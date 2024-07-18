Татьяна Тарасова: «МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Олимпиада-2024 Матч ТВ Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала хамством действия МОК в отношении спортсменов из России.

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал, что на Играх-2024 в Париже выступят 15 россиян в нейтральном статусе.

«МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов! Мне бы хотелось, чтобы наши атлеты хорошо выступили в Париже.

Если они решили туда ехать, значит, есть с чем. Желаю им использовать возможности, показать лучшее, на что они способны, и занять достойные места», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

Материалы по теме

25 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
наши соседи нас вообще не приглашали
+25
-5
+20
Скажите ещё спасибо Мамиашвили и прочим Васильевым
+16
-4
+12
Так отказников больше
+9
-1
+8
Не Мок так мало пригласил,если правильно,наши отказались сами ехать.Посмотрим ,что будут говорить через годы.Мы такое проходили в1984г..в 90х потом говорили и обвиняли СССР.
+11
-4
+7
Пригласил гораздо больше чем реально поехало. Может вопрос не к МОК
+7
-2
+5
пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов» --- Так многие сами отказались: боксёры, борцы, пловцы, гимнасты... Так кто повёл себя по-хамски?
+6
-1
+5
так многие испугались и не поехали.
потому так мало и получилось 🤷
+4
0
+4
Пожалуйтесь на них.
+3
0
+3
Ответ Viks
Это не абсурд, а реальность. Хозяин приглашает. Ты ходишь к соседу на его день рождения по другому принципу?
Плохой пример с днем рождения.
Здесь не частный день рождения, а собрание жильцов дома. Туда ты ходишь по приглашению?
+5
-2
+3
Ответ Philipp
Плохой пример с днем рождения. Здесь не частный день рождения, а собрание жильцов дома. Туда ты ходишь по приглашению?
алеся,у олимпийцев был выбор
нормальные поедут в париж
+1
0
+1
Спасибо и на этом в данной ситуации, Татьяна Анатольевна, могли ноль пригласить, имеют полное право!!!
+5
-4
+1
Абсурд в самой ситуации «ПРИГЛАШЕНИЕ от МОК». На спортивный принцип все забили болт уж 10 лет как. Мерзко
+3
-3
0
Раньше Тарасову уважал, сейчас она такое несет, что стыдно читать.
0
0
0
И мы все желаем поехавшим лучшего.
0
0
0
"Фули тут так мало?!", - косплеила Т. Тарасова опасного поцыка
0
0
0
Ответ Its my life
Пригласил гораздо больше чем реально поехало. Может вопрос не к МОК
Т.е. к МОК нет вопросов? Серьезно? Насчет Израиля например?
+2
-2
0
Ответ leon01
наши соседи нас вообще не приглашали
мощно )
+2
-2
0
Ответ Philipp
Абсурд в самой ситуации «ПРИГЛАШЕНИЕ от МОК». На спортивный принцип все забили болт уж 10 лет как. Мерзко
Это не абсурд, а реальность. Хозяин приглашает. Ты ходишь к соседу на его день рождения по другому принципу?
+4
-4
0
Все страны мира: «Нам очень стыдно, что пригласили так мало русских спортсменов на Олимпиаду, поэтому мы постеснялись ехать на игры БРИКС»
+2
-2
0
Ответ Philipp
Плохой пример с днем рождения. Здесь не частный день рождения, а собрание жильцов дома. Туда ты ходишь по приглашению?
Не понимаешь суть. У каждого Владельца есть право ходить на общее собрание, НО спортсмены не владельцы олимпиады и страны не владельцы - владелец МОК.
+1
-1
0
Доброта и порядочность наших чинушей сделали свое дело. Я не исключаю, что могли и посадить некоторых по приезду ) у этих все рядом. А василичу вообще все равно, вон втулку смываемую сделали в державе, похоже тестит, не до мелочей ему
+2
-2
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий