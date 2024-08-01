Дюамель о награждении за командный турнир в Париже: «Значит, когда Канада получит бронзу, у нее не будет настоящей церемонии?»

Дюамель считает, что канадские фигуристы должны быть на награждении в Париже.

7 августа на Олимпиаде в Париже пройдет церемония награждения сборных США и Японии золотыми и серебряными медалями командного турнира Пекина-2022.

Россия после аннулирования результатов Камилы Валиевой переместилась на третье место. Канадцы, занявшие четвертое место, подали в CAS апелляцию с требованием присудить бронзу им.

«Рада это слышать, но я думаю, что вручение медалей должно быть для ВСЕХ призеров. Канада также должна получить бронзу в Париже. Кажется странным вручать медали двум из трех призеров.

Значит, когда Канада получит бронзу, у нее не будет настоящей церемонии?» – написала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде.