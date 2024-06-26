Татьяна Тарасова: «Если мы идем на олимпийское перемирие, то наших спортсменов должны допустить к Олимпиаде»
Татьяна Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже.
Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе.
«Если мы идем на олимпийское перемирие, то наших спортсменов должны допустить! Перемирие возможно только в том случае, если наших спортсменов допустят, а так о чем может идти речь? Только так и никак по-другому.
Какое же может быть перемирие, если наших ребят не допустят? С кем мы мириться будем?
Что касается спортсменов, которые поедут на эту Олимпиаду в нейтральном статусе, то я ко всем хорошо отношусь», — сказала Тарасова
бгг
Мы не в том положении, когда можно что то диктовать)
это она произнесла в то время, когда ей свет погасили...)