«Возникали мысли: зачем все это, не проще уехать? Но цель, нереализованность в спорте помогали преодолевать сложности». Жук и Свинин о тренерской карьере в России

Ирина Жук и Александр Свинин расссказали, почему решили тренировать в России.

Жук и Свинин работают с танцевальными дуэтами.

Жук: 2000 год – миллениум мы встретили в Англии, и все чаще стали задумываться, что дальше? Нам предлагали остаться работать тренерами в Англии, был вариант уехать в Америку.

Свинин: В Америке можно было заниматься подкатками, но нам это было не очень интересно. Англичане предлагали работу на катке в Ноттингеме, но мы не стали подписывать контракт, подумали, лучше дома начать с нуля. Фигурное катание всегда было популярно в России, детей записывалось много, было из кого выбирать.

Жук: Мы понимали, что начинать новое дело всегда непросто. Но, честно, даже не предполагали, что будет столько проблем…

Свинин: Когда вернулись, через какое-то время мне позвонила мама фигуристки Саши Плеже, она каталась с нашим парнем за Францию. Тренировалась пара в Москве, и нам предложили с ними поработать. В то время с тренировочным льдом в Москве было очень плохо. Целыми днями мы мотались с катка на каток. Там 45 минут, в другом месте… Но ребята довольно неплохо показали себя на юниорских соревнованиях во Франции. Запомнились. И это стало началом нашей тренерской карьеры.

Жук: Шура договорился с Аллой Юрьевной Беляевой (они вместе тренировались у Чайковской), и она пустила нас к себе на каток в Сокольниках. Мы были новыми людьми, только что из театра, гастрольных шоу, со свежим восприятием, новыми взглядами и огромным желанием тренировать. В сезоне Алла Юрьевна уезжала на соревнования, нам оставляла других своих учеников. Все складывалось неплохо до того момента, пока спортсмены не стали проситься к нам.

У нас с Шурой и в мыслях не было кого-то переманивать, да еще за спиной тренера, который помог. Мы просто работали, а брожения в группе обычно связаны с решениями родителей спортсменов. В итоге получилось не очень хорошо, Алла Юрьевна передала нам свою группу и ушла. Мы чувствовали себя виноватыми, хотя ничего не сделали. Мы не из тех, кто будет у кого-то что-то отбирать.

Свинин: Алла Юрьевна прекрасно понимала сложившуюся ситуацию, и сама передала своих ребят. Но со стороны это выглядело не так, как было на самом деле. Честно говоря, мы не думали, что с чем-то подобным столкнемся. Многие наивно считают, что вернутся домой, начнут тренировать и их встретят с распростертыми объятиями. Отнюдь.

Наша тренерская карьера поначалу складывалась непросто. Никто не верил, что мы останемся работать в России, потому что долго жили за границей, выступали в шоу, привыкли к комфорту и зачем все эти проблемы. А с условиями для тренировок действительно были большие проблемы. Несмотря на то, что федерация, Валентин Николаевич Писеев, старались помочь, но льда в Москве катастрофически не хватало.

Даже когда к нам пришли Яна Хохлова – Сергей Новицкий, и надо было ехать на этап Гран-при, к этому старту мы готовились на сеансах массового катания. Сняли лед рядом с базой в Новогорске, но не предполагали, что там будет столько людей…

В «Сокольниках» большую часть льда забирал хоккей. Мы тренировались и на Стадионе юных пионеров, иногда ночами или очень поздно. Все время были заняты поисками льда. Порой действительно возникали мысли: зачем все это, не проще уехать? Что удержало? Наверное, цель, нереализованность в спорте помогали преодолевать сложности.