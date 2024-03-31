Николай Валуев: «С Олимпиадой слишком много токсичности. У меня большие сомнения, что кто‑то туда поедет»

Теги Николай Валуев МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Матч ТВ Анн Идальго Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев заявил о «токсичности» вокруг Олимпийских игр-2024 в Париже.

Ранее мэр французской столицы Анн Идальго в ходе поездки в Киев заявила, что атлетам России и Беларуси не будут рады на Играх-2024. Сейчас спортсмены из обеих стран допущены до участия в нейтральном статусе.

«Мне на слова мэра Парижа совершенно все равно. Кто решает, кто кому там рад? Очень сомневаюсь, что мы в принципе рады этой Олимпиаде. С ней слишком много токсичности.

У меня в принципе большие сомнения по поводу того, что кто‑то туда поедет. Подобных слов еще будет достаточно, уверяю вас. Со стороны Международного олимпийского комитета (МОК) было сделано все, чтобы мы туда не ехали.

Мы просто соблюдаем юридические нюансы, чтобы ситуация не выглядела так, что мы бойкотируем Олимпиаду, а то они будут говорить, что мы ее бойкотируем. Это будет обязательно. Вот увидите», – сказал депутат Госдумы и бывший чемпион мира по боксу Валуев.

Раскол в нашем спорте: кто стремится на Олимпиаду, а кто отказался от поездки?

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21 комментарий
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Ответ LLC TRUST
Проблема в том, что те, кто туда собирается поехать, те боятся реакции минспорта и прекращения финансирования. А те, кто на самообеспечении, типа теннисистов, то им пофиг. Мне кажется это основная причина, а не политика…
Ребята , езжайте на Олимпиаду все кто может,а мы будем болеть за вас. Валуев нас не представляет и его мнение никому кроме Журовой и Шипулина не интересно.
+25
0
+25
Проблема в том, что те, кто туда собирается поехать, те боятся реакции минспорта и прекращения финансирования. А те, кто на самообеспечении, типа теннисистов, то им пофиг. Мне кажется это основная причина, а не политика…
+14
-2
+12
У меня в принципе большие сомнения по поводу того, что кто‑то туда поедет.

В смысле? Туда поедут спортсмены всех стран. И смотреть будет весь мир.
+13
-3
+10
Депутат Валуев: Меня на ОИ не пускают, поэтому Олимпиада токсична и никто туда не должен ехать.
+11
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Не переживай, много стран поедут
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Не надо ничего говорить. Просто туда ешь
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зачем спрашивают именно этого ....он что-олимпиец?
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А мужики-то не знают... Со всего мира...
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Кто поедет тот поедет. Условный Рублёв поедет, че мне, не болеть за него?)
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Олимпиада должна быть праздником, пиком карьеры и самым большим событием в спортивной жизни её участника. Здесь праздника как минимум точно не получится. В остальном, кто хочет и может, почему не поучаствовать. Что касается мэра, то он просто не очень умный человек. Запретить ему въезд в Россию, сказав, что ему мы тоже не будем рады, и забыть.
+2
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Высказался в стиле Кличко (видимо у боксеров это в порядке вещей): вряд ли кто-то поедет, но если не поедем, то нас обвинят в бойкоте (поэтому мы скорее всего поедем).
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чиновникам рф на ОИ запретили устроить"русский дом", как они всегда делали. не будет черной икры, водки рекой и эскортниц. ну раз так, то и спортсменов там не должно быть!
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+2
Ответ LLC TRUST
Проблема в том, что те, кто туда собирается поехать, те боятся реакции минспорта и прекращения финансирования. А те, кто на самообеспечении, типа теннисистов, то им пофиг. Мне кажется это основная причина, а не политика…
Да 100% дело в деньгах, как и в подавляющем большинстве случаев. Те, кто на самообеспечении, даже не думают о том, куда им ехать, хотя залутать дома халявные бабки на Играх ЖЭКа тоже соблазнительно. Особенно в тех видах, где ты можешь выступить не один раз, т.е. тот же бег в ЛА или плавание. Там ведь ещё и за эстафеты заплатить могут.
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Может, кто не в курсе, Валуева в свое время поймали на банальном барском браконьерстве, дело дошло до суда, и что бы вы думали? Суд решил, что Валуев не нанес ущерба природе, достаточного для возбуждения уголовного дела. К чему это я? А, да, может, отсутствие российских спортсменов не наносит существенного ущерба Олимпийским Играм?
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Ответ Непристойное предложение
чиновникам рф на ОИ запретили устроить"русский дом", как они всегда делали. не будет черной икры, водки рекой и эскортниц. ну раз так, то и спортсменов там не должно быть!
Да уж, небось в Екатеринбурге на Икрах Дружбы икра не так приятно будет лезть в горло, как в Париже. Зато эскортницы там будут лучше, так как, по признанию самого российского президента, они у нас лучшие в мире.
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Будет интересно посмотреть их мнение и их высказывания во время проведения Олимпиады и после, будет ли что-то новенькое или на старом стиле поедут🧐
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Теннисисты наверняка поедут. Их подобное отношение не смущает.
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Уверен, ни одна нормальная страна туда не поедет. Эритрея, скажем. Или эти... ну в общем, только западные подсвинки
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правильно, нечего там делать. Там даже не побраконьеришь нормально.
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тяжело соображать когда у тебя каменная башка
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Ответ Остап Бендер
Уверен, ни одна нормальная страна туда не поедет. Эритрея, скажем. Или эти... ну в общем, только западные подсвинки
и эти, иблисы)
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