Губерниев не считает Россию спортивной страной: «Мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим»

Теги Дмитрий Губерниев Александр Большунов Спорт-Экспресс Биатлон

Дмитрий Губерниев объяснил, почему не считает Россию спортивной страной.

— В своем Telegram-канале вы назвали Россию не совсем спортивной страной, почему вы так считаете?

— Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим. У нас Александр Большунов в опросе ВЦИОМ набирает 2 процента. Остальные 98 о нем ни разу не слышали.

Я даже на различных факультетах журфака задаю вопрос: «Вы можете назвать хоть одного российского спортсмена, чемпиона в лыжной эстафете в Пекине?»

Большунова вспоминают с трудом, а про всех остальных не знают. Что говорить про простых людей? У нас из спортсменов знают только Овечкина, и то процента 3, по-моему. Какой у вас тираж газеты, есть 15 миллионов? Вот когда «Спорт-Экспресс» будет печатать миллионов 15 и еще 45 в интернете читать, вот тогда мы будем спортивной страной.

— За такие слова вас много критикуют, как к этому относитесь?

— Нормально отношусь, если это конструктивная критика. А хейтеры неизменно повышают мою капитализацию, — сказал Губерниев

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77 комментариев
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Ответ combinator.vel
Почему люди должны любить каких-то дармоедов, бегающих, прыгающих, пинающие мячи и т.д.?
не должны. но это и значит, что страна неспортивная))) в чем противоречие?
+37
-2
+35
Да прав он! Как не относись к тому, что эта личность одиозна для многих, всё правильно сказал.
+37
-13
+24
Спортивная страна это та которая смотрит спорт? Получается если я смотрю кулинарное шоу, то я шеф повар?)
+16
-6
+10
Ответ JV
Спортивная страна это та которая смотрит спорт? Получается если я смотрю кулинарное шоу, то я шеф повар?)
Поэтому если заниматься сексом, но не смотреть 18+, то можно сказать и секса нет)
+6
0
+6
Это правда, когда на фоне у людей на западе идет какой нибудь биатлон или теннис, у нас ментозавры или слепая.
+9
-4
+5
Значит, у людей другие интересы. Тем более сейчас, когда есть за кого переживать, кроме спортсменов, от которых пользы никакой-одни расходы.
+6
-1
+5
Спортивная страна это страна, где люди спортом занимаются сами, а не смотрят как занимаются другие, вообще-то. Какие преимущества даёт просмотр спорта по ящику и знание фамилий полуграмотных прыгунов/бегунов/ногомячистов и прочих людей, с которыми никогда не удастся ни встретится, ни поговорить?
+6
-2
+4
А как же вот это "Спортом в России занимаются 76 млн человек"?
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/3231402.html
Дмитрий, так и нацпдерадактелем легко стать.
+6
-2
+4
Ответ Георгий Большаков
Россия настолько неспортивная страна, что на Олимпиадах регулярно была в топе
Губерниев имел в виду не топовых спортсменов, а население страны в целом.
+4
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+3
Я бы сему факту порадовался.

Вот скажите, а нафига мне знать кто такой Большунов? Нафига делать из спорта шоу-бизнес на минималках? Зачем человеку забивать голову этим?

