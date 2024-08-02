Кацалапов о бронзе российских фигуристов за командник Игр-2022: «Это тоже победа, важная для всех нас. Мы никогда не сдаемся и не сдадимся»

Фигурист Никита Кацалапов высказался о присуждении России бронзы командника.

Кацалапов выступает в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной. На Олимпиаде-2022 в Пекине они участвовали в командных соревнованиях.

После аннулирования результатов Камилы Валиевой из-за допинга первое место в команднике перешло команде США, второе – Японии.

Российская команда сохранила третье место. Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня отклонил апелляцию Канады, которая претендовала на бронзу.

«2,5 года длился суд. Это было долго, муторно и тяжело. Но мы отстояли свою честь и в этом бою. Да, бронза, но с золотым отливом!

Конечно, мир, точнее, та его адекватная часть, которая смотрит на ситуацию объективно, разбирается в фигурном катании и спорте, и следила за развитием событий, – прекрасно знает и понимает, кто (!) на самом деле олимпийские чемпионы.

Но, учитывая все произошедшее, это тоже победа, важная для всех нас. Спасибо всем, кто был причастен! Спасибо огромное нашей команде, которая была единой до конца.

Безусловно, вопросов больше, чем ответов, на душе неспокойно и вряд ли когда-то будет спокойно касательно этого дела, но стало немного легче, что наконец-то все закончилось.

Хочется просто напомнить всем: несмотря ни на что, мы никогда не сдаемся и не сдадимся, как бы этого кому-нибудь не хотелось.

Мы будем доказывать достижениями, правдой, словом и единством, что Россия идет вперед и наши спортсмены одни из самых сильных в мире!💪🏼» – написал Кацалапов в соцсети.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?