев: «Обласова постоянно устраивала скандалы и проблемы, бегала голой по гостинице. Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя»

Писеев отреагировал на слова Обласовой про употребление допинга Слуцкой.

Чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова в интервью «Чемпионату» рассказала о конфликтах с двукратной чемпионкой мира , а также заявила, что та употребляла допинг.

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты», – отметила Обласова.

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали.

Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у нее эти проблемы не прошли», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.