Дюамель о награждении за командный турнир в Париже: «Значит, когда Канада получит бронзу, у нее не будет настоящей церемонии?»
Дюамель считает, что канадские фигуристы должны быть на награждении в Париже.
7 августа на Олимпиаде в Париже пройдет церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями командного турнира Пекина-2022.
Россия после аннулирования результатов Камилы Валиевой переместилась на третье место. Канадцы, занявшие четвертое место, подали в CAS апелляцию с требованием присудить бронзу им.
«Рада это слышать, но я думаю, что вручение медалей должно быть для ВСЕХ призеров. Канада также должна получить бронзу в Париже. Кажется странным вручать медали двум из трех призеров.
Значит, когда Канада получит бронзу, у нее не будет настоящей церемонии?» – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде.
Нет, это значит, что Канада НЕ получит медали.
С чего вообще?!
отправьте дюамелиху в дурку, это какой-то капец уже, токсичность так и прёт, всё отравляет вокруг!
Всеми способами напоминает о себе!
вот для ВСЕХ ПРИЗЁРОВ ЭТО БЫТЬ И ДОЛЖНО, А КАНАДА ТУТ ЧТО ЗАБЫЛА!? Канада пролетела как фанера!
Но Дюамельша, конечно, голосит больше, чем все потенциальные медалисты, вместе взятые.
Это все-таки медаль Олимпийских игр, а не киндер сюрприз... 😏 Я думаю любой спортсмен за бронзу ОИ бы поборолся.
(🤔Она ведь не всерьёз, да?)