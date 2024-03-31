Николай Валуев: «С Олимпиадой слишком много токсичности. У меня большие сомнения, что кто‑то туда поедет»

Николай Валуев заявил о «токсичности» вокруг Олимпийских игр-2024 в Париже.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Играх-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Мне на слова мэра Парижа совершенно все равно. Кто решает, кто кому там рад? Очень сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде. С ней слишком много токсичности.

У меня в принципе большие сомнения по поводу того, что кто‑то туда поедет. Подобных слов еще будет достаточно, уверяю вас. Со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) было сделано все, чтобы мы туда не ехали.

Мы просто соблюдаем юридические нюансы, чтобы ситуация не выглядела так, что мы бойкотируем Олимпиаду, а то они будут говорить, что мы ее бойкотируем. Это будет обязательно. Вот увидите», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.

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