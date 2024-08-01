Дюамель о награждении за командный турнир в Париже: «Значит, когда Канада получит бронзу, у нее не будет настоящей церемонии?»

Теги сборная России сборная Канады сборная США сборная Японии Олимпиада-2022 Меган Дюамель командные соревнования Фигурное катание

Дюамель считает, что канадские фигуристы должны быть на награждении в Париже.

7 августа на Олимпиаде в Париже пройдет церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями командного турнира Пекина-2022.

Россия после аннулирования результатов Камилы Валиевой переместилась на третье место. Канадцы, занявшие четвертое место, подали в CAS апелляцию с требованием присудить бронзу им.

«Рада это слышать, но я думаю, что вручение медалей должно быть для ВСЕХ призеров. Канада также должна получить бронзу в Париже. Кажется странным вручать медали двум из трех призеров.

Значит, когда Канада получит бронзу, у нее не будет настоящей церемонии?» – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде.

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43 комментария
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В Пхенчхане-2018 наградят. Пусть туда едут
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Нет, Меган, это у россиян не будет церемонии, когда они получат бронзу
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Господи, какое же гнилье, если эти канадские бездари получат бронзу, это будет вселенская несправедливость
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Коза драная
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И хватает ли же наглости ? Мне не обидно совсем. Пусть подноготники отдадут бронзу Канаде, которая по спортивному принципу и рядом не стоит с Россией. Мы просто увидели воочию и убедились, что представляет из себя МОК, который вне политики. Уффф. Какой же триумф ожидает мою страну.
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Признавайтесь, вы перестали пить коньяк по утрам??
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Медаль вам почти организовали, потрудитесь сами себе церемонию провести
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"Значит, когда Канада получит бронзовый медали, у неё не будет настоящей церемонии?"

Нет, это значит, что Канада НЕ получит медали.
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Офигевшие просто. Ещё решение не принято, а они уверены и начинают права качать. Можно фильм снимать. 😊
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А кто этой обезьяне сказал что у канады бронза?
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Ответ Чебурашка от Гены
Вопрос. Кто носится?
Канада без конца гундит и ворчит , когда нам бронзу отдадут . Орсер в свое время в Калгари должен был золото взять на Родине , вся страна жила этим и ждала . Но дали почему то Бойтано. Обидно была Орсеру ? Да, конечно.И тем не менее Орсер повёл себя достойно , не стал бегать, клянчить , как сейчас эти бегают соотечественники
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О, Меган проснулась)
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Господи, носятся с этой бронзой, как с писаной торбой. И просят и клянчат Кому нужна такая бронза ? В 2002 году хоть был резон за золото бороться , к тому же там доказано было вмешательство и предвзятость против пары Сале- Пеллетье. А здесь чего ? У Канады полно медалей на разных Олимпиадах в фигурном катании. Зачем им такая бронза ?
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Ответ PolarBear
Господи, носятся с этой бронзой, как с писаной торбой. И просят и клянчат Кому нужна такая бронза ? В 2002 году хоть был резон за золото бороться , к тому же там доказано было вмешательство и предвзятость против пары Сале- Пеллетье. А здесь чего ? У Канады полно медалей на разных Олимпиадах в фигурном катании. Зачем им такая бронза ?
потому что у нынешней сборной канады - это единственная возможность завоевать медали) но им ничего не светит) если бы отдали Канаде, их бы позвали. Отдали нам, но приглашать не хотят, думаю, по почте отправят)
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у лузеров с 4 места не бывает никаких медалей, кочерга ты скрипящая!
С чего вообще?!

отправьте дюамелиху в дурку, это какой-то капец уже, токсичность так и прёт, всё отравляет вокруг!
Всеми способами напоминает о себе!

вот для ВСЕХ ПРИЗЁРОВ ЭТО БЫТЬ И ДОЛЖНО, А КАНАДА ТУТ ЧТО ЗАБЫЛА!? Канада пролетела как фанера!
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Ответ Чебурашка от Гены
Вопрос. Кто носится?
Как минимум- Дюамель.
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Ответ PolarBear
Господи, носятся с этой бронзой, как с писаной торбой. И просят и клянчат Кому нужна такая бронза ? В 2002 году хоть был резон за золото бороться , к тому же там доказано было вмешательство и предвзятость против пары Сале- Пеллетье. А здесь чего ? У Канады полно медалей на разных Олимпиадах в фигурном катании. Зачем им такая бронза ?
Так на бронзу претендует не абстрактная Канада, а вполне конкретные спортсмены, для которых эта медаль, скорее всего, окажется единственной в карьере.
Но Дюамельша, конечно, голосит больше, чем все потенциальные медалисты, вместе взятые.
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Ответ lepestok
потому что у нынешней сборной канады - это единственная возможность завоевать медали) но им ничего не светит) если бы отдали Канаде, их бы позвали. Отдали нам, но приглашать не хотят, думаю, по почте отправят)
Господи, как будто эта бронза прямо осчастливит их до конца жизни. Уже надо к 2026 году готовиться и выигрывать свои медали . У Канады всегда есть шансы и в парах, и в танцах. Мужики вот сдали почему то, не пойму. И это после славных традиций Браунинга, Орсера, Стойко , Баттла, Чана .
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Ответ PolarBear
Господи, носятся с этой бронзой, как с писаной торбой. И просят и клянчат Кому нужна такая бронза ? В 2002 году хоть был резон за золото бороться , к тому же там доказано было вмешательство и предвзятость против пары Сале- Пеллетье. А здесь чего ? У Канады полно медалей на разных Олимпиадах в фигурном катании. Зачем им такая бронза ?
Очень странный комментарий.
Это все-таки медаль Олимпийских игр, а не киндер сюрприз... 😏 Я думаю любой спортсмен за бронзу ОИ бы поборолся.
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Получается, что нет, если вообще будет.
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И медалей не будет тоже)
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Имею мнение сказать, честно. Я знаю политиков Европы так или иначе. То, что сейчас происходит... Они даже не воюют. Оттолерантились, отгомосекалились. А я помню валюту каждой страны ЕС. Страна была страной.
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А вот когда (если) получит, "тогда и рассмотрим" (с)
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Никто не говорил, что у Канады будет точно бронза.
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Ответ Евгений
А кто этой обезьяне сказал что у канады бронза?
Она сама себе и сказала😝
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Она уже знает, что у россиян отберут бронзу? Или это опять её больные фантазии?
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Ответ PolarBear
Канада без конца гундит и ворчит , когда нам бронзу отдадут . Орсер в свое время в Калгари должен был золото взять на Родине , вся страна жила этим и ждала . Но дали почему то Бойтано. Обидно была Орсеру ? Да, конечно.И тем не менее Орсер повёл себя достойно , не стал бегать, клянчить , как сейчас эти бегают соотечественники
Разве кроме Дюамель кто-то высказывался?
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У нас это называлось так : Держи карман шире.
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Вот как надо троллить, учитесь🤣🤣🤣
(🤔Она ведь не всерьёз, да?)
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