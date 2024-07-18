Татьяна Тарасова: «МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов»
Татьяна Тарасова назвала хамством действия МОК в отношении спортсменов из России.
Международный олимпийский комитет (МОК) сообщал, что на Играх-2024 в Париже выступят 15 россиян в нейтральном статусе.
«МОК повел себя по‑хамски, пригласив на Олимпиаду так мало российских спортсменов! Мне бы хотелось, чтобы наши атлеты хорошо выступили в Париже.
Если они решили туда ехать, значит, есть с чем. Желаю им использовать возможности, показать лучшее, на что они способны, и занять достойные места», – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
потому так мало и получилось 🤷
Здесь не частный день рождения, а собрание жильцов дома. Туда ты ходишь по приглашению?
нормальные поедут в париж