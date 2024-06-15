Алена Леонова: «Для меня сальто — элемент шоу, не понимаю смысла его нахождения в программе на соревнования»

Теги сборная России ISU Алена Леонова женское катание Матч ТВ Фигурное катание

Алена Леонова высказалась о снятии запрета на сальто в фигурном катании.

«Для меня сальто — элемент шоу, не понимаю смысла его нахождения в программе на соревнования.

Если это будет в образе, в тему, в музыку — окей, но это достаточно травмоопасно, не знаю, кто рискнет исполнять.

Все‑таки у нас не спортивная гимнастика и не легкая атлетика, в фигурном катании должна быть эстетика, а это больше акробатические этюды.

Я не вижу в этом чего‑то крутого. Посмотрим, кто будет исполнять и как это будет выглядеть. Повторюсь, на мой взгляд, это не суперэстетично, будет выглядеть атлетично.

И так программа наполнена прыжками, разбегами на прыжки, а здесь такой элемент, не знаю, насколько он будет органичен», — сказала Леонова.

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2 комментария
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Вообще как будто зря все так всполошились. По сути убрали только штраф за сальто, но и преимущества он не даёт, так как не оценивается. Разве что в компоненты накидывать за него)
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==Посмотрим, кто будет исполнять и как это будет выглядеть.== Не смотрела, но прокомментировать галопом. Из наших уже кто только не исполнял, Алиев на постоянной основе. Из иностранцев Адам Хим Фа в соревновательном прокате. Ну, Алёна, хоть бы не комментировала то, о чём совсем не знаешь.
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