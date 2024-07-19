ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам – 14 баллов
ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам.
Международный союз конькобежцев (ISU) на своем сайте опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании.
Каждый вид пятерного прыжка (тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц) получил базовую стоимость 14 баллов. Пятерному акселю стоимость не присвоена.
В короткой программе пятерные прыжки запрещены. В произвольной допускается исполнение только сольных пятерных прыжков.
Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.
И особенно противно выглядит на фоне многочисленных дифирамбов сальто одному известному французу.
Стоимость немногим выше 4А, хотя и у 4А она мала. Надо 16-17 4А, а пять оборотов должны выше 21 балла стоить - я так считаю.
даже 4а должен стоить дороже, чем 14.
а тут пятерные... пфф.
вообще досадно, конечно, видеть такое: мало того, что ису = слоупоки, так это еще и бестолковые слоупоки.
Но очевидно, что стоимость будет меняться, как это всегда бывает на пороге технических рывков. Сначала простимулируют тех, кто реально может, и не дадут убиться тем, кто начнет массово накатывать абы как, а в фазе устойчивого освоения переиграют стоимость.
Во-вторых - кто тогда убиваться будет?
Карлссон если только...
стоимость 4а давно определена.