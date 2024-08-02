Кацалапов о бронзе российских фигуристов за командник Игр-2022: «Это тоже победа, важная для всех нас. Мы никогда не сдаемся и не сдадимся»

Теги сборная России танцы на льду CAS сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Никита Кацалапов командные соревнования Фигурное катание

Фигурист Никита Кацалапов высказался о присуждении России бронзы командника.

Кацалапов выступает в танцах на льду в дуэте с Викторией Синициной. На Олимпиаде-2022 в Пекине они участвовали в командных соревнованиях.

После аннулирования результатов Камилы Валиевой из-за допинга первое место в команднике перешло команде США, второе – Японии. 

Российская команда сохранила третье место. Спортивный арбитражный суд (CAS) сегодня отклонил апелляцию Канады, которая претендовала на бронзу. 

«2,5 года длился суд. Это было долго, муторно и тяжело. Но мы отстояли свою честь и в этом бою. Да, бронза, но с золотым отливом!

Конечно, мир, точнее, та его адекватная часть, которая смотрит на ситуацию объективно, разбирается в фигурном катании и спорте, и следила за развитием событий, – прекрасно знает и понимает, кто (!) на самом деле олимпийские чемпионы.

Но, учитывая все произошедшее, это тоже победа, важная для всех нас. Спасибо всем, кто был причастен! Спасибо огромное нашей команде, которая была единой до конца.

Безусловно, вопросов больше, чем ответов, на душе неспокойно и вряд ли когда-то будет спокойно касательно этого дела, но стало немного легче, что наконец-то все закончилось.

Хочется просто напомнить всем: несмотря ни на что, мы никогда не сдаемся и не сдадимся, как бы этого кому-нибудь не хотелось.

Мы будем доказывать достижениями, правдой, словом и единством, что Россия идет вперед и наши спортсмены одни из самых сильных в мире!💪🏼» – написал Кацалапов в соцсети.

России (без Валиевой) отдали бронзу командника: когда и как наградят?

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25 комментариев
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Конечно, мир, точнее, та его адекватная часть, которая смотрит на ситуацию объективно, разбирается в фигурном катании и спорте, и следила за развитием событий, – прекрасно знает и понимает, кто (!) на самом деле олимпийские чемпионы.

Ну да, все знают, что США олимпийские чемпионы)
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Что Кацалапов собрался доказывать, который год катаясь у Навки в шоу?
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Сколько можно лить эту повестку? Алло, у члена вашей команды обнаружили допинг. ФАКТ. Как ? Она доказать не смогла. И по факту, весь адекватный мир понимает и осознает именно это.
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Ответ Marya Y
И? Его баллов хватило на бронзу.
Причем здесь бронза, если он почти прямо говорит о том, что американцы - не настоящие ОИ чемпионы по его мнению? При этом оба танца он проиграл именно им.
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Ответ veramarso
Только за последний абзац - в Думу без очереди. Ай да Никита😏
в совет федерации,там сегодня место освободилось,одного вывели под белы руки
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Говорит Кацалапов, который оба танца в команднике проиграл американцам.
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Лучше бы промолчал
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Нет все таки первое впечатление всегда верное - Индюк он.
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Только за последний абзац - в Думу без очереди. Ай да Никита😏
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ааааа,держите НАС семеро
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капец, Кац лозунгами мыслит.(
и если уж, Полина Лоцик, берётесь править оригинальный текст, исправляйте все ошибки, а то глупо выглядите.
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Ответ Gast
Командное золото тоже никто не отбирал. Его просто отдадут другим. Не понятны наезды на спортсменов, которые уж точно не виноваты в том, что произошло.
В том что Валиева попалась на допинге, его вины естественно нет. Но не нужно рассказывать про адекватность и объективность, когда в твоей команде фигуристка с грязной пробой, рассказывающая про пирожные, которая она ест накануне соревнований.
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Лишился золота и радуется!
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Ответ Volles
Сколько можно лить эту повестку? Алло, у члена вашей команды обнаружили допинг. ФАКТ. Как ? Она доказать не смогла. И по факту, весь адекватный мир понимает и осознает именно это.
Согласен. Вся эта натужная бравада бюрократов, бомонда и всех причастных теперь выглядит попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Исключительно для внутреннего пользования.
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ЭТАПАБЕДА!!!!!!!!!!!!!
МОЖЕМПОВТОРИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!
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+3
Очередная победа России, которая осуществилась без участия России.
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Ответ Gast
Кацалапов уже всё всем доказал как спортсмен. Особенно в паре с Синициной. Доказал и федерации, и болельщикам. Много лет будем ждать хотя бы повторения их результатов.
Его личные медали с Синициной никто и не отбирал.
+3
0
+3
Ответ Katerina Sunny
Что Кацалапов собрался доказывать, который год катаясь у Навки в шоу?
Кацалапов уже всё всем доказал как спортсмен. Особенно в паре с Синициной. Доказал и федерации, и болельщикам. Много лет будем ждать хотя бы повторения их результатов.
+8
-6
+2
Ответ TheWitcher
Согласен. Вся эта натужная бравада бюрократов, бомонда и всех причастных теперь выглядит попыткой сделать хорошую мину при плохой игре. Исключительно для внутреннего пользования.
Вы правы, именно так это и выглядит: хорошая мина при плохой игре
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Победа была бы, если наказали злодеев, которые напичкали дитя допингом.
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