Тарасова о словах Губерниева: «Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?»
Татьяна Тарасова не согласилась с мнением, что Россия – неспортивная страна.
Ранее об этом заявил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим».
«Не могла бы сказать, что Россия – неспортивная страна, это не совсем так. Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?! Спортом занимаются даже те, кто больше никуда не ходит.
Все детские секции у нас переполнены, так еще и не берут! Никто не испытывает с этим проблем – берем всех, кого можем. В основном, спортом все дети занимаются.
Да, кто-то играет на рояле, рисует и пишет, но остальные – занимаются физкультурой. Всегда хотелось бы, чтобы еще больше людей занимались спортом, но говорить, что мы – неспортивная страна, значит прям ничего не видеть и не чувствовать!
В школе все с удовольствием идут на физкультуру, все секции переполнены. Мы делаем все, что можем. Хотелось бы большего, но у нас и так нет свободных тренеров и нет спортивных школ, в которые никто не хочет поступать. Мы стараемся и делаем все для этого», – сказала заслуженный тренер СССР.
а ещё у нас дети с 1го класса букварь читают но очень многие на нём и останавливаются и это совсем не значит что у нас читающая страна)))))))
Меня смущает другое в отечественной физкультуре. Я, например, ненавидел бег, потому что бегать правильно не научили. А теперь бег люблю, потому что научился делать это правильно, без дебильных мифов - типа "дышать только носом"))
МММ и Кашпировский - вот уровень образования.
ну а читают в России меньше, чем в Англии или США, несмотря на другие мифы:
According to some estimates, over 2.2 billion books are sold each year, with the USA, UK, and China contributing to over 72% of this figure alone.
одна из оценок - это количество новых издаваемых книг. если посчитать по отношению к населению, то Россия примерно на 5-ом месте: UK, США, Япония, Франция, Россия
https://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year
Так что опять эта, как там ее, ляпнула бред.
Это то же самое, что сказать, что у нас патриотичные молодые люди, потому что они идут все на срочную службу.
С подобным и ЧатГПТ справится, а учителя вроде должны решать проблему того, что чаще люди не знают чего они не знают.
и ещё одно мне забавно: всегда поднимается вой математика-физика. можно химию и биологию (без генетики) добавить. люди в СССР понятия не имели про экономику, юриспруденцию, социологию, психологию, финансовую грамотность и ещё огромное количество научных дисциплин. банальное искусство дебатов - такого никогда не было. потому и вырастили поколения, которые на слово верили любому новому вождю. и ещё не скоро это выветрится. на фиг такое образование.
У преподавателей по математике я не спрашивал, как что-то решать, они на лекциях сами доносили необходимую информацию.
А теперь у большинства школьников справка об освобождении от физкультуры. А студенты в институтах получают зачёт за бутылку коньяка/виски.
Хотя физруком был победитель марафона в Лондоне...
предыдущий оратор про математику кричал.
ещё два доказательства скудости образования - очень узкий кругозор.
все люди, которые про великое советское образование говорят, сводят его примерно к 3-5 дисциплинам. не самым полезным в реальной жизни. ну а комплексное образование человека (а не просто школьника) - такой концепт им даже объяснить невозможно. что забота о здоровье, например, - это должно быть частью образования.
я разные системы образования видел, задолбаюсь перечислять белые пятна в СССР.
но и про пересчёт на душу населения беру обратно: Россия упадёт сильно ниже 5-ого. там более мелкие страны Европы по населению будут повыше.