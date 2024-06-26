Татьяна Тарасова: «Если мы идем на олимпийское перемирие, то наших спортсменов должны допустить к Олимпиаде»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась об идее олимпийского перемирия.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) поддержал призыв ООН к олимпийскому перемирию во время Игр-2024 в Париже.

Российские спортсмены допущены к Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе. 

«Если мы идем на олимпийское перемирие, то наших спортсменов должны допустить! Перемирие возможно только в том случае, если наших спортсменов допустят, а так о чем может идти речь? Только так и никак по-другому.

Какое же может быть перемирие, если наших ребят не допустят? С кем мы мириться будем?

Что касается спортсменов, которые поедут на эту Олимпиаду в нейтральном статусе, то я ко всем хорошо отношусь», — сказала Тарасова

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9 комментариев
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Татьяна Анатольевна идëт на олимпийское перемирие. Осталось узнать мнение президента.
+4
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Четко и по существу. К сожалению, это тот случай, когда спорт уходит даже не на второй, а на третий-четвертый план. Какое олимпийское перемирие... Нужен мир, и никак иначе!
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Ответ shahmur
Главное чтобы дед не оказался ммудаком.
поздно

бгг
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ква-ква-ква
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Тат
Мы не в том положении, когда можно что то диктовать)
+1
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наших спортсменов должны допустить к Олимпиаде» --- Никто никому ничего не должен.
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у тольны мерцающее сознание
это она произнесла в то время, когда ей свет погасили...)
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Мирисьмирисьмирисьибольшенедерись
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