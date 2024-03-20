Татьяна Тарасова: «Что за унижения – быть спортсменами на Олимпиаде и не участвовать в церемонии открытия? Кто вообще поедет туда после этого?»

Татьяна Тарасова назвала унизительными условия участия россиян в Олимпиаде.

Ранее МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. Допущенные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр.

Для нейтральных атлетов в случае их победы на Играх будет звучать новый гимн, который можно послушать по ссылке.

«Что это за унижения такие – быть спортсменами на Играх и не участвовать в церемонии открытия? И кто вообще поедет туда после этого? Чувствовать себя второсортными людьми?

Что касается гимна, то такая музыка только западным спортсменам придаст настроения, русские на нее никак не отреагируют – нам она не нужна», – сказала заслуженный тренер СССР.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно