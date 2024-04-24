Валентин Писеев: «Обласова постоянно устраивала скандалы и проблемы, бегала голой по гостинице. Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя»

Теги Валентин Писеев Ирина Слуцкая сборная России допинг ФФКР женское катание Кристина Обласова Фигурное катание

Писеев отреагировал на слова Обласовой про употребление допинга Слуцкой.

Чемпионка мира среди юниоров 2001 года Кристина Обласова в интервью «Чемпионату» рассказала о конфликтах с двукратной чемпионкой мира Ириной Слуцкой, а также заявила, что та употребляла допинг.

«Я слышала, что Слуцкая употребляла допинг, так как она вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине, и ей были разрешены дыхательные препараты», – отметила Обласова.

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы, однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали.

Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя. Видимо, у нее эти проблемы не прошли», – сказал почетный президент Федерации фигурного катания России Валентин Писеев.

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48 комментариев
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История обрастает новыми подробностями 😆😆😆
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Не думаю, что ее вообще кто-то помнит. Я смотрю фк со времен Родниной, и не помню такую от слова совсем😁
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Ооо, начался обзвон. Сразу видно, межсезонье
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повезло им, что раньше не было «интернетов» и соцсетей) сейчас такие «голые забеги» были бы хитом😂
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Ответ Maturmalai
Если я в какой-нибудь гостинице увижу бегающую юную голую фигуристку - я никогда не сочту это проблемой.
Так она же в бассейн бежит.
А вообще круто. Она ныряла в бассейн, а они ее разыскивали.
А ещё про Слуцкую что-то говорит. У самой вишь какая дыхалка - нырнула и найти не могли! 🤷‍♀️
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Ответ imaxim
Ооо, начался обзвон. Сразу видно, межсезонье
Так кому как не Писееву звонить. Он то уж точно хорошо помнит. На банкете после ЧЕ она к нему приставала, в любви об’яснялась ( разумеется, пьяная была)). Шеховцова пыталась сгладить, увела Обласову.
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+6
Ответ suda net
Так она же в бассейн бежит. А вообще круто. Она ныряла в бассейн, а они ее разыскивали. А ещё про Слуцкую что-то говорит. У самой вишь какая дыхалка - нырнула и найти не могли! 🤷‍♀️
😂 с такими талантами надо во фридайвинг было идти))
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Да там и сама Обласова в интервью не отрицает своих проблем с дисциплиной:
— Я действительно была не святая. Всё время нарушала режим, позволяла себе то, чего, возможно, позволять нельзя где-то. Опаздывала на тренировки. Всякое бывало. Но в целом, какая бы я ни пришла, я всегда хорошо тренировалась, всё выполняла.

Поэтому в слова Писеева верится очень охотно))
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Она ходила голой на улицу, ходила голой на лестницу...
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Ответ Raduga
Серпентарий. Все "хороши" в этой истории.
Пока в этой истории только одна очевидная змея- сама Обласова.
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Нормально так добавил жЫру. За голыми фигуристками он там гонялся. ИХ НРАВЫ
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Нравится мне
Когда ты голая по гостишке ходишь
(С)
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Если я в какой-нибудь гостинице увижу бегающую юную голую фигуристку - я никогда не сочту это проблемой.
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в оригинале вью есть фото писеева, с выражением нашкодившего кота, ласкающего обласову за талию, рядом с отморозившейся слуцкой)
походу кристина и про него может кое-что поведать,
да и одну её посылали на старты похоже не просто так)
оттого и этот привентивный вброс: не верьте той, которая бегала голой по гостинице...от кого бегала-то?)
p.s.в том вью и про ледниковый период исчерпывающе одним словом от первого мужа кристины...алкопорнотур)
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Даже прочитав интервью по диагонали понимаешь, что дама в 40 лет сама себе не доктор, а "умница"... А в подростковом возрасте не была паинькой. Теперь после её нашумевшего интервью пошёл обзвон на спортсе. Примерно догадываюсь, что ответит Елена Анатольевна Чайковская и с какой лексикой. А "героиню" могут пригласить на какое-нибудь шоу на ТВ, туда порой стремятся любыми путями подобные персонажи.
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Забавно, Писеев знает, а Слутская не знает. Наброс пошел. Внешних врагов не надо, свои найдутся.
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Ответ Маргарита Михайловна
Комментарий удален модератором
https://news.ru/sport/gubanova-predpolozhila-chto-zagitova-dobilas-progressa-blagodarya-himii/?ysclid=lvdsmv5wc824778847
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Ответ imaxim
Оооо, господи, какой ужас))) А еще я читал, что Обласова так клеилась к Жуберу)
Сколько же лет было этой юниорке? Уж больно лихая биография.
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Ответ Pema
Так кому как не Писееву звонить. Он то уж точно хорошо помнит. На банкете после ЧЕ она к нему приставала, в любви об’яснялась ( разумеется, пьяная была)). Шеховцова пыталась сгладить, увела Обласову.
Оооо, господи, какой ужас)))
А еще я читал, что Обласова так клеилась к Жуберу)
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Ответ Marya Y
Если не помнят, её слова могут быть неверными?
Вы почитайте интервью, получите представление, что это за человек такой)
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Она ходила голой на лестницу,
ходила голой на улицу © 😆
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Ответ Delirium
Это не характеризует его как змею, это характеризует Обласову, если функционер запоминает спортсмена вот в таком ключе. Собственно, по интервью Обласовой как раз и видно, что человек она, скажем так, трудный.
Да уж, понятно, что Обласова не подарок, спустя два десятка лет не успокоилась.
Относительно Писеева я думаю, что лучше бы он отказался комментировать эту тему. Не по чину, и не по возрасту ввязываться в бабские (извините) разборки.
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Серпентарий. Все "хороши" в этой истории.
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Писеев, мы тебя больше знаем. Серьезно относиться к тому, что ты говоришь, нельзя. На фото ты обнимаешься.с Обласовой.
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Готов всесторонне исследовать фото и видео материалы по теме и дать справедливую оцену данному инциденту !
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Пошел обзвон
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Ответ Док Аксель
Даже прочитав интервью по диагонали понимаешь, что дама в 40 лет сама себе не доктор, а "умница"... А в подростковом возрасте не была паинькой. Теперь после её нашумевшего интервью пошёл обзвон на спортсе. Примерно догадываюсь, что ответит Елена Анатольевна Чайковская и с какой лексикой. А "героиню" могут пригласить на какое-нибудь шоу на ТВ, туда порой стремятся любыми путями подобные персонажи.
Она уже была в одном шоу, о чём и сказано в интервью. И сейчас не живёт в России, о чём тоже сказано. Попробуйте прочитать не по диагонали. Или важнее комментарий написать поскорее?
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Ответ Vir_Cotto
Она уже была в одном шоу, о чём и сказано в интервью. И сейчас не живёт в России, о чём тоже сказано. Попробуйте прочитать не по диагонали. Или важнее комментарий написать поскорее?
Даже прочитав по диагонали, хорошо усваиваю прочитанное. И то, что она была на шоу " Холостяки" и мечтала попасть на ЛП, как и вообще на ТВ, ведь училась на телеведущую и т.д. Но это никак не повлияет на мой диагноз по ней...
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Ответ asusp527
Не думаю, что ее вообще кто-то помнит. Я смотрю фк со времен Родниной, и не помню такую от слова совсем😁
Что вы подразумеваете под "смотрю фк"?
ОИ и ЧМ? Тогда да, её там не было.
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Ответ Vir_Cotto
Независимо от возраста?
Независимо от возраста, если этот возраст - юный, как я выше и написал.
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