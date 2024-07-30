Губерниев не считает Россию спортивной страной: «Мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим»
Дмитрий Губерниев объяснил, почему не считает Россию спортивной страной.
— В своем Telegram-канале вы назвали Россию не совсем спортивной страной, почему вы так считаете?
— Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим. У нас Александр Большунов в опросе ВЦИОМ набирает 2 процента. Остальные 98 о нем ни разу не слышали.
Я даже на различных факультетах журфака задаю вопрос: «Вы можете назвать хоть одного российского спортсмена, чемпиона в лыжной эстафете в Пекине?»
Большунова вспоминают с трудом, а про всех остальных не знают. Что говорить про простых людей? У нас из спортсменов знают только Овечкина, и то процента 3, по-моему. Какой у вас тираж газеты, есть 15 миллионов? Вот когда «Спорт-Экспресс» будет печатать миллионов 15 и еще 45 в интернете читать, вот тогда мы будем спортивной страной.
— За такие слова вас много критикуют, как к этому относитесь?
— Нормально отношусь, если это конструктивная критика. А хейтеры неизменно повышают мою капитализацию, — сказал Губерниев.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/allresp/3231402.html
Дмитрий, так и нацпдерадактелем легко стать.
Вот скажите, а нафига мне знать кто такой Большунов? Нафига делать из спорта шоу-бизнес на минималках? Зачем человеку забивать голову этим?
Мне больше интересен был бы человек, который сам на лыжах катается, чем тот который не катается, но знает кто такой Большунов.
Странный у вас пример конечно
им это не интересно
И сколько их вспомнит среднестатистический патриот?
Чем больше людей ходят на лыжах, тем популярнее профессиональные лыжники.
Так же как в Европах популярны шоссейные велогонки, потому что в жизни каждый второй на велике ездит.
Вот каким образом меня обогащает бегун или прыгун из телевизора?
Много всякого говна, профессионалов нет
Как и на матче
У Футболистам я уверен узнаваемость больше, они участвуют (пусть далеко не все) помимо футбола в рекламе, ходят на ток шоу. Много есть тематических передач о футболе.
По остальным видам спорта большая не доработка со стороны СМИ, но здесь же....все понятно, болельщиков футбола больше всего, люди будут смотреть и будут рейтинги, увы по другим видам не так активно, но сделайте одно-два шоу, приглашайте туда спортсменов, раскрывайте их для зрителя.
Отсутствие интереса - это только отсутствие интереса, незнание кого-то - это только незнание кого-то, нельзя присобачивать к отсутствию интереса наплевательство - эта подмена понятий которую скорее всего Губерниев не осознавал когда говорил, а просто подошибся немного
Вот кого смешно обвинять в незнании, так это итальянцев. Один итальянец назвал мне полсостава Динамо Минск, времен Алейникова.
Я уж не говорю про их спортсменов - футболистов, велосипедистов.
Они могут не знать Тамбери или Бельмондо, но в своем любимом футболе или велоспорте они знают многих до самых мельчайших подробностей.
Большинство видов спорта являются нишевым развлечением. Десяток еще может рождать звезд, или как сейчас модно говорить - инфлюенсеров, но и им далеко до Тейлор Свифт, Кардашьян или Хаби Лейна с Чарли Ди Амелио.