Мне больше интересен был бы человек, который сам на лыжах катается, чем тот который не катается, но знает кто такой Большунов.
+4
-1
+3
Ответ Aggrrist
Я бы сему факту порадовался. Вот скажите, а нафига мне знать кто такой Большунов? Нафига делать из спорта шоу-бизнес на минималках? Зачем человеку забивать голову этим? Мне больше интересен был бы человек, который сам на лыжах катается, чем тот который не катается, но знает кто такой Большунов.
Начнёшь кататься на лыжах - начнёшь подбирать лыжи и расходники. Начнёшь искать, смотреть рекомендации профи и узнаешь про Большунова. Я так в своей сфере о профи узнаю.
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Ответ Aggrrist
Добавлю. Мне как человеку было бы интереснее знать, художника или режиссера т.к. я могу контактировать с его произведениями. Вот каким образом меня обогащает бегун или прыгун из телевизора?
Спортсмены дарят эмоции, как и произведения художников с режиссерами
Странный у вас пример конечно
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Ответ Георгий Большаков
Россия настолько неспортивная страна, что на Олимпиадах регулярно была в топе
про это он и говорит, большинство этих самых топовых спортсменов, подавляющее большинство населения страны знать не знает
им это не интересно
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+2
Как любить если из них получаются Шипулины, Степановы, Нагорные
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Ответ Георгий Большаков
Россия настолько неспортивная страна, что на Олимпиадах регулярно была в топе
И сколько без гугла олимпийских медалистов Пекина, или Лондона вы вспомните?
И сколько их вспомнит среднестатистический патриот?
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+2
Ответ Aggrrist
Я бы сему факту порадовался. Вот скажите, а нафига мне знать кто такой Большунов? Нафига делать из спорта шоу-бизнес на минималках? Зачем человеку забивать голову этим? Мне больше интересен был бы человек, который сам на лыжах катается, чем тот который не катается, но знает кто такой Большунов.
Это связано.
Чем больше людей ходят на лыжах, тем популярнее профессиональные лыжники.
Так же как в Европах популярны шоссейные велогонки, потому что в жизни каждый второй на велике ездит.
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Так не смотрим, потому, что такие комментаторы.
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Ответ Indurain Larraya
Тут конверсия причины и следствия. Они потому и дармоеды, что страна неспортивная. Была бы спортивная, жили бы за счет спонсоров, краудфиндинга, призовых, билетов, мерча, телеправ и т.д. А так вынуждены сидеть на шее у государства - потому что либо так, либо вообще никак. Естественно, есть исключения вроде теннисистов, но в целом так.
Они бы жили за счет спонсоров и т.д., если бч их государство не содержало, это не имеет отношения к крайне расплывчатому и притянутому за уши критерию «спортивная/неспортивная страна».
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Ответ Alon Raven
Пофиг на комментаторов большинству. Людям спорт просто не интересен.. Кроме Шараповой и Овечкина из наших никого не знают. А ведь есть у нас много держателей мировых рекордов...
Про большинство не знаю, но лично я бросил смотреть биатлон еще года четыре назад из-за Губерниева. И знаю еще несколько человек, поступивших так же.
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Ответ combinator.vel
Почему люди должны любить каких-то дармоедов, бегающих, прыгающих, пинающие мячи и т.д.?
Тут конверсия причины и следствия. Они потому и дармоеды, что страна неспортивная. Была бы спортивная, жили бы за счет спонсоров, краудфиндинга, призовых, билетов, мерча, телеправ и т.д. А так вынуждены сидеть на шее у государства - потому что либо так, либо вообще никак. Естественно, есть исключения вроде теннисистов, но в целом так.
+1
0
+1
Ответ Сергей
Спортивная страна это страна, где люди спортом занимаются сами, а не смотрят как занимаются другие, вообще-то. Какие преимущества даёт просмотр спорта по ящику и знание фамилий полуграмотных прыгунов/бегунов/ногомячистов и прочих людей, с которыми никогда не удастся ни встретится, ни поговорить?
Добавлю. Мне как человеку было бы интереснее знать, художника или режиссера т.к. я могу контактировать с его произведениями.

Вот каким образом меня обогащает бегун или прыгун из телевизора?
+2
-1
+1
Все по делу,кроме СЭ
Много всякого говна, профессионалов нет
Как и на матче
+1
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Я к примеру следил за Олимпиадой, знал кто там с Большуновым был) но вот так с налета спросят не вспомню! Ибо у нас не потому, что не следят не болеют! Потому, что СМИ вспоминают о спортсменах когда какое-то событие, сами спортсмены не занимаются соц. сетями собственной узнаваемостью! Бренды со спортсменами или же наоборот не активно сотрудничают в тех же рекламных продакшенах.
У Футболистам я уверен узнаваемость больше, они участвуют (пусть далеко не все) помимо футбола в рекламе, ходят на ток шоу. Много есть тематических передач о футболе.
По остальным видам спорта большая не доработка со стороны СМИ, но здесь же....все понятно, болельщиков футбола больше всего, люди будут смотреть и будут рейтинги, увы по другим видам не так активно, но сделайте одно-два шоу, приглашайте туда спортсменов, раскрывайте их для зрителя.
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Если человек не знает кого-то, то это не значит что он его не любит или ему на него наплевать, нет

Отсутствие интереса - это только отсутствие интереса, незнание кого-то - это только незнание кого-то, нельзя присобачивать к отсутствию интереса наплевательство - эта подмена понятий которую скорее всего Губерниев не осознавал когда говорил, а просто подошибся немного
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Как в притче про плохих и хороших людей - каждый находит только то, что умеет искать.
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Ща Ротенберга послушать, какие охваты делают матчи сборной против Беларуси, Губерниеву нечем будет крыть., останется только молча согласиться.
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Ответ АНДРЕЙК
Так не смотрим, потому, что такие комментаторы.
Пофиг на комментаторов большинству. Людям спорт просто не интересен.. Кроме Шараповой и Овечкина из наших никого не знают. А ведь есть у нас много держателей мировых рекордов...
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Бедалагу от корыта оттерли, вот и ноет, задрал уже.
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Ответ murzzzzzilka
Димасик, а в какой стране все население обожает и знает своих спортсменов? Можно уточнить?:)) Я помню, дцать лет назад общалась с итальянцами, про жизнь говорили, про спорт. Я Стефанию Бельмондо упомянула. А они меня спросили, кто это😂
Бельмондо могут и не знать за пределами Альп, но в Альпах ее точно знает большинство.
Вот кого смешно обвинять в незнании, так это итальянцев. Один итальянец назвал мне полсостава Динамо Минск, времен Алейникова.
Я уж не говорю про их спортсменов - футболистов, велосипедистов.

Они могут не знать Тамбери или Бельмондо, но в своем любимом футболе или велоспорте они знают многих до самых мельчайших подробностей.
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У нас весь мир уже давно «не спортивный» по этим критериям.
Большинство видов спорта являются нишевым развлечением. Десяток еще может рождать звезд, или как сейчас модно говорить - инфлюенсеров, но и им далеко до Тейлор Свифт, Кардашьян или Хаби Лейна с Чарли Ди Амелио.
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