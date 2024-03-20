Татьяна Тарасова: «Что за унижения – быть спортсменами на Олимпиаде и не участвовать в церемонии открытия? Кто вообще поедет туда после этого?»

Теги Татьяна Тарасова МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала унизительными условия участия россиян в Олимпиаде.

Ранее МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий. Допущенные спортсмены не будут участвовать в параде делегаций на открытии Игр.

Для нейтральных атлетов в случае их победы на Играх будет звучать новый гимн, который можно послушать по ссылке. 

«Что это за унижения такие – быть спортсменами на Играх и не участвовать в церемонии открытия? И кто вообще поедет туда после этого? Чувствовать себя второсортными людьми?

Что касается гимна, то такая музыка только западным спортсменам придаст настроения, русские на нее никак не отреагируют – нам она не нужна», – сказала заслуженный тренер СССР. 

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

24 комментария
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Теннисисты поедут. Они и сейчас ездят.
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Ответ igls54
ТАТ и ЕП не совпадают во взглядах
Как только ВВП скажет что-то определенное, так сразу совпадут.
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Ответ Lanapiano
И наш великий Чайковский им не угодил. Гимн они нам сочинили. Совсем зашкварились.
Чайковского не сегодня, так завтра Кремль отменит, из-за всей этой ЛГБТ суеты.
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Зачем она говорит от лица спортсменов? Может быть теннисистам хочется на корте показать себя, а не на церемонии открытия, и для них (по их мнению) это ценнее. Это будет их выбор, а не Тарасовой или кого-то ещё. Пусть сами решают, что их унижает, а что нет. Мы уже и так в тех рамках, в которые нас (и/или мы себя) поставили. И если у части граждан появился выбор, как им поступать, пускай сами решают.
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Вспомнился фильм "Суета сует". "Мне предлагают повышение, как ты думаешь? - Иди на повышение. Но это большая ответственность. - Не иди на повышение. Мужчина вообще должен делать, что он хочет. Иди на повышение". Уверен, что большинству простых граждан, этот волейбол уже достал. А скорее всего им уже все равно. Заколебали уже.
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Тебя и не зовут, сиди дома епт
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И наш великий Чайковский им не угодил.
Гимн они нам сочинили.
Совсем зашкварились.
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А что это за музыка? Думала, там классика. Послушала - больше похож на саундтрек к какому-то триллеру, отдаленно напомнил музыку из Игры престолов.
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Ответ БезызбежноНаКрасный
так вполне вероятно, у него же участница намечается. И даже претендент на самые высокие места.
У него участница летней олимпиады? ))
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а зачем вечно спрашивают у неадекватов которые представляют зимний вид спорта
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Ответ Блинчик
У него участница летней олимпиады? ))
ну ты же не уточнял изначально, на какую конкретно он поедет)
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Ответ Блинчик
Плющенко поедет. ))
так вполне вероятно, у него же участница намечается. И даже претендент на самые высокие места.
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Да, унижение. Да, санкции. Что за иллюзии, что западные санкции спорта не должны касаться? Санкции всех граждан России коснулись.
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Многие спортсмены (особенно топовые) давно уже не ходят на все эти церемонии, а спокойно готовятся и отдыхают перед стартом
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ТАТ и ЕП не совпадают во взглядах
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Разумно, у российских спортсменов есть Игры дружбы, есть спартакиада народов СССР, а главное есть деньги, а остальной мир пусть как хочет выкарабкивается
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Она уже отдохнула? Мне кажется мнение ТАТ не осоьо интересно никому и ни еа что не влияет
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Объясните это Плющенко... почему то он не понимает элементарных вещей.
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