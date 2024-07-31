Тарасова о словах Губерниева: «Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?»

Татьяна Тарасова не согласилась с мнением, что Россия – неспортивная страна.

Ранее об этом заявил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим».

«Не могла бы сказать, что Россия – неспортивная страна, это не совсем так. Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?! Спортом занимаются даже те, кто больше никуда не ходит.

Все детские секции у нас переполнены, так еще и не берут! Никто не испытывает с этим проблем – берем всех, кого можем. В основном, спортом все дети занимаются.

Да, кто-то играет на рояле, рисует и пишет, но остальные – занимаются физкультурой. Всегда хотелось бы, чтобы еще больше людей занимались спортом, но говорить, что мы – неспортивная страна, значит прям ничего не видеть и не чувствовать!

В школе все с удовольствием идут на физкультуру, все секции переполнены. Мы делаем все, что можем. Хотелось бы большего, но у нас и так нет свободных тренеров и нет спортивных школ, в которые никто не хочет поступать. Мы стараемся и делаем все для этого», – сказала заслуженный тренер СССР.