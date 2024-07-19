Депутат Свищев о том, что украинцы не будут жать руки россиянам на ОИ-2024: «Думаю, есть юридическая возможность оспорить это и подать в суд»

Депутат Свищев высказался о возможном суде из-за позиции Украины по Олимпиаде.

Ранее глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что украинские спортсмены не будут пожимать руки россиянам на Играх-2024 в Париже.

«Удивительно, что весь мир прогибается под желаниями и пожеланиями одной страны. Таких стран‑членов Международного олимпийского комитета (МОК) более 200. При чем здесь Украина? Почему Украине можно все то, что нельзя другим?

Раз российских спортсменов допустили на Олимпиаду, значит, они соответствуют критериям МОК – тема закрыта. Украинец ты, палестинец, русский, американец – для всех правила должны быть едины.

Тебе что‑то не нравится? Ну и не участвуй в Олимпийских играх. Украинцы уже сели на шею МОК. Удивительна позиция МОК и международных спортивных федераций, что они соглашаются с пожеланиями украинцев и нарушают нормы спортивного этикета и правила в отдельных видах спорта, которые действуют уже десятилетия.

Думаю, есть юридическая возможность оспорить это решение и подать заявление в суд. Наши спортивные федерации и Олимпийский комитет России (ОКР) могли бы подать заявление в суд о дискриминации граждан РФ по национальному признаку», – сказал председатель комитета Госдумы РФ по спорту Дмитрий Свищев.