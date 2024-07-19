ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам – 14 баллов

ISU присвоил базовую стоимость пятерным прыжкам.

Международный союз конькобежцев ( ) на своем сайте опубликовал обновленный документ с базовой стоимостью всех элементов в одиночном и парном катании.

Каждый вид пятерного прыжка (тулуп, сальхов, риттбергер, флип, лутц) получил базовую стоимость 14 баллов. Пятерному акселю стоимость не присвоена.

В короткой программе пятерные прыжки запрещены. В произвольной допускается исполнение только сольных пятерных прыжков.

Ранее пятерные прыжки не имели базовой стоимости.