Тарасова о словах Губерниева: «Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?»

Теги Татьяна Тарасова Дмитрий Губерниев массовый спорт Фигурное катание

Татьяна Тарасова не согласилась с мнением, что Россия – неспортивная страна.

Ранее об этом заявил комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев: «Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим».

«Не могла бы сказать, что Россия – неспортивная страна, это не совсем так. Что-то Губерниева понесло! Как мы можем быть неспортивной державой, если у нас все дети с первого класса занимаются физкультурой?! Спортом занимаются даже те, кто больше никуда не ходит.

Все детские секции у нас переполнены, так еще и не берут! Никто не испытывает с этим проблем – берем всех, кого можем. В основном, спортом все дети занимаются.

Да, кто-то играет на рояле, рисует и пишет, но остальные – занимаются физкультурой. Всегда хотелось бы, чтобы еще больше людей занимались спортом, но говорить, что мы – неспортивная страна, значит прям ничего не видеть и не чувствовать!

В школе все с удовольствием идут на физкультуру, все секции переполнены. Мы делаем все, что можем. Хотелось бы большего, но у нас и так нет свободных тренеров и нет спортивных школ, в которые никто не хочет поступать. Мы стараемся и делаем все для этого», – сказала заслуженный тренер СССР.

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67 комментариев
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ахахахахаахахаха)))))))
а ещё у нас дети с 1го класса букварь читают но очень многие на нём и останавливаются и это совсем не значит что у нас читающая страна)))))))
+83
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+77
У нас дети с первого класса приносят физруку справку от родителей об освобождении от физкультуры, а класса с 9 просто приносят физруку пузырь за зачет
+74
-12
+62
Про физкультуру - правда. Но где физкультурой не занимаются? В Америке той же из школьного и университетского спорта построили какую-то развлекательную машину, которая собирает кучу зрителей. Да и в Европе проблем с этим нет.

Меня смущает другое в отечественной физкультуре. Я, например, ненавидел бег, потому что бегать правильно не научили. А теперь бег люблю, потому что научился делать это правильно, без дебильных мифов - типа "дышать только носом"))
+50
-3
+47
Если физра идет первой, то можно поспать подольше, если последней, то уйти пораньше.
+32
0
+32
Ответ PixelKing
Про физкультуру - правда. Но где физкультурой не занимаются? В Америке той же из школьного и университетского спорта построили какую-то развлекательную машину, которая собирает кучу зрителей. Да и в Европе проблем с этим нет. Меня смущает другое в отечественной физкультуре. Я, например, ненавидел бег, потому что бегать правильно не научили. А теперь бег люблю, потому что научился делать это правильно, без дебильных мифов - типа "дышать только носом"))
У нас по такому принципу все спортивные игры на физкультуре были-играть не научат, мяч дают и делайте что хотите. Спортивная страна, чего уж там
+27
-2
+25
Как мы можем называться спортивной страной, если у нас телевидение не показывает главное мировое спортивное событие? И как мы можем считаться спортивной страной, если подвергаем травле соотечественников, которые хотят принять участие в Олимпийских играх?
+32
-8
+24
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
нет ни одного подтверждающего исследования. это миф, доказательства которого мало кто спросил. потому что уровень советского образования такой - не нужны факты. утверждения принимаются или не принимаются на веру, как в религии.
МММ и Кашпировский - вот уровень образования.

ну а читают в России меньше, чем в Англии или США, несмотря на другие мифы:
According to some estimates, over 2.2 billion books are sold each year, with the USA, UK, and China contributing to over 72% of this figure alone.
одна из оценок - это количество новых издаваемых книг. если посчитать по отношению к населению, то Россия примерно на 5-ом месте: UK, США, Япония, Франция, Россия
https://en.wikipedia.org/wiki/Books_published_per_country_per_year
+24
-5
+19
Всех детей ЗАСТАВЛЯЮТ заниматься физкультурой в школе, потому что она сделана основным предметом. Как иначе перейти в другой класс, если нет годовой оценки по физике?
Так что опять эта, как там ее, ляпнула бред.

Это то же самое, что сказать, что у нас патриотичные молодые люди, потому что они идут все на срочную службу.
+15
-3
+12
Спорт давно ушел с центральных какалов. И это главное доказательство что россияне спорт не смотрят.
+12
-1
+11
Ответ Anita Levchenko
А Вы его спрашивали, как надо бегать?
А зачем нужны учителя если рассказывают только после вопросов?
С подобным и ЧатГПТ справится, а учителя вроде должны решать проблему того, что чаще люди не знают чего они не знают.
+9
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+9
По-хорошему, физкультура и спорт совсем разные вещи
+8
0
+8
2 урока по 40 минут в неделю и всё, больше ничего делать не нужно для спортивной страны )))
+10
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+7
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
то есть, ты считаешь, что эти гениальность этих математиков как-то повлияла на твой ум или ум твоих родителей? рукалицо
и ещё одно мне забавно: всегда поднимается вой математика-физика. можно химию и биологию (без генетики) добавить. люди в СССР понятия не имели про экономику, юриспруденцию, социологию, психологию, финансовую грамотность и ещё огромное количество научных дисциплин. банальное искусство дебатов - такого никогда не было. потому и вырастили поколения, которые на слово верили любому новому вождю. и ещё не скоро это выветрится. на фиг такое образование.
+10
-3
+7
Физкультура и спорт - две большие разницы.)
+7
0
+7
Ответ Anita Levchenko
А Вы его спрашивали, как надо бегать?
Нет. Тогда у меня бег на длинные дистанции был синонимом слову "страдания". Целью было быстрее с этим покончить.

У преподавателей по математике я не спрашивал, как что-то решать, они на лекциях сами доносили необходимую информацию.
+7
0
+7
Это в СССР все дети занимались физкультурой.
А теперь у большинства школьников справка об освобождении от физкультуры. А студенты в институтах получают зачёт за бутылку коньяка/виски.
+11
-5
+6
Ответ Pulinaki Pulinaki
Не надо за всех говорить. У дочери в классе все ходят на физру, даже пацан с пороком сердца, просто у него нагрузка другая. И не знаю в каких вузах за бутылку принимают зачеты, но в МГУ физра такая же как и в спортшколе, и пока все не пробежишь и не отпрыгаешь, ничего не получишь, даже за бутылку
А у моих дочерей по опыту трех школ и двух университетов - как я описал
+6
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Тогда у нас все и математики
+5
0
+5
Здесь необходимо узнать мнение детей. Нравится ли им заниматься физкультурой в школе или это обязаловка? Мне кажется многие ответят, что ходить на уроки физкультуры им не особо нравится. Поэтому судить о спортивности державы по урокам ФК в школе не совсем корректно.
+7
-2
+5
Ответ PixelKing
Про физкультуру - правда. Но где физкультурой не занимаются? В Америке той же из школьного и университетского спорта построили какую-то развлекательную машину, которая собирает кучу зрителей. Да и в Европе проблем с этим нет. Меня смущает другое в отечественной физкультуре. Я, например, ненавидел бег, потому что бегать правильно не научили. А теперь бег люблю, потому что научился делать это правильно, без дебильных мифов - типа "дышать только носом"))
Начал бегать в 35 лет и искренне не понимаю, почему в школе и вузе не рассказывали хотя бы основы бега. Для нас в институте бег на 3 км был адом, от которого пытались откосить — тупо потому, что не знали, как бежать, с каким темпом, как раскладывать силы.
Хотя физруком был победитель марафона в Лондоне...
+5
0
+5
Ответ PixelKing
Про физкультуру - правда. Но где физкультурой не занимаются? В Америке той же из школьного и университетского спорта построили какую-то развлекательную машину, которая собирает кучу зрителей. Да и в Европе проблем с этим нет. Меня смущает другое в отечественной физкультуре. Я, например, ненавидел бег, потому что бегать правильно не научили. А теперь бег люблю, потому что научился делать это правильно, без дебильных мифов - типа "дышать только носом"))
А ещё помню миф, что воду пить нельзя. И после забега в л.а и по ходу игры в футбол. И ведь следовал этой фигне. 😊
+5
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+4
Ответ Чебурашка от Гены
Да что ты такое несёшь? Я, советский троечник, пишу грамотнее, чем поколение, кому сейчас 30-40. Потому как учились они по не нашим наработкам. Зайдешь в группы ВК, бедные мои глаза.
ты вот образование сводишь к грамотности письма.
предыдущий оратор про математику кричал.
ещё два доказательства скудости образования - очень узкий кругозор.
все люди, которые про великое советское образование говорят, сводят его примерно к 3-5 дисциплинам. не самым полезным в реальной жизни. ну а комплексное образование человека (а не просто школьника) - такой концепт им даже объяснить невозможно. что забота о здоровье, например, - это должно быть частью образования.
я разные системы образования видел, задолбаюсь перечислять белые пятна в СССР.
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+4
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Может посчитаешь количество маленьких сел в России и будешь менее пренебрежителен? Или по твоему все известные спортсмены – москвичи? Там столько талантов пропало, просто потому, что они не там родились. Или не в той семье.
+6
-2
+4
Ну тогда по этой логике, все кто ездит за рулем могут считать себя автогонщиками F-1
+5
-1
+4
Ответ PixelKing
Про физкультуру - правда. Но где физкультурой не занимаются? В Америке той же из школьного и университетского спорта построили какую-то развлекательную машину, которая собирает кучу зрителей. Да и в Европе проблем с этим нет. Меня смущает другое в отечественной физкультуре. Я, например, ненавидел бег, потому что бегать правильно не научили. А теперь бег люблю, потому что научился делать это правильно, без дебильных мифов - типа "дышать только носом"))
Таже самая ситуация. Только я бегать много до сих пор не люблю. Больше спринты
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Там Даня Самсонов обещал скоро выложить видео постановки. Подождем спортивных новостей.
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И в ночной лиге играют до 80.)
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Ответ Оригинальный Ник
Я не буду писать что количество проданных книг или "новых изданных" такая себе метрика, но даже по такой метрике выходит, что Россия на пятом месте в мире. Это типа плохой результат? Я же не писал, что мы самая читающая нация, ты по сути лишь подтвердил мой комментарий
я невнимательно прочитал, додумав про САМУЮ. потому что штамп, который достал.
но и про пересчёт на душу населения беру обратно: Россия упадёт сильно ниже 5-ого. там более мелкие страны Европы по населению будут повыше.
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ля ля ля тра ля ля тра ля ля ля ля ля ля
+3
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Я не знаю спортивная Россия страна или нет, но вот то, что уровень спортивной журналистики в стране просто на дне, это такой же факт, как вода мокрая или солнце яркое. Или маразматики преклонного возраста, или клоуны или просто те, кто номер отбывает. Журналистов, способных сделать хоть какаю-то аналитику почти нет. Зато на зарплате у спорт клубов процентов 90%
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