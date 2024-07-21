Дикиджи попытался исполнить пятерной сальхов: «Спор не стоит потерянного сезона. Риски не оправданны»

Фигурист Владислав Дикиджи показал попытку исполнения пятерного прыжка.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил базовую стоимость пятерным тулупу, сальхову, риттбергеру, флипу и лутцу – по 14 баллов.

«Я пытался исполнить пятерной прыжок и понял, что это может плохо сказаться на здоровье, тем самым спор не стоит потерянного соревновательного сезона. Риски не оправданны. Всему свое время🤪», – написал Дикиджи, опубликовав видео с попыткой пятерного сальхова.

Дикиджи 19 лет, он серебряный призер чемпионата России. В марте фигурист исполнял на тренировке четверной аксель, а также поспорил с Александром Галлямовым, что до конца лета приземлит один из пятерных прыжков.