Татьяна Тарасова: «Что за унижения – быть спортсменами на Олимпиаде и не участвовать в церемонии открытия? Кто вообще поедет туда после этого?»
Татьяна Тарасова назвала унизительными условия участия россиян в Олимпиаде.
Ранее МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. Допущенные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр.
Для нейтральных атлетов в случае их победы на Играх будет звучать новый гимн, который можно послушать по ссылке.
«Что это за унижения такие – быть спортсменами на Играх и не участвовать в церемонии открытия? И кто вообще поедет туда после этого? Чувствовать себя второсортными людьми?
Что касается гимна, то такая музыка только западным спортсменам придаст настроения, русские на нее никак не отреагируют – нам она не нужна», – сказала заслуженный тренер СССР.
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Гимн они нам сочинили.
Совсем зашкварились.