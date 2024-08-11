Тарасова о Бахе: «Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде»

Татьяна Тарасова оценила решение главы МОК не избираться на новый срок.

Действующий президент Международного олимпийского комитета Томас Бах покинет свой пост в 2025 году.

– Как оцените решение Баха?

– Правильно сделал.

– Каким человеком он вам запомнится?

– Как человек, который не поддержал нас в трудную минуту. Его мнение и решения привели к тому, что мы не участвуем нигде, – сказала заслуженный тренер СССР.

«Уйдет Бах, и ладно. Главное, чтобы новый президент МОК был не хуже старого. Чтобы он, когда принимал решения, думал, как это повлияет на жизнь спортсменов и тренеров. Чтобы новый глава МОК понимал, спорт – это целая жизнь для многих людей», – цитирует «СЭ».

Томас Бах уходит из МОК. Что известно