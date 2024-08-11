Тарасова о Бахе: «Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде»
Татьяна Тарасова оценила решение главы МОК не избираться на новый срок.
Действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах покинет свой пост в 2025 году.
– Как оцените решение Баха?
– Правильно сделал.
– Каким человеком он вам запомнится?
– Как человек, который не поддержал нас в трудную минуту. Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде, – сказала заслуженный тренер СССР.
«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров. Чтобы новый глава МОК понимал, спорт – это целая жизнь для многих людей», – цитирует Тарасову «СЭ».
Поэтому чинуши в России запрещают ехать на ОИ даже допущенным спортсменам,а кто поехал -"предатели"
Решения МОК это следствие, а не причина. Татьяна Анатольевна, сделайте усилие над собой и попытайтесь подумать, почему до этого дошло и кто виноват. Попытайтесь назвать эту фамилию из пяти букв, но только не бойтесь. Шёпотом, чтобы никто не слышал.
Даю подсказку: первая буква "п"
Сюда бы вставить кое-что другое:)
И в 1984 также ! Бойкот против Бойкота! И лишили ваших спортсменов возможности участия в самом большом праздником спорта ! И тащили с собой других стран восточной Европы!
Задолбала эта песенка !