Депутат Свищев о том, что украинцы не будут жать руки россиянам на ОИ-2024: «Думаю, есть юридическая возможность оспорить это и подать в суд»

Теги МОК ОКР Государственная дума Дмитрий Свищев Олимпиада-2024 НОК Украины Политика Вадим Гутцайт Матч ТВ дискриминация Водные виды

Депутат Свищев высказался о возможном суде из-за позиции Украины по Олимпиаде.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Играх-2024 в Париже.

«Удивительно, что весь мир прогибается под желаниями и пожеланиями одной страны. Таких стран‑членов Международного олимпийского комитета (МОК) более 200. При чем здесь Украина? Почему Украине можно все то, что нельзя другим?

Раз российских спортсменов допустили на Олимпиаду, значит, они соответствуют критериям МОК – тема закрыта. Украинец ты, палестинец, русский, американец – для всех правила должны быть едины.

Тебе что‑то не нравится? Ну и не участвуй в Олимпийских играх. Украинцы уже сели на шею МОК. Удивительна позиция МОК и международных спортивных федераций, что они соглашаются с пожеланиями украинцев и нарушают нормы спортивного этикета и правила в отдельных видах спорта, которые действуют уже десятилетия.

Думаю, есть юридическая возможность оспорить это решение и подать заявление в суд. Наши спортивные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) могли бы подать заявление в суд о дискриминации граждан РФ по национальному признаку», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев.

30 комментариев
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Только в Верховный Суд Российской Федерации. Там разберутся.
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Ну и насмешил! Подать в суд?! Серьезно?
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Эй Свищев.Все депутаты и вся Москва в американских эскалэйдах и теслах погрязла.А из простых людей дураков делаете.Заканчивай спектакль.
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Свищу надо отработать июльский КРI по упоминаням в СМИ. теперь работа сделана, можно идти в кассу за премией
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Думаю, есть юридическая возможность оспорить это решение и подать заявление в суд. --- Я бы хотел увидеть, где прописано обязательное пожимание рук. Мне казалось, что это просто устоявшаяся традиция. Свищев, я жду!
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В Басманный суд города Москвы!!! Правильно)))
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Он удивляется что Мир прогибается под Украину, а что тут удивительного?
В их лабораториях создали ковид, они тренируют боевых комаров, первый канал врать же не будет. Их просто боятся.
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в чем проблема рос. спортсменам не пожимать им руку в ответ?
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Чтобы подать в суд должен быть закон, который требует пожимать руку на соревнованиях, и собственно за его нарушение можно будет подавать в суд 🙈
Страшно, что люди не понимающие, как работает законодательство занимаются принятием законов
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Обязательно надо подавать в европейский суд, решения которого мы не исполняем
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Оставьте украинцев в покое этим депутатишкам больше нечем что ли заняться кроме как обсуждать рукопожатие с ними
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Ответ Danila BGR
Какая то странная надежда на суды.
если Басманный то 100%
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Ответ R Air
Свищев, журова, тарасова, зайцева, ещё там кто-то. Это такие стендаперы для спортса и их комментаторов? Объясните, я просто не шарю в дурном юморе.
Это элитные стендаперы, в Англии пэры, а у нас вот такое.
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Ответ bukvoed33
Эй Свищев.Все депутаты и вся Москва в американских эскалэйдах и теслах погрязла.А из простых людей дураков делаете.Заканчивай спектакль.
давно в Москве был?
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Ответ Viks
Думаю, есть юридическая возможность оспорить это решение и подать заявление в суд. --- Я бы хотел увидеть, где прописано обязательное пожимание рук. Мне казалось, что это просто устоявшаяся традиция. Свищев, я жду!
В некоторых федерациях (фехтование, например) это прописано в регламенте соревнований. Но это, естественно, не дело уровня CAS. А никакой другой суд и рассматривать не возьмется.
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Ответ Mbest77
Чтобы подать в суд должен быть закон, который требует пожимать руку на соревнованиях, и собственно за его нарушение можно будет подавать в суд 🙈 Страшно, что люди не понимающие, как работает законодательство занимаются принятием законов
Это не может быть законом, только внутренние правила, и то сомнительно.
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Дебил, две страны воюют, люди гибнут и как руки жать друг другу если может в именно в эту минуту кто-то кого то теряет
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Свищев подумает-офигеть!
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Клоун
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Сегодня по приказу нам рассказывают. как плохо, что нам руки подавать не хотят враги. Вот я тоже руку не подал бы этому типу и его соратникам из представительного органа народа, как это расценят. в иноагенты или в тюрьму определят.
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Очень похоже, что депутанам типа Мити Свищева и кандидаткам в депутанки типа Оли Зайцевой дадено поручение максимально, поелику возможно, изойтись на некое органическое удобрение (не торф).
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И в один туалет не ходить!
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Свищев, журова, тарасова, зайцева, ещё там кто-то. Это такие стендаперы для спортса и их комментаторов? Объясните, я просто не шарю в дурном юморе.
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Судебные издержки ты оплатишь, умник хренов?
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Их посадят?)
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У меня один вопрос.
Зачем?!
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Свищева после сентября сменит Матыцин. Новый депутат от Брянской области
Уже порешали.
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"С уваженьем. Дата, подпись... Отвечайте нам, а то, если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото"." (c)
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Какая то странная надежда на суды.
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Какое же сумасшествие со всех сторон...
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