Алена Леонова высказалась о снятии запрета на сальто в фигурном катании.

«Для меня сальто — элемент шоу, не понимаю смысла его нахождения в программе на соревнования.

Если это будет в образе, в тему, в музыку — окей, но это достаточно травмоопасно, не знаю, кто рискнет исполнять.

Все‑таки у нас не спортивная гимнастика и не легкая атлетика, в фигурном катании должна быть эстетика, а это больше акробатические этюды.

Я не вижу в этом чего‑то крутого. Посмотрим, кто будет исполнять и как это будет выглядеть. Повторюсь, на мой взгляд, это не суперэстетично, будет выглядеть атлетично.

И так программа наполнена прыжками, разбегами на прыжки, а здесь такой элемент, не знаю, насколько он будет органичен», — сказала Леонова.