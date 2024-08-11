Тарасова о Бахе: «Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде»

Теги Татьяна Тарасова МОК Томас Бах Фигурное катание

Татьяна Тарасова оценила решение главы МОК не избираться на новый срок.

Действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах покинет свой пост в 2025 году.

– Как оцените решение Баха?

– Правильно сделал.

– Каким человеком он вам запомнится?

– Как человек, который не поддержал нас в трудную минуту. Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде, – сказала заслуженный тренер СССР.

«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров. Чтобы новый глава МОК понимал, спорт – это целая жизнь для многих людей», – цитирует Тарасову «СЭ».

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42 комментария
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О да! Именно решения Баха привели к этому
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Мнения и решения великого геостратега привели к тому что мы не участвуем нигде. Ну кроме одной операции.
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5 ошибок сделала в фамилии виновного
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Ответ Славик Городской
Комментарий скрыт
Давайте предположим что я согласен с вашим тезисом. И что ? Получается что наш слабак? Л о х по уличному? Что его ….надули?) Вы понимаете что даже в вашем видении мира наш величайший на самом деле слабак и глупец?
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Тарасова о Лукашенко:может быть все таки расскажете откуда планировалось нападение?
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Говорим Бах, подразумеваем навечноизбранного...
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Его?
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Чьи действие привели к этому?
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Ответ Артём Ларсон
О да! Именно решения Баха привели к этому
когда одни дедушка изначально принимал решения, он не думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров. почему другого дедушку это должно волновать теперь? 🤷🏻‍♀️
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Не ври. Первопричина всех бед отнюдь не Бах.
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Ну наконец-то нашли главного виновника
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Баха не устраивал существующий формат спортивного мира и он предпринял действия, направленные на появление многополярности в спорте.
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И в чём Бах должен был "поддержать"? И вы уверены, ТА, что "трудная минута" именно у россии?
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это не его решения привели к тому что мы не участвуем нигде
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Ответ Славик Городской
Он никак не мог повлиять на участие России и последующий тоже не сможет, это же чисто политическое решение. При нем также появились чисто американсике виды спорта на Олимпиаде типо брейка и гольфа, чтобы сборной США в копилку капало побольше медалей в борьбе с китайцами, появились трансгендеры. Но тут удивляться не приходиться, с распадом СССР только одна страна имеет большое влияние в международных организациях, а в спортивных особенно.
О, да, так много медалей взяли США в брейке и гольфе. Толи дело по сути китайский "трансгендер" (ну ладно, тайваньский), и после устранения России сколько медалей забрал Китай в том же Синхронном плавании?
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Ответ Зоновский петух
Давайте предположим что я согласен с вашим тезисом. И что ? Получается что наш слабак? Л о х по уличному? Что его ….надули?) Вы понимаете что даже в вашем видении мира наш величайший на самом деле слабак и глупец?
Так я не спорю
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Его ли???
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"Чтобы новый глава МОК понимал, спорт – это целая жизнь для многих людей», – цитирует Тарасову «СЭ».

Поэтому чинуши в России запрещают ехать на ОИ даже допущенным спортсменам,а кто поехал -"предатели"
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Ответ Славик Городской
Он никак не мог повлиять на участие России и последующий тоже не сможет, это же чисто политическое решение. При нем также появились чисто американсике виды спорта на Олимпиаде типо брейка и гольфа, чтобы сборной США в копилку капало побольше медалей в борьбе с китайцами, появились трансгендеры. Но тут удивляться не приходиться, с распадом СССР только одна страна имеет большое влияние в международных организациях, а в спортивных особенно.
Че за бред?! Из 12 разыгранных медалей в брейке и гольфе у США только 2…
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Ну да, именно Бах просто взял и забанил Россию. Никаких же причин для этого не было, просто так само собой это вышло, просто захотел Томас и забанил. Историй Сочи же не было, историй с подделкой базы антидопинговой, не было 24 февраля.
Решения МОК это следствие, а не причина. Татьяна Анатольевна, сделайте усилие над собой и попытайтесь подумать, почему до этого дошло и кто виноват. Попытайтесь назвать эту фамилию из пяти букв, но только не бойтесь. Шёпотом, чтобы никто не слышал.
Даю подсказку: первая буква "п"
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просто у баха нет своей терешковой.
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«Уйдет ..., и ладно. Главное, чтобы новый президент ... был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров. Чтобы новый глава ... понимал, спорт – это целая жизнь для многих людей», – цитирует Тарасову «СЭ».

Сюда бы вставить кое-что другое:)
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Любой грамотный человек, конечно же, понимает, что это всё -решения содомита Баха, не желающего приближения к себе обрызганных скрепами российских спортсменов.
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госпожа Тарасова, это вы приняли решение а не Бах !
И в 1984 также ! Бойкот против Бойкота! И лишили ваших спортсменов возможности участия в самом большом праздником спорта ! И тащили с собой других стран восточной Европы!
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Так вот кем было принято решение о проведении...
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Бах такой: на-ду-л, обманул, грубо кинул, просто водил за нос😏
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Госдеповский ручной чинуша.
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Старая песня о главном :)
Задолбала эта песенка !
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опять другие виноваты.
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Ответ Зоновский петух
Давайте предположим что я согласен с вашим тезисом. И что ? Получается что наш слабак? Л о х по уличному? Что его ….надули?) Вы понимаете что даже в вашем видении мира наш величайший на самом деле слабак и глупец?
так и есть, слабак и глупец
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