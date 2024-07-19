ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам – 14 баллов

Теги ISU мужское катание женское катание Фигурное катание

ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам.

Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании.

Каждый вид пятерного прыжка (тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц) получил базовую стоимость 14 баллов. Пятерному акселю стоимость не присвоена.

В короткой программе пятерные прыжки запрещены. В произвольной допускается исполнение только сольных пятерных прыжков.

Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.

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44 комментария
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У ИСУ просто иезуитская тактика сдерживания Малинина.
И особенно противно выглядит на фоне многочисленных дифирамбов сальто одному известному французу.
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так мало... оно того не стоит
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Неожиданно. На фоне общей тенденции к упрощению всего и вся.
Стоимость немногим выше 4А, хотя и у 4А она мала. Надо 16-17 4А, а пять оборотов должны выше 21 балла стоить - я так считаю.
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Ответ Юра Плисецкий
У ИСУ просто иезуитская тактика сдерживания Малинина. И особенно противно выглядит на фоне многочисленных дифирамбов сальто одному известному французу.
Ничего, скоро присвоят уровни отклячиваний 🍑, тогда-то Браун с Луной заживут ещё лучше🤓
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что за дичь?)))
даже 4а должен стоить дороже, чем 14.
а тут пятерные... пфф.

вообще досадно, конечно, видеть такое: мало того, что ису = слоупоки, так это еще и бестолковые слоупоки.
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Ответ Juascudx
так мало... оно того не стоит
Первопроходцам всегда трудно приходится. Главное начать. На фоне всех предыдущих правил ИСУ - это первая хорошая.
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Ответ Юра Плисецкий
У ИСУ просто иезуитская тактика сдерживания Малинина. И особенно противно выглядит на фоне многочисленных дифирамбов сальто одному известному французу.
Так за сальто не будет начислений вообще никаких
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Заградительные тарифы)
Но очевидно, что стоимость будет меняться, как это всегда бывает на пороге технических рывков. Сначала простимулируют тех, кто реально может, и не дадут убиться тем, кто начнет массово накатывать абы как, а в фазе устойчивого освоения переиграют стоимость.
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Ответ Кореннозубов
Первопроходцам всегда трудно приходится. Главное начать. На фоне всех предыдущих правил ИСУ - это первая хорошая.
ну я бы так не сказала, вот 4А до сих пор стоит чудовищно мало, даже с учетом того, что его уже исполняют какое-то время на соревнованиях. если и повысят стоимость, то совсем чуть-чуть
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Даже разучивать не буду. Мало платят! (с)⛸️😎
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Такие баллы за пятерные? Да это вообще ниочем!
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Во-первых - мало.
Во-вторых - кто тогда убиваться будет?
Карлссон если только...
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Теперь quadg0d выглядит не солидно. :)
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Ответ Ann P
Они просто так ничего не делают, очень ленивые. Им мог поступить звонок, о том, что такой прыжок готовится к выполнению. Например, от американской федерации из-за Малинина. Потому что в прошлый раз, когда он прыгнул четверной аксель, у них даже не было шкалы баллов на него
была вообще-то.
стоимость 4а давно определена.
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Когда они уже десятерные начнут прыгать?🤣🤣🤣
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Тупо. Просто от фонаря на все чохом
+3
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Ответ Defender64
Неожиданно. На фоне общей тенденции к упрощению всего и вся. Стоимость немногим выше 4А, хотя и у 4А она мала. Надо 16-17 4А, а пять оборотов должны выше 21 балла стоить - я так считаю.
Да!👍 21-22.
+3
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Ну ИСУ может и полет Гагарина оценить в 15-17 баллов.
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Интересно, кто и с какого перепугу это придумал... Это вообще обсуждалось хоть?
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Ответ Дандрей
Во-первых - мало. Во-вторых - кто тогда убиваться будет? Карлссон если только...
на это и рассчитано. ИСУ не планирует идти по пути усложнения, это очевидно и по другим их решениям.
+2
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Это вызов Малинину от ИСУ??
+4
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Двойной Аксель стоит 3.30,тройной 8.Соблюдая пропорциональность четвертной Аксель должен стоить около 20 баллов ,пятерной - около 50.
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Ну, главное, официально присвоили стоимость. Т. е. прыжок признан, начало положено, осталось только ждать его исполнения.
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ИСУ просто дает понять, что бы особо не упирались.
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А то! Что тулуп, что лутц, какая разница 🤣
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Интересно, что будет в приоритете у спортсменов, прыгнуть крутой прыжок и получить за это ничтожную прибавку или здоровье?
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Запрещать исполнять пятерные прыжки ИСУ не решается, дабы не прослыть ретроградами сдерживающими прогресс в фигурном катании. Так они решили пойти иным путём, установив низкую их базовую стоимость, что не стимулирует фигуристов пробовать их исполнять.
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Ответ Рита Стародубцева
на это и рассчитано. ИСУ не планирует идти по пути усложнения, это очевидно и по другим их решениям.
ИСУ не планирует, чтобы шли убиваться. Странная,конечно, концепция, но и такое бывает)))
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Ответ Дандрей
Во-первых - мало. Во-вторых - кто тогда убиваться будет? Карлссон если только...
Так в том и смысл чтобы пятерные не прыгали, ибо опасно.
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Ответ СНЕЖАНА Книжкина
ИСУ не планирует, чтобы шли убиваться. Странная,конечно, концепция, но и такое бывает)))
Это, конечно, тоже. Но по другим решениям прослеживается нежелание способствовать прогрессу. Выдающихся технарей единицы, зачем их поощрять) Сальто, кстати, разрешили. Сомнительная забота о том, чтобы не убились.
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