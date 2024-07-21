Дикиджи попытался исполнить пятерной сальхов: «Спор не стоит потерянного сезона. Риски не оправданны»

Теги сборная России видео мужское катание Владислав Дикиджи Фигурное катание

Фигурист Владислав Дикиджи показал попытку исполнения пятерного прыжка.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил базовую стоимость пятерным тулупу, сальхову, риттбергеру, флипу и лутцу – по 14 баллов.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданны. Всему свое время🤪», – написал Дикиджи, опубликовав видео с попыткой пятерного сальхова.

Дикиджи 19 лет, он серебряный призер чемпионата России. В марте фигурист исполнял на тренировке четверной аксель, а также поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета приземлит один из пятерных прыжков.

26 комментариев
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Разумно, нужно быть в форме в сезоне. Галлямов сам пусть четверной выброс показывает.
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Ну и правильно. Там очень далеко до выезда с такой попыткой, а поломаться можно запросто
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Хорошее решение.
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Провоцировать спортсмена, чтобы он из-за риска получил травму? Что в голове у Галлямова? Владу бы подумать для чего он это делает. Сам-то квад- подкурутку и выброс не делает. Хотя может в сезоне покажет, раз это так легко и риска никакого нет.
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Практически все ультраси травмоопасные, а что касаемо пятерных - овчинка выделки не стоит, калечится из-за 14 баллов?
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Тут Галлямов перебрал конечно и со спором, и с пиаром. Ради интересУ, может быть.
Но если кто и выдюжит 5й в программе, на данный момент это Малинин. Вопрос, зачем?
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У Дикиджи очень много проблем с хореографией,надо в этом направлении работать
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Стоимость пятерных от ИСУ - это просто издевательство над спортом. Влад очень одаренный парень, и он прав, риск того не стоит. Хочется увидет его фееричные четверные в новом сезоне, и яркие поограммы, которые его раскроют.
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Вообще не понимаю, зачем это. Прочитал на днях, Ягудин говорил о пятерном, как четверной появился, о дальнейшем прогрессе и т д. Есть предел. Да и смотрится четверной очень красиво, атлетично, гармонично и, по-моему, является достаточным. Чтобы делать 5 оборотов, нужны такая сила отталкивания, скорость вращения (как её увеличить?), всё это на коньках, риск большой. Прыжок ради прыжка, ничего общего с фигурным катанием. А после него что, шестерной? Невозможно. Это как прыжки в высоту. Сколько лет двум сорока пяти Сотомайора? Человек не сможет прыгать на 2.50.
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ну и правильно,он всё решил! не стоит ломаться из за этого пятерного!
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Ответ Wiley Fox
у него четверные на поток хоть поставлены?
Влад как раз говорил, что намерен работать над чистотой четверных.
И над компонентами.
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Разумное решение! Впереди сезон и не стоит рисковать здоровьем!
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Правильное решение!Удачи Владу в предстоящем сезоне!
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Ответ katyanola
Разумно, нужно быть в форме в сезоне. Галлямов сам пусть четверной выброс показывает.
Если только Настя его будет выбрасывать. Она ни с кем не спорила ;)
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Ответ АннаФ
14 это базовая стоимость. Если тот же Малинин сделает чисто 5т, получит за него баллов 17. За один только 5т. Это очень неплохо. Думаю скоро Илья покажет этот элемент. Для него 5т будет как для остальных 4т.
Я знаю что базовая, и что на этом можно получить, в случае если прыжок получится, а в противном случае вся прога на смарку!
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Мне кажется, над пятерными надо работать, если у тебя других проблем в фигурном катании нет абсолютно: все четвертные чистые, вращения, катание великолепные, чистота линий. В другом случае риск слишком велик.
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Не надА! Ни пятерного от Влада, ни четверного выброса от Александра( за Настю переживательно)! Технические возможности и система оценивания пока не заточены под эти подвиги. Может быть, когда сами будут тренерами, их ученики будут исполнять такое играючи, но не нынешнее поколение спортсменов, тем более в условиях изоляции отечественного спорта от международных стартов
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Ответ АннаФ
14 это базовая стоимость. Если тот же Малинин сделает чисто 5т, получит за него баллов 17. За один только 5т. Это очень неплохо. Думаю скоро Илья покажет этот элемент. Для него 5т будет как для остальных 4т.
Зачем Малинину пятерной? С чисто практической точки зрения, он с четверными всех обыгрывает, а из-за 3-4 лишних баллов, которые в его случае ничего существенно не решают, с его отрывами от соперников. Весь этот сыр бор идет чисто рекламно-пиарного типа, кто первый сделает пятерной прыжок и войдет в историю и больше ничего. Все-таки лишних пол оборота при тройных это одно, а те же пол оборота при четверных , это совсем другое. Сложность возрастает в геометрической прогрессии, хотя речь и там и там всего-лишь идет о половине оборота. Итог, практического значения пятерной не имеет, как впрочем и четверной аксель. Я уж не говорю о временных и физических затратах на тренировках, которые будут отнимать львиную долю полезного времени, а когда программами заниматься? Да и всем остальным.
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Попытка неплохая. Как будто скорости и высоты немного не хватило. Больше даже скорости. Удачи Владу в сезоне!
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Конечно, сомнительный спор. А на что спорили?)
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Ответ Сергей Жарковский
Практически все ультраси травмоопасные, а что касаемо пятерных - овчинка выделки не стоит, калечится из-за 14 баллов?
14 это базовая стоимость. Если тот же Малинин сделает чисто 5т, получит за него баллов 17. За один только 5т. Это очень неплохо. Думаю скоро Илья покажет этот элемент. Для него 5т будет как для остальных 4т.
